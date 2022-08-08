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Російські окупанти заявили про готовність підірвати заміновану ЗАЕС, - "Енергоатом"

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Російські окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

"У своїй заяві начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф генерал-майор валерій васильєв, котрий зараз командує гарнізоном ЗАЕС, сказав, що "тут будет или русская земля, или выжженная пустыня", - наголосили в "Енергоатомі".

"Як ви знаєте, ми замінували всі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ми готові до наслідків цього кроку. І ви, воїни- визволителі, повинні розуміти, що іншого шляху ми не маємо. І якщо буде найжорсткіший наказ - ми повинні виконати його з честю!" – сказав російський генерал своїм солдатам.

Раніше представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що відомство має підтверджену інформацію щодо мінування енергоблоків ЗАЕС російськими військами.

Читайте: Гутерріш закликав надати МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС

Російські окупанти заявили про готовність підірвати заміновану ЗАЕС, - Енергоатом 01

Автор: 

Енергоатом (1644) ядерна безпека (566) Запорізька АЕС (1417)


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Топ коментарі
+93
а ви кажете "спонсор тероризму"
це і є терорист
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08.08.2022 11:51
+76
Ось наслідки бездумного злиття російським фашистам за один день всього Приазов'я!
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08.08.2022 11:54
+52
Зелень готувалась здати всю Україну, але щось пішло не так.
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08.08.2022 11:56
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ну так а кто этим выродкам дал пройти аж до Запорожья, наверное это не секрет,можно догадаться с первого раза..., а дерижировал всем этим балаганом Коломойша......
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08.08.2022 17:10 Відповісти
Это конечно блеф. Но спокойно к этому относиться тоже нельзя. Кацапня - нация мерзавцев.
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08.08.2022 17:33 Відповісти
і весь світ мовчки спостерігає за діями очумілих. вони думають, що від їх звіздєжа всі в штани наклали, ні, українці вже давно перестали боятися цю гидоту
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08.08.2022 17:44 Відповісти
Російське дебілятко! Він географії не вчив і тому не знає, що там поруч Краснодарський край, Ростовська область, Ставропольський край усе те, що рашисти традиційно вважають житницею росії. Вирішив нагодувати рашку радіоактивним попелом? Ну-ну! Купіть генералу мозок!
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08.08.2022 17:53 Відповісти
вони окопи в рудому лісі рили. там мозгів нема зовсім.
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09.08.2022 06:33 Відповісти
Мне смешно от подобных угроз. Мальчик, под названием васильев, генетический код Украинцев после Чернобыльской Катастрофы адаптировался к повышенным уровням радиации, в отличии от такого биомусора, как ты. Так что, Украинцы ядерную зиму ТОЧНО переживут, они уже адаптированные. В отличие от тебя и таких как ты. И если ты сдохнешь, вместе со всем своим мировым, продажным перед путинскими деньгами, сбродом, Украинцы только спасибо скажут.
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08.08.2022 18:11 Відповісти
******* рядом где-нибудь, и посмотреть на них
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08.08.2022 18:41 Відповісти
треба НАДРУКУВАТИ багато РОСІЙСЬКИХ ГРОШЕЙ ФАЛЬШИВИХ та раздавати їх російським найманцям за саботаж, зраду та вбивство офіцерів гарантуя їм анонимність. За одно знищать російську єкономіку. Станок є у нбу. Дешево і дієво. УМНО
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08.08.2022 19:27 Відповісти
Ядерний тероризм російських свинособак,якщо США не втрутяться вони втратять свої позиції у світі!
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08.08.2022 20:32 Відповісти
мене найбільше цікавить,яка істота поставила лайк під цією новиною
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08.08.2022 20:55 Відповісти
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1556720688538550272 1 мин

Україна має ССО ЗСУспецназ ГУР,,Альфу СБУ,Дозор ДПСУ,розвідку та спецназ НГУ,спецназ СВР,спецнази МВС,НПУ,ДФС,спецназ УДО.При цьому всьому ,наших азовців,орки спалюють живцем в Оленівці(25км до Вугледара) і погрожують підірвати АЕС Звісно,це не навчання на Херсонщині,до 24.02.22.
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08.08.2022 22:18 Відповісти
Вышеперечисленные службы в основном занимались крышеванием крупного бизнеса и немного -охраной первых лиц государства. 5% работы может немного занимались безопасностбью Украины-когда было не лень
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08.08.2022 23:09 Відповісти
а ще дубинками гамселили жінок та дітей
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09.08.2022 07:09 Відповісти
орк на фото в нескрепных тактических кроссовках Lowa и американских очках, шо ж такое?
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08.08.2022 22:23 Відповісти
А русская земля и есть выжженная пустыня ... у рукожопых иначе не бывает... хай взрывают.... с ними пора кончать как бы они не ***********.
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08.08.2022 22:47 Відповісти
Сам по себе факт минирования АЭС-это уже ядерный терроризм. Ведь минируют только для того чтобы взорвать. Другого смысла в минировании нет.
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08.08.2022 23:07 Відповісти
и что ср*ное НАТО? и что США?? а если ветер на европу подует? или на эрдогана, прости Господи?!
дебилы, когда им дойдет что нужно ВСЕМ что-то делать, а не кинуть психопата на одну Украину?
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08.08.2022 23:19 Відповісти
сегодня ИИ нарисовал атомный взрыв именно в москве...интересная связь с этой новостью...
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08.08.2022 23:26 Відповісти
u drugu svitovu Yaponiyu tak i popustyly - kynuly 2 bomby i Yaponiya dostrybalasya.
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09.08.2022 05:12 Відповісти
Ці придурки хоть в курсі що ця херня на 80% попаде в Дніпро а далі по течії в Чорне море

І стане Чорне море мертвим морем

Хто там Ердоган підлизує уйлу дупу, мабуть йому сподобається такий подарунок від Пуйла щодо ЗАЕС
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08.08.2022 23:40 Відповісти
ПУСТЬ ВЗРЫВАЮТ !!! ПУТИН ТРЕПЛО ПОДОНИСТОЕ !!!
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09.08.2022 01:19 Відповісти
И ЧТО ТАМ С РОССИЙСКИМИ АЭС !?)
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09.08.2022 01:23 Відповісти
А може простіше кремль з мавзалєєм замінувати?

Згадайте пісню І. Талькова - "Кремлевская стена".
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09.08.2022 04:57 Відповісти
Напомнить им надо что то же
Можно сделать и с Курской АЭС
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09.08.2022 07:44 Відповісти
Хай рвуть, нам вже майже ,,пох" після чорнобиля.хоча росія хоче завоювати всю країну,тоді навіщо їм радіоактивні пшениця,сало яке вночі буде світитись,і раби- мутанти.це звісно прикол!.у кацапів там теж території близько,то флаг їм в руки.жміть кнопку.а ми займемося місця в першому ,,ряді" і подивитися цей ,,русский квн".
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09.08.2022 10:56 Відповісти
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