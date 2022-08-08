Российские оккупанты заявили о готовности подорвать заминированную ЗАЭС, - "Энергоатом"

Российские оккупант заявили о минировании Запорожской АС и готовности ее подорвать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"В своем заявлении начальник войск радиационной, химической и биологической защиты из РФ генерал-майор Валерий Васильев, который сейчас командует гарнизоном ЗАЭС, сказал, что "здесь будет или российская земля, или выжженная пустыня", - подчеркнули в "Энергоатоме".

"Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет либо российской, либо ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы, воины-освободители, должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ - мы должны выполнить его с честью!" – сказал российский генерал своим солдатам.

Ранее представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что у ведомства есть подтвержденная информация о минировании энергоблоков ЗАЭС российскими войсками.

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