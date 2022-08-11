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Новини Війна
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Радбез ООН проводить засідання щодо ситуації на Запорізькій АЕС

оон,радбез

У Нью-Йорку відбувається засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Під час засідання генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі закликав надати доступ до ЗАЕС, щоб експерти МАГАТЕ змогли оцінити ризики.

"Ми будемо оцінювати фізичну шкоду підприємству, визначимо стан основної і запасної системи безпеки. Ми також розглянемо робоче середовище працівників. Будемо перевіряти статус реакторів і стан ядерних матеріалів", – сказав він, висловивши готовність очолити цю місію. Ґроссі вважає, що така місія МАГАТЕ дозволить стабілізувати ситуацію.

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Натомість постійний представник Росії при ООН Василій Небензя заявив про необхідність "зупинити київський режим" і звинуватив Київ "у нападах на об'єкти ядерно інфраструктури".

Нагадуємо, це засідання Радбезу ООН скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Україна стверджує, що станцію обстрілюють росіяни, зокрема і 11 серпня напередодні засідання. В Енергоатомі заявили, що станція працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Автор: 

МАГАТЕ (731) Радбез ООН (866) Запорізька АЕС (1426)


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Топ коментарі
+11
Безпорадбез.
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11.08.2022 23:56 Відповісти
+6
Ось як працюють не озабоченці ⚡️ Швеція не виключає, що вона вироблятиме зброю для України.

Сьогодні міністр оборони Швеції Петер Гультквіст повідомив про таку ймовірність після конференції донорів для України в датській столиці.

Першоджерело SVT.
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12.08.2022 00:00 Відповісти
+5
І так шо там шо там.Баааачу !Я бачууу ану ану так стурбованість во стурбованість.Так так так ооо занепокояність.Тупотять ногами і кажуть орками піти геть.А ну шо так орки а орки фак тикають. І шо шо шо там оон всялося.Засідання закінчено.Цирк ідіотів.
Замість того щоб рашку порвати вони цю маячню мусолять.
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12.08.2022 00:03 Відповісти
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Безпорадбез.
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11.08.2022 23:56 Відповісти
Чергова Ліга націй, імпотенти куплені кацапами. На помийку
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12.08.2022 08:27 Відповісти
Виженіть з ООН ордор
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11.08.2022 23:57 Відповісти
навіть якщо рашку країною-споносором тероризму признають, оон не вижене їх мабуть. То до сраки сірі очі, країни які не хочуть з тим лайном миритися мають створювати паралельно свої організації.
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12.08.2022 00:06 Відповісти
Можна покинути таке ООН всім порядним країнам і залишити там вірменів з п.корейцями , сирійцями …. На томість створити організацію яка діє
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12.08.2022 00:12 Відповісти
Очередная говорильня.

выгоняйте кацапов из Совбеза и вводите в Совбез Украину - как гаранта мира и спокойствия
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11.08.2022 23:57 Відповісти
вони не потребують схожн гарантів миру і спокою, вони потребують гарантів їх гаманця, а якими сльозами і кров"ю це буде оплачено, їм по цимбалах. Пригадую засідання по Сирії, по-доброму, чорноротого мали з зали вивести а не маячню кацапську слухати.
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12.08.2022 00:08 Відповісти
Ось як працюють не озабоченці ⚡️ Швеція не виключає, що вона вироблятиме зброю для України.

Сьогодні міністр оборони Швеції Петер Гультквіст повідомив про таку ймовірність після конференції донорів для України в датській столиці.

Першоджерело SVT.
показати весь коментар
12.08.2022 00:00 Відповісти
І так шо там шо там.Баааачу !Я бачууу ану ану так стурбованість во стурбованість.Так так так ооо занепокояність.Тупотять ногами і кажуть орками піти геть.А ну шо так орки а орки фак тикають. І шо шо шо там оон всялося.Засідання закінчено.Цирк ідіотів.
Замість того щоб рашку порвати вони цю маячню мусолять.
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12.08.2022 00:03 Відповісти
Навіщо ? Зарплата у них йде на їхній рахунок не маленька , все що потрібно робити це колективно по табличці висловлюватись
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12.08.2022 00:09 Відповісти
Ага занепокоєння 9 балів табличка стубованість 10 балів.Принято по домам
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12.08.2022 00:26 Відповісти
гнать ***** оттуда оккупанта нужно, а не ******* сидеть......
или заводите туда контингент вашего бесполезного ООН.....
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12.08.2022 00:04 Відповісти
ай, краще самім справлятися, бо вони якщо там свій контингент зашлють, то нам заморозять конфлікт, а це те, чого русня добивається, перепочинок, краща підготовка, іпсо-іпсо-іпсо, союзників нашіх розсварити. А у нас попереду вибори, в які вони як завжди лапи свої засунуть. Якщо вони вже й в Америці на вибори впливали, то у нас-то, де так багато совєтскіх школьніков у владі тим більше.
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12.08.2022 00:10 Відповісти
Даже фамилии у кацапов мерзкие
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12.08.2022 00:09 Відповісти
********* і *********
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12.08.2022 00:18 Відповісти
орки як завжди проводять свої "ІПСО"-інформаційно-спеціальні психологічні операції...
Боти з під ВПН як завжди відпрацьовують панику..
Не відемся ні на що.. вони-дешева та дрібна ж гопота.. бере на понт, але сциклива на всі 100..
Ціх шантажів було вже-вони завжди зливалися коли їм в пику тулили кулак тай обіцяли звіздюлів..
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12.08.2022 00:30 Відповісти
вигнати давно слід, але нехай ******* орки, все це свідчення проти себе - вони поки цього ще неможуть збагнути , перебувають у фашистському угарі
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12.08.2022 00:32 Відповісти
Главный вопрос должен быть

Что там делают российские войска?
Это единственная причина проблем
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12.08.2022 00:33 Відповісти
Никто и ничего там не решит, спите уже
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12.08.2022 00:35 Відповісти
Тут вырисовывается проблемка.
МАГАТЭ заявляет, что их интересует исключительно безопасность станции и персонала.
Но какова будет их реакция, когда русские приступят к реальному плану, отключение Украины от этой станции ?
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12.08.2022 06:55 Відповісти
Активное мероприятие рашистов по повышению "ставок"...
Правильной реакцией на эту выходку был бы арест Небензи и немедленное объявление РФ страной-террористом.
Ну и закрытие ООН как абсолютно бессмысленной, неэффективной бюрократической организации из прошлого века.
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12.08.2022 07:14 Відповісти
С правом вето и дружеским на сей час Китаем - это просто фарс.
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12.08.2022 07:58 Відповісти
На рабSee сегодня праздник...22 года назад сдохла не имеющая аналоГовнет подложка Курск...
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12.08.2022 08:30 Відповісти
На ЗаЭс будет все нормально...а понты Трупоера останутся Портами...что и все рабZeянские выходки...мавзолейного Шизофреника ...
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12.08.2022 08:38 Відповісти
Карочи ТРУПлер капут👊
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12.08.2022 08:40 Відповісти
Занепокоєння)))
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12.08.2022 12:21 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/news-62509107 ВВС дотримується думки, що «российская армия начала обстреливать территорию, которую она оккупирует, чтобы протолкнуть (в сознание жителей Энергодара и энергетиков АЭС) ложные нарративы примерно такого содержания: "Украина на вас нападает, так что лучше проголосовать за присоединение к России, чтобы мы могли вас взять под защиту".»
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12.08.2022 17:24 Відповісти
Покажчик стурбометра показав пiвтора меркеля.
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15.08.2022 23:04 Відповісти
 
 