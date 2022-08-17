УКР
Запорізька АЕС потужно мілітаризується окупантами, - Монастирський

монастирський

Ситуація на захопленій російськими військовими Запорізькій АЕС погіршується. Замість того, аби демілітаризувати об’єкт, його потужно мілітаризують.

Про це під час візиту до Запоріжжя заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Фактично тенденція йде до погіршення. Ми не спостерігаємо будь-яких кроків - ні публічних, ні фактичних - до демілітаризації. Навпаки, станція потужно мілітаризується, як свого часу це відбувалось з окупованим Кримом", - наголосив очільник МВС.

Він також нагадав, що коли АЕС перебувала під контролем України, то був чітко визначений периметр станції, де не допускається присутність військових, озброєння, там лише фахівці й спеціалісти станції. Зовнішнє коло - оборонялось військовими. Після захоплення станції все повністю порушено.

"Тобто там, де за всіма міжнародними конвенціями, правилами мають бути відсутні військові і тим паче їхнє небезпечне обладнання, вони присутні. Тому тенденція вкрай негативна. Я б сказав, вона критична", - зазначив Монастирський.

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку пройшло засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Одне з зобов"язань взятих Зеленським в Омані .
17.08.2022 17:37 Відповісти
на расєї їх змі роздмухують тему, що вони забороняють їхати комісії МАГАТЕ на ЗАЕС тому, що це дуже небезпечно..що ми постійно ведемо обстріл енергоблоків і не можемо гарантувати безпечного переміщення комісії

що вони захопили ЗАЄС чисто для того, щоб захистити світ від ядерної катастрофи..

от таку чухню несуть...а сране МАГАТЕ й вагається..
17.08.2022 17:37 Відповісти
Тре розмінувати Чернігівський напрямок. Бо в іншому випадку як каже Боневтік програємо за три дні. Надо понімать.
17.08.2022 17:29 Відповісти
Як так вийшло що Зеленський здав кацапам найбільшу АЕС в Європі
17.08.2022 17:31 Відповісти
Все это последствия того бардака что устроили зеленые в Украине... А что Монастырский? Чтобы рассказать очевидное не надо быть министром. Делать-то что будете? Ждать у "моря погоды"?
17.08.2022 17:34 Відповісти
Ох уж эти говоруны. Что на ЦЕНЗОР.НЕТ. что на ЮТУБе. Удивительная смесь из домыслов и фантазий. Обещают что мы вот-вот пойдем в наступление и всех порвем. Генерал Залужный расказывает сколько снарядов орки выпускают по ВСУ. Он очень озабоченный тем,что орки завозят в Беларусь ракеты. А для чего непонятно. Он точно генерал? А пока орки ежедневно и ежечасно бомбят ракетами города, убивая при этом гражданских. Кстати, все мы знаем кадровую политику Зеленского. Залужного готовят на министра обороны. Зеленский кого нибудь назначать небудет.
17.08.2022 17:54 Відповісти
А мент тут каким боком? Лучше бы рассказал, когда будет арестован ублюдок Аваков со своей кодлой
17.08.2022 17:50 Відповісти
Потужно мілітаризується, ню-ню 🤔 А потужно покласти десяток снарядів калібру 155 мм. впритик до стінок слабо🧐 Реактору від того точно нічого не буде, а от кацап зрозуміє, що нарвався ще на більш їбанутих, ніж він сам,- інакшого рязанські свині не розуміють😁 А нам втрачати, окрім нашої землі, нічого. У кацапа, як в собаки Павлова, повинен виробитися рефлекс, - ЗСУ це смерть, не полон, не обмін а саме лютий ********* з трьома "ц"... і ніяк інакше, а якщо будемо соплі жувати та оглядуватись на МАГАТЕ, ***** то на *** нас і будуть вертіти, - ******* того, хто дає себе *******
17.08.2022 17:51 Відповісти
а просто чимось потруюти, як тарганів?
17.08.2022 18:16 Відповісти
Радниця Антоніна виклала звіт, навіщо цілий мініср їздив у Запоріжжя
"Министр проверил готовность сил и средств для реагирования на возможные ситуации вокруг Запорожской АЭС. Заметив, что разработаны планы и сценарии эвакуации граждан в случае теракта рашистов."
Це нашим коштом той цирк шапіто з "трупами" на каталках, технікою, чєлядью і фотками аля Х-файли?
Хоч на ЗАЕС у біконля встиг подивитись?
17.08.2022 17:51 Відповісти
скоріш у телескоп розглядав))
17.08.2022 18:12 Відповісти
А для чого ви поздавали АЕС рашистам з перших днів війни?
17.08.2022 18:45 Відповісти
клован не здав, а продав
17.08.2022 18:52 Відповісти
 
 