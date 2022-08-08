Російські окупанти заявили про готовність підірвати заміновану ЗАЕС, - "Енергоатом"

Російські окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

"У своїй заяві начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф генерал-майор валерій васильєв, котрий зараз командує гарнізоном ЗАЕС, сказав, що "тут будет или русская земля, или выжженная пустыня", - наголосили в "Енергоатомі".

"Як ви знаєте, ми замінували всі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ми готові до наслідків цього кроку. І ви, воїни- визволителі, повинні розуміти, що іншого шляху ми не маємо. І якщо буде найжорсткіший наказ - ми повинні виконати його з честю!" – сказав російський генерал своїм солдатам.

Раніше представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що відомство має підтверджену інформацію щодо мінування енергоблоків ЗАЕС російськими військами.

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