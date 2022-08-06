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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти хочуть від'єднати Запорізьку АЕС від енергосистеми України і знеструмити південь країни, - Енергоатом

заес

В "Енергоатомі" застерігають, що російські окупаційні війська обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію, щоб знищити її інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Енергоатом. 

"Акти ядерного тероризму на Запорізькій АЕС – її артилерійські обстріли – мають на меті руйнування інфраструктури станції, пошкодження всіх ліній електропередач, через які йде видача електроенергії в енергосистему України, знеструмлення півдня країни.

Такими діями рашисти перейшли до нового сценарію – сценарію руйнувань, створення ядерної та радіаційної аварії на ЗАЕС. Тому обстріли станції, з високою ймовірністю, продовжаться", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти позбавили персонал Запорізької АЕС доступу до укриття, - Енергоатом

 За словами представників "Енергоатому", завадити цьому можуть злагоджені дії безпекових організацій, зокрема ООН, МАГАТЕ та WANO, а також постійний тиск на Росію з боку міжнародної спільноти задля виведення військових з найбільшого в Європі ядерного об’єкту та його повної демілітаризації.

Інакше Росія реалізує свій план із перетворення ЗАЕС на військову базу ядерних терористів.

"Цьому зараз сприяють активні дії представників Росатома, які перебувають на станції та координують спеціальну програму з відрізання ЗАЕС від енергосистеми України шляхом пошкодження за допомогою артилерійських обстрілів всіх ліній зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України", наголошують в "Енергоатомі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ЗАЕС може статися витік водню та радіації, - Енергоатом

За даними компанії, крім руйнування інфраструктури Запорізької АЕС, план загарбників також включає подальше повне знеструмлення станції (блекаут) із запуском дизель-генераторів всіх енергоблоків для забезпечення охолодження ядерного палива, що міститься в усіх ядерних реакторах та басейнах витримки відпрацьованого ядерного палива кожного енергоблока.

Ситуацію значно ускладнює розміщення загарбниками своєї військової техніки зі зброєю та вибухівкою в машиних залах енергоблоків №1 та №2, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

Все це на додаток до мінування берегової лінії ЗАЕС за лінією ставка-охолоджувача і прилеглого берега Каховського водосховища.

"Невдовзі це все з високою ймовірністю може призвести до ядерної та радіаційної катастрофи, наслідки якої відчує не тільки Україна, а й вся Європа", - застерігають в "Енергоатомі".

Раніше російські окупанти в результаті обстрілів 5 серпня серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус на Запорізькій АЕС – повідомлялось про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Також читайте: Окупанти використовують ЗАЕС для обстрілу Нікополя, - ISW

Автор: 

