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Новости Война
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Российские оккупанты заявили о готовности подорвать заминированную ЗАЭС, - "Энергоатом"

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Российские оккупант заявили о минировании Запорожской АС и готовности ее подорвать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"В своем заявлении начальник войск радиационной, химической и биологической защиты из РФ генерал-майор Валерий Васильев, который сейчас командует гарнизоном ЗАЭС, сказал, что "здесь будет или российская земля, или выжженная пустыня", - подчеркнули в "Энергоатоме".

"Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет либо российской, либо ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы, воины-освободители, должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ - мы должны выполнить его с честью!" – сказал российский генерал своим солдатам.

Ранее представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что у ведомства есть подтвержденная информация о минировании энергоблоков ЗАЭС российскими войсками.

Читайте: Необходим принципиальный ответ международного сообщества на эти российские удары по Запорожской АЭС, - Зеленский

Российские оккупанты заявили о готовности подорвать заминированную ЗАЭС, - Энергоатом 01

Энергоатом (411) ядерная безопасность (496) Запорожская АЭС (713)


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Топ комментарии
+93
а ви кажете "спонсор тероризму"
це і є терорист
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08.08.2022 11:51
+76
Ось наслідки бездумного злиття російським фашистам за один день всього Приазов'я!
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08.08.2022 11:54
+52
Зелень готувалась здати всю Україну, але щось пішло не так.
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08.08.2022 11:56
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Страница 4 из 4
ну так а кто этим выродкам дал пройти аж до Запорожья, наверное это не секрет,можно догадаться с первого раза..., а дерижировал всем этим балаганом Коломойша......
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08.08.2022 17:10 Ответить
Это конечно блеф. Но спокойно к этому относиться тоже нельзя. Кацапня - нация мерзавцев.
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08.08.2022 17:33 Ответить
і весь світ мовчки спостерігає за діями очумілих. вони думають, що від їх звіздєжа всі в штани наклали, ні, українці вже давно перестали боятися цю гидоту
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08.08.2022 17:44 Ответить
Російське дебілятко! Він географії не вчив і тому не знає, що там поруч Краснодарський край, Ростовська область, Ставропольський край усе те, що рашисти традиційно вважають житницею росії. Вирішив нагодувати рашку радіоактивним попелом? Ну-ну! Купіть генералу мозок!
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08.08.2022 17:53 Ответить
вони окопи в рудому лісі рили. там мозгів нема зовсім.
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09.08.2022 06:33 Ответить
Мне смешно от подобных угроз. Мальчик, под названием васильев, генетический код Украинцев после Чернобыльской Катастрофы адаптировался к повышенным уровням радиации, в отличии от такого биомусора, как ты. Так что, Украинцы ядерную зиму ТОЧНО переживут, они уже адаптированные. В отличие от тебя и таких как ты. И если ты сдохнешь, вместе со всем своим мировым, продажным перед путинскими деньгами, сбродом, Украинцы только спасибо скажут.
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08.08.2022 18:11 Ответить
******* рядом где-нибудь, и посмотреть на них
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08.08.2022 18:41 Ответить
треба НАДРУКУВАТИ багато РОСІЙСЬКИХ ГРОШЕЙ ФАЛЬШИВИХ та раздавати їх російським найманцям за саботаж, зраду та вбивство офіцерів гарантуя їм анонимність. За одно знищать російську єкономіку. Станок є у нбу. Дешево і дієво. УМНО
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08.08.2022 19:27 Ответить
Ядерний тероризм російських свинособак,якщо США не втрутяться вони втратять свої позиції у світі!
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08.08.2022 20:32 Ответить
мене найбільше цікавить,яка істота поставила лайк під цією новиною
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08.08.2022 20:55 Ответить
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1556720688538550272 1 мин

Україна має ССО ЗСУспецназ ГУР,,Альфу СБУ,Дозор ДПСУ,розвідку та спецназ НГУ,спецназ СВР,спецнази МВС,НПУ,ДФС,спецназ УДО.При цьому всьому ,наших азовців,орки спалюють живцем в Оленівці(25км до Вугледара) і погрожують підірвати АЕС Звісно,це не навчання на Херсонщині,до 24.02.22.
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08.08.2022 22:18 Ответить
Вышеперечисленные службы в основном занимались крышеванием крупного бизнеса и немного -охраной первых лиц государства. 5% работы может немного занимались безопасностбью Украины-когда было не лень
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08.08.2022 23:09 Ответить
а ще дубинками гамселили жінок та дітей
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09.08.2022 07:09 Ответить
орк на фото в нескрепных тактических кроссовках Lowa и американских очках, шо ж такое?
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08.08.2022 22:23 Ответить
А русская земля и есть выжженная пустыня ... у рукожопых иначе не бывает... хай взрывают.... с ними пора кончать как бы они не ***********.
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08.08.2022 22:47 Ответить
Сам по себе факт минирования АЭС-это уже ядерный терроризм. Ведь минируют только для того чтобы взорвать. Другого смысла в минировании нет.
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08.08.2022 23:07 Ответить
и что ср*ное НАТО? и что США?? а если ветер на европу подует? или на эрдогана, прости Господи?!
дебилы, когда им дойдет что нужно ВСЕМ что-то делать, а не кинуть психопата на одну Украину?
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08.08.2022 23:19 Ответить
сегодня ИИ нарисовал атомный взрыв именно в москве...интересная связь с этой новостью...
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08.08.2022 23:26 Ответить
u drugu svitovu Yaponiyu tak i popustyly - kynuly 2 bomby i Yaponiya dostrybalasya.
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09.08.2022 05:12 Ответить
Ці придурки хоть в курсі що ця херня на 80% попаде в Дніпро а далі по течії в Чорне море

І стане Чорне море мертвим морем

Хто там Ердоган підлизує уйлу дупу, мабуть йому сподобається такий подарунок від Пуйла щодо ЗАЕС
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08.08.2022 23:40 Ответить
ПУСТЬ ВЗРЫВАЮТ !!! ПУТИН ТРЕПЛО ПОДОНИСТОЕ !!!
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09.08.2022 01:19 Ответить
И ЧТО ТАМ С РОССИЙСКИМИ АЭС !?)
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09.08.2022 01:23 Ответить
А може простіше кремль з мавзалєєм замінувати?

Згадайте пісню І. Талькова - "Кремлевская стена".
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09.08.2022 04:57 Ответить
Напомнить им надо что то же
Можно сделать и с Курской АЭС
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09.08.2022 07:44 Ответить
Хай рвуть, нам вже майже ,,пох" після чорнобиля.хоча росія хоче завоювати всю країну,тоді навіщо їм радіоактивні пшениця,сало яке вночі буде світитись,і раби- мутанти.це звісно прикол!.у кацапів там теж території близько,то флаг їм в руки.жміть кнопку.а ми займемося місця в першому ,,ряді" і подивитися цей ,,русский квн".
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09.08.2022 10:56 Ответить
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