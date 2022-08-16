РФ намагається тримати всіх у заручниках, обстрілюючи Запорізьку АЕС, - Резніков
Обстріли Запорізької АЕС росіянами - це провокація та гра на "ядерних нервах" світового суспільства в цілому.
Про це заявив очільник Міноборони Олексій Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.
"Нам немає сенсу цього робити, тому що сьогодні ми розуміємо увесь рівень ядерної небезпеки по відношенню до людства. Ми пережили в 1986-му році Чорнобильську трагедію. Саме українці знають, що таке Чорнобильська трагедія. Скільки людей загинуло потім від цього випромінювання. Тому ми б’ємо у всі дзвони і просимо втрутитися не тільки МАГАТЕ, а всю міжнародну спільноту, вплинути, щоб це не було черговою причиною ядерної катастрофи в Європі", - пояснив міністр оборони.
За словами Резнікова, західні партнери довіряють запевненням України не наражати Запорізьку АЕС на небезпеку.
"Але для мене немає поки що жодного приводу вважати, що є десь недовіра до нас. Принаймні, жодного запиту, жодної розмови, а я спілкуюся з міністрами оборони всіх дружніх нам країн, їх десь близько 50-ти станом на сьогодні. … Жодного питання на цю тему, яке вони хотіли б прояснити, не звучало", - пояснив міністр.
На думку Резнікова, обстрілюючи територію Запорізької АЕС, росіяни намагаються "тримати нас всіх з вами заручниками, застосування ними ядерної зброї у вигляді "мирної" ядерної зброї".
"Вони спробують технічно, ми це точно знаємо, переключити електроенергію, яка виробляється цією станцією, для подачі її в Крим, і відключити повністю від цієї електроенергії вільні території України, які є під контролем уряду. От ті задачі, які вони вирішують, блокуючи цю станцію", - додав міністр.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку пройшло засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Силу країни, в тому числі й військову, складають ЛЮДИ. Але, щоб стати реальною силою, вони спершу мають відмовитись бути «м'ясом».
І не тільки на полі бою.
Ми не маємо цього страху й зараз, після всіх безмірних страждань, горя й руїни, що принесла Росія на нашу землю після 24.02.2022 р. Ми знаємо ціну цьому струхлявілому зомбі-монстру: то ми (наші предки) його свого часу, на зло Польщі й Туреччині, зліпили й поставили на ноги, і потім ще віками підпомповували своєю силою - спершу добровільно, а потім вимушено, бо в будь-які союзи з Московією (про що ніхто не попереджає й досі!) легше ввійти, ніж вийти, за законом кримінальних об'єднань… І провербіальна мілітарна «велич» цього монстра - то, куди більшою мірою, аніж будь-хто з експертів досі зумів оцінити, теж наша заслуга: це українське козацтво творило російській армії славу «непереможної» в турецьких походах (в яких було прямо зацікавлене, «за своє» воювали!), і звідтоді кістяк тої армії - нижчий і середній офіцерський склад, - що за царів, що за більшовиків тримався - на українцях-таки, бо воювати наші вміли завжди… І тому тепер навіть путінський ядерний шантаж нас, на відміну від західних держав, не надто страшить: ми знаємо Росію - знаємо на живому досвіді, з радянських часів, як професійно вона блефує і як безсоромно краде, тож український розрахунок перекладається тут на мову здорового глузду приблизно так: з найвищою ймовірністю, російський запас ЯЗ давно розкрадено й розпродано, якщо ж щось і не розкрадено, то, як каже українське прислів'я, «не такий чорт страшний, як його малюють», - тактичний ядерний вибух ще зовсім не дорівнює ядерному Апокаліпсисові голівудських хоррорів, можна пережити, пережили ж ми, нівроку, й Чорнобиль, а він був куди небезпечніший, - і, поки західні політики вирішували, як їм не роздратувати Путіна, аби той, крий Боже, не натис міфічну «червону кнопку», українці діловито наповняли соцмережі інструкціями з поведінки при тактичному ядерному вибухові (відразу кажу: нічого нового для тих, хто пережив у Києві травень 1986-го)… https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
У Києві на Березневій, 12а відкрили «Сільпо» у стилі гри S.T.A.L.K.E.R
Стіни нагадують закинуті індустріальні будівлі з Темної Долини - з розбитими шибками, попереджуючим знаком про Кровососа, пошкодженими складськими дверима.
https://t.me/hmarochos/4569
одних бла-бла-бла и озабоченностей мало!!!
жители Никополя , Марганца и прибрежных территорий, которых обстреливают уже 10 день... из ночи в ночь (а сегодня и днем шарахнули) не нуждаются в озабоченностях они ждут помощи, реальной и действенной... они хотели б ночевать не в поле и не под грохотом канонады и ужасом атомного шантажа...