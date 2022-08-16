УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8879 відвідувачів онлайн
Новини Війна
809 4

РФ намагається тримати всіх у заручниках, обстрілюючи Запорізьку АЕС, - Резніков

заес

Обстріли Запорізької АЕС росіянами - це провокація та гра на "ядерних нервах" світового суспільства в цілому.

Про це заявив очільник Міноборони Олексій Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Нам немає сенсу цього робити, тому що сьогодні ми розуміємо увесь рівень ядерної небезпеки по відношенню до людства. Ми пережили в 1986-му році Чорнобильську трагедію. Саме українці знають, що таке Чорнобильська трагедія. Скільки людей загинуло потім від цього випромінювання. Тому ми б’ємо у всі дзвони і просимо втрутитися не тільки МАГАТЕ, а всю міжнародну спільноту, вплинути, щоб це не було черговою причиною ядерної катастрофи в Європі", - пояснив міністр оборони.

Читайте: Російські сили повинні негайно забратися з території Запорізької АЕС без жодних умов, - Зеленський. ВIДЕО

За словами Резнікова, західні партнери довіряють запевненням України не наражати Запорізьку АЕС на небезпеку.

"Але для мене немає поки що жодного приводу вважати, що є десь недовіра до нас. Принаймні, жодного запиту, жодної розмови, а я спілкуюся з міністрами оборони всіх дружніх нам країн, їх десь близько 50-ти станом на сьогодні. … Жодного питання на цю тему, яке вони хотіли б прояснити, не звучало", - пояснив міністр.

На думку Резнікова, обстрілюючи територію Запорізької АЕС, росіяни намагаються "тримати нас всіх з вами заручниками, застосування ними ядерної зброї у вигляді "мирної" ядерної зброї".

"Вони спробують технічно, ми це точно знаємо, переключити електроенергію, яка виробляється цією станцією, для подачі її в Крим, і відключити повністю від цієї електроенергії вільні території України, які є під контролем уряду. От ті задачі, які вони вирішують, блокуючи цю станцію", - додав міністр.

Також читайте: Росіяни заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ через Київ є небезпечною

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку пройшло засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію.

Також читайте: Обов’язковому відселенню у разі аварії на ЗАЕС підлягають майже 400 тис. осіб, - ОВА

Автор: 

ядерна безпека (573) Резніков Олексій (1446) Запорізька АЕС (1431) атака на ЗАЕС (174)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надо « случайно» бахнуть РЯДОМ с кацапской АЭС - как намёк
показати весь коментар
16.08.2022 18:00 Відповісти
...Те, що Росія випустила по Україні понад дві з половиною тисячі ракет!), ще не означає СИЛИ.

Силу країни, в тому числі й військову, складають ЛЮДИ. Але, щоб стати реальною силою, вони спершу мають відмовитись бути «м'ясом».

І не тільки на полі бою.

Ми не маємо цього страху й зараз, після всіх безмірних страждань, горя й руїни, що принесла Росія на нашу землю після 24.02.2022 р. Ми знаємо ціну цьому струхлявілому зомбі-монстру: то ми (наші предки) його свого часу, на зло Польщі й Туреччині, зліпили й поставили на ноги, і потім ще віками підпомповували своєю силою - спершу добровільно, а потім вимушено, бо в будь-які союзи з Московією (про що ніхто не попереджає й досі!) легше ввійти, ніж вийти, за законом кримінальних об'єднань… І провербіальна мілітарна «велич» цього монстра - то, куди більшою мірою, аніж будь-хто з експертів досі зумів оцінити, теж наша заслуга: це українське козацтво творило російській армії славу «непереможної» в турецьких походах (в яких було прямо зацікавлене, «за своє» воювали!), і звідтоді кістяк тої армії - нижчий і середній офіцерський склад, - що за царів, що за більшовиків тримався - на українцях-таки, бо воювати наші вміли завжди… І тому тепер навіть путінський ядерний шантаж нас, на відміну від західних держав, не надто страшить: ми знаємо Росію - знаємо на живому досвіді, з радянських часів, як професійно вона блефує і як безсоромно краде, тож український розрахунок перекладається тут на мову здорового глузду приблизно так: з найвищою ймовірністю, російський запас ЯЗ давно розкрадено й розпродано, якщо ж щось і не розкрадено, то, як каже українське прислів'я, «не такий чорт страшний, як його малюють», - тактичний ядерний вибух ще зовсім не дорівнює ядерному Апокаліпсисові голівудських хоррорів, можна пережити, пережили ж ми, нівроку, й Чорнобиль, а він був куди небезпечніший, - і, поки західні політики вирішували, як їм не роздратувати Путіна, аби той, крий Боже, не натис міфічну «червону кнопку», українці діловито наповняли соцмережі інструкціями з поведінки при тактичному ядерному вибухові (відразу кажу: нічого нового для тих, хто пережив у Києві травень 1986-го)… https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
показати весь коментар
16.08.2022 18:09 Відповісти
ну от, маємо й супермаркет у чорнобильській стилістиці

У Києві на Березневій, 12а відкрили «Сільпо» у стилі гри S.T.A.L.K.E.R

Стіни нагадують закинуті індустріальні будівлі з Темної Долини - з розбитими шибками, попереджуючим знаком про Кровососа, пошкодженими складськими дверима.

https://t.me/hmarochos/4569
показати весь коментар
16.08.2022 18:12 Відповісти
хватит констатации... что намерены предпринять???
одних бла-бла-бла и озабоченностей мало!!!
жители Никополя , Марганца и прибрежных территорий, которых обстреливают уже 10 день... из ночи в ночь (а сегодня и днем шарахнули) не нуждаются в озабоченностях они ждут помощи, реальной и действенной... они хотели б ночевать не в поле и не под грохотом канонады и ужасом атомного шантажа...
показати весь коментар
16.08.2022 18:53 Відповісти
 
 