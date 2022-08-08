Российские оккупанты заявили о готовности подорвать заминированную ЗАЭС, - "Энергоатом"
Российские оккупант заявили о минировании Запорожской АС и готовности ее подорвать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"В своем заявлении начальник войск радиационной, химической и биологической защиты из РФ генерал-майор Валерий Васильев, который сейчас командует гарнизоном ЗАЭС, сказал, что "здесь будет или российская земля, или выжженная пустыня", - подчеркнули в "Энергоатоме".
"Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет либо российской, либо ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы, воины-освободители, должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ - мы должны выполнить его с честью!" – сказал российский генерал своим солдатам.
Ранее представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что у ведомства есть подтвержденная информация о минировании энергоблоков ЗАЭС российскими войсками.
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@uspenovka19632
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Україна має ССО ЗСУспецназ ГУР,,Альфу СБУ,Дозор ДПСУ,розвідку та спецназ НГУ,спецназ СВР,спецнази МВС,НПУ,ДФС,спецназ УДО.При цьому всьому ,наших азовців,орки спалюють живцем в Оленівці(25км до Вугледара) і погрожують підірвати АЕС Звісно,це не навчання на Херсонщині,до 24.02.22.
дебилы, когда им дойдет что нужно ВСЕМ что-то делать, а не кинуть психопата на одну Украину?
І стане Чорне море мертвим морем
Хто там Ердоган підлизує уйлу дупу, мабуть йому сподобається такий подарунок від Пуйла щодо ЗАЕС
Згадайте пісню І. Талькова - "Кремлевская стена".
Можно сделать и с Курской АЭС