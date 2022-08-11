Радбез ООН проводить засідання щодо ситуації на Запорізькій АЕС
У Нью-Йорку відбувається засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Під час засідання генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі закликав надати доступ до ЗАЕС, щоб експерти МАГАТЕ змогли оцінити ризики.
"Ми будемо оцінювати фізичну шкоду підприємству, визначимо стан основної і запасної системи безпеки. Ми також розглянемо робоче середовище працівників. Будемо перевіряти статус реакторів і стан ядерних матеріалів", – сказав він, висловивши готовність очолити цю місію. Ґроссі вважає, що така місія МАГАТЕ дозволить стабілізувати ситуацію.
Натомість постійний представник Росії при ООН Василій Небензя заявив про необхідність "зупинити київський режим" і звинуватив Київ "у нападах на об'єкти ядерно інфраструктури".
Нагадуємо, це засідання Радбезу ООН скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Україна стверджує, що станцію обстрілюють росіяни, зокрема і 11 серпня напередодні засідання. В Енергоатомі заявили, що станція працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.
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выгоняйте кацапов из Совбеза и вводите в Совбез Украину - как гаранта мира и спокойствия
Сьогодні міністр оборони Швеції Петер Гультквіст повідомив про таку ймовірність після конференції донорів для України в датській столиці.
Першоджерело SVT.
Замість того щоб рашку порвати вони цю маячню мусолять.
или заводите туда контингент вашего бесполезного ООН.....
Боти з під ВПН як завжди відпрацьовують панику..
Не відемся ні на що.. вони-дешева та дрібна ж гопота.. бере на понт, але сциклива на всі 100..
Ціх шантажів було вже-вони завжди зливалися коли їм в пику тулили кулак тай обіцяли звіздюлів..
Что там делают российские войска?
Это единственная причина проблем
МАГАТЭ заявляет, что их интересует исключительно безопасность станции и персонала.
Но какова будет их реакция, когда русские приступят к реальному плану, отключение Украины от этой станции ?
Правильной реакцией на эту выходку был бы арест Небензи и немедленное объявление РФ страной-террористом.
Ну и закрытие ООН как абсолютно бессмысленной, неэффективной бюрократической организации из прошлого века.