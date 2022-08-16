РФ намагається тримати всіх у заручниках, обстрілюючи Запорізьку АЕС, - Резніков

Обстріли Запорізької АЕС росіянами - це провокація та гра на "ядерних нервах" світового суспільства в цілому.

Про це заявив очільник Міноборони Олексій Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Нам немає сенсу цього робити, тому що сьогодні ми розуміємо увесь рівень ядерної небезпеки по відношенню до людства. Ми пережили в 1986-му році Чорнобильську трагедію. Саме українці знають, що таке Чорнобильська трагедія. Скільки людей загинуло потім від цього випромінювання. Тому ми б’ємо у всі дзвони і просимо втрутитися не тільки МАГАТЕ, а всю міжнародну спільноту, вплинути, щоб це не було черговою причиною ядерної катастрофи в Європі", - пояснив міністр оборони.

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За словами Резнікова, західні партнери довіряють запевненням України не наражати Запорізьку АЕС на небезпеку.

"Але для мене немає поки що жодного приводу вважати, що є десь недовіра до нас. Принаймні, жодного запиту, жодної розмови, а я спілкуюся з міністрами оборони всіх дружніх нам країн, їх десь близько 50-ти станом на сьогодні. … Жодного питання на цю тему, яке вони хотіли б прояснити, не звучало", - пояснив міністр.

На думку Резнікова, обстрілюючи територію Запорізької АЕС, росіяни намагаються "тримати нас всіх з вами заручниками, застосування ними ядерної зброї у вигляді "мирної" ядерної зброї".

"Вони спробують технічно, ми це точно знаємо, переключити електроенергію, яка виробляється цією станцією, для подачі її в Крим, і відключити повністю від цієї електроенергії вільні території України, які є під контролем уряду. От ті задачі, які вони вирішують, блокуючи цю станцію", - додав міністр.

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Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку пройшло засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію.

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