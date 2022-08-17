Запорізька АЕС потужно мілітаризується окупантами, - Монастирський

Ситуація на захопленій російськими військовими Запорізькій АЕС погіршується. Замість того, аби демілітаризувати об’єкт, його потужно мілітаризують.

Про це під час візиту до Запоріжжя заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Фактично тенденція йде до погіршення. Ми не спостерігаємо будь-яких кроків - ні публічних, ні фактичних - до демілітаризації. Навпаки, станція потужно мілітаризується, як свого часу це відбувалось з окупованим Кримом", - наголосив очільник МВС.

Він також нагадав, що коли АЕС перебувала під контролем України, то був чітко визначений периметр станції, де не допускається присутність військових, озброєння, там лише фахівці й спеціалісти станції. Зовнішнє коло - оборонялось військовими. Після захоплення станції все повністю порушено.

"Тобто там, де за всіма міжнародними конвенціями, правилами мають бути відсутні військові і тим паче їхнє небезпечне обладнання, вони присутні. Тому тенденція вкрай негативна. Я б сказав, вона критична", - зазначив Монастирський.

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку пройшло засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