Енергомережа (37) Запорізька АЕС (1417) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+34
кто же все таки разминировал Чонгар и Перекоп?
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06.08.2022 21:17
+30
Сдали самый важный стратегический обьект без боя теперь чешите затылки придурки
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06.08.2022 21:27
+26
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06.08.2022 21:31
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кто же все таки разминировал Чонгар и Перекоп?
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06.08.2022 21:17 Відповісти
вава
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06.08.2022 21:30 Відповісти
наивный и все же вопрос..... а что Ростовская АЭС Нововоронежская Калужская в зоне недолетов ракет??? или самолетов ???!! Ой ли и что мешает
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06.08.2022 22:40 Відповісти
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06.08.2022 21:31 Відповісти
ну как бы ...для того чтобы что-то просто отключить не обязательно разхренячивать в хлам атомную станцию... ну это так...если подумать есть чем...
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06.08.2022 21:22 Відповісти
Якщо їм прийдеться відступати, вони її у любому випадку зруйнують, вони не залишать такий об'єкт в робочому стані українцям...
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06.08.2022 21:26 Відповісти
"умом рабсею не понять" - ну это так...если подумать есть чем...
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06.08.2022 23:06 Відповісти
відкрутити їм голови
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06.08.2022 21:22 Відповісти
Те що вони це хочуть зробити логічно, не зрозуміло чого досі не зробили?
Мабуть сподівались хапнути більше нашої земельки і станція забезпечувала б їх електроенергією, тепер бачать, що захопили і обмежать постачання тільки на окуповані території, або зовсім зупинять станцію.
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06.08.2022 21:23 Відповісти
ото й вони так думають..типу - поезд стой - раз, два..
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06.08.2022 21:31 Відповісти
Вони нам заес не віддадуть, їм начхати що з нею станеться, якщо не зможуть втримати знищать, їхні болота далеко.
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06.08.2022 21:24 Відповісти
Не так и далеко. Всей Европе капец будет и огромной части рашки
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06.08.2022 21:26 Відповісти
Всему Югу *********** будет пипец. А это в основном земледельческие районы. Что жрать будут?
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06.08.2022 22:00 Відповісти
дада. на ЧАЭС посмотри и на расстояние до Киева,100км. и все живы после аварии и даже в сторону ЧАЭС элитные маетки понастроили.. да ***** кацапам,они далеко.
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06.08.2022 23:18 Відповісти
ты долпайоп туча после аварии тогда пошла на беларусь
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07.08.2022 06:01 Відповісти
Ростов близько. Якраз по розі вітрів
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06.08.2022 21:32 Відповісти
Сдали самый важный стратегический обьект без боя теперь чешите затылки придурки
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06.08.2022 21:27 Відповісти
Тоді десь 5 нацгвардійців загинуло. Тому ти пишеш куйню
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06.08.2022 21:30 Відповісти
Такий об'єкт мав би охоронятися ешелоновано,це важливіше за атомні шахти.
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06.08.2022 21:33 Відповісти
как бы это не звучало цинично,это что *****?!! в Северодонецке погибло тысячи и Северодонецку по значимости очень далеко до Энергодара. прийдет зима поймешь.
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06.08.2022 23:20 Відповісти
не пистите кацапы
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07.08.2022 06:02 Відповісти
бєз боя ти свій мозок здаєш. за станцію були бої. якщо не маєш пам'яті, то хоть май совість перед загиблими там.
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07.08.2022 02:01 Відповісти
Перед тим, як шукати зраду розкажіть, а хто у 2015-2016 рр. надавав накази крутити кримськотатарських активістів, що підірвали опори ЛЕП на АРК?
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07.08.2022 02:05 Відповісти
сгинь нечисть зеленомордая
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07.08.2022 06:03 Відповісти
мдас..мавпи з гранатами мають більше айк'ю...
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06.08.2022 21:27 Відповісти
От якби у нас був би нормальний президент, а не барига-довпойоп, то в ЗСУ вже була б сотня тактичних ракет грім-2, і ми б могли фігачити на 500 км вглиб парашиї. Однак ******* по парашиї тупо немає чим, тому і відбувається така фігня з АЕС. Не здивуюсь, що до тих бід які привів з собою клоун (пандемія, велика війна), добавиться ще й чорнобиль2.
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06.08.2022 21:29 Відповісти
Хіба асфальту вже нема ?
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06.08.2022 22:39 Відповісти
Браво! Отличный повод Амнистии разразиться очередным докладом.
А может уже стоит сделать вывод, что на войне надо ******* налево и направо, чтоб страх получили все, чтоб боялись даже подумать об начать движение в нашу сторону?
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06.08.2022 21:29 Відповісти
Удар буде дуже відчутним для України . Деякі підприємства просто зупиняться і надовго. Для побутових потреб людей енергію найдуть.
Не думаю, що хтось або щось нам допоможе. Хіба що ЗСУ відіб' ють Енергодар.
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06.08.2022 21:43 Відповісти
100%
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06.08.2022 21:49 Відповісти
ну і де та Амеістія Інтернешл??
Чому мовчить??
За гроші Фуйла пеїхали у відпустку на Гаваї??
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06.08.2022 21:53 Відповісти
Її треба було взірвати при відступі. Не реактори, звісно, а щось безпечніше.
Але при відступі наші все залишають кацапам цілим і неушкодженим
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06.08.2022 21:55 Відповісти
И без света сидеть. Гений
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06.08.2022 22:34 Відповісти
Вбивати потрібно представників росатому, бо це такі самі бойові одиниці, як і війська москалів. Вичисляти де живуть, куди ходять, де сплять і тд. і мочити дронами покидьків. І не звертати увагу, на усілякі амнесті, бо вони підігрують окупантам.
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06.08.2022 22:06 Відповісти
Ну ось і хто дозволив дикунам ще й ядерну зброю створити?!
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06.08.2022 22:21 Відповісти
"Нам ничего не угрожает", надо строить дорогу и перестать стрелять", "скоро будем делать шашлыки" ой, у нас захватили АЭС, как жи так?
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06.08.2022 22:33 Відповісти
Рашисты строят свою подстанцию, которая позволит подключить ЗАЭС к их энергосистеме.
Они разрушают наши подстанции, что делать нам тоже вполне очевидно.
Надеюсь, что подарки из США, что прилетят в понедельник, обесточат и Крым и развалят эту стройку.
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06.08.2022 22:34 Відповісти
а почему у тебя ник кацапский ? бот
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07.08.2022 06:05 Відповісти
Рашисти захоплювали АЕС не для контролю за безперебійним постачанням електроенергії громадянам і підприємствам України, а для того, щоб вимкнути перед настанням холодів і паралізувати цілі регіони. Рашистам з 24.02 все байдуже і навіть, якщо там буде аварія, то й що, скажуть українські ДРГ скоїли акт тероризму. Ситуація чим далі, тим гірша. Зима як у нас кажуть, не за горами.
Цих покидьків, які розмінували Чонгар і дозволили захопити Південь треба на стовпах вішати, але на жаль влада їх приховує, хоча скоріше це сама влада і зробила, тому себе захищає. По факту державою керують зрадники і як всупереч їхнім планам перемогти рашку, складне питання.
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06.08.2022 22:52 Відповісти
Взагалі хтось вимірює рівень радіації в Запорізькій області? Можливо,вже давно фонить Енергоатома,а ми дізнаємось про це пізніше? Ну,як з Чорнобилем було,за місять тільки роз'яснили що до чого.
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07.08.2022 00:38 Відповісти
не баись кацуап вас мутантов радиация не берет - тем более вы алкаши
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07.08.2022 06:06 Відповісти
хто кацапи? У вас паранойа?
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08.08.2022 13:27 Відповісти
Практический выход один: перейти в наступление, окружить Энергодар с Васильевкой со станцией, перерезать российским захватчикам все пути сообщения и снабжения. Тогда и вести с ними переговоры о сдаче с целью передачу станции Украине. Все они тоже хотят все-таки жить, а не погибать за медальку от Путлера.
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07.08.2022 10:00 Відповісти
 
 