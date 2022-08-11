Радбез ООН проводить засідання щодо ситуації на Запорізькій АЕС

У Нью-Йорку відбувається засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Під час засідання генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі закликав надати доступ до ЗАЕС, щоб експерти МАГАТЕ змогли оцінити ризики.

"Ми будемо оцінювати фізичну шкоду підприємству, визначимо стан основної і запасної системи безпеки. Ми також розглянемо робоче середовище працівників. Будемо перевіряти статус реакторів і стан ядерних матеріалів", – сказав він, висловивши готовність очолити цю місію. Ґроссі вважає, що така місія МАГАТЕ дозволить стабілізувати ситуацію.

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Натомість постійний представник Росії при ООН Василій Небензя заявив про необхідність "зупинити київський режим" і звинуватив Київ "у нападах на об'єкти ядерно інфраструктури".

Нагадуємо, це засідання Радбезу ООН скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Україна стверджує, що станцію обстрілюють росіяни, зокрема і 11 серпня напередодні засідання. В Енергоатомі заявили, що станція працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.