Окупанти хочуть від'єднати Запорізьку АЕС від енергосистеми України і знеструмити південь країни, - Енергоатом
В "Енергоатомі" застерігають, що російські окупаційні війська обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію, щоб знищити її інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Енергоатом.
"Акти ядерного тероризму на Запорізькій АЕС – її артилерійські обстріли – мають на меті руйнування інфраструктури станції, пошкодження всіх ліній електропередач, через які йде видача електроенергії в енергосистему України, знеструмлення півдня країни.
Такими діями рашисти перейшли до нового сценарію – сценарію руйнувань, створення ядерної та радіаційної аварії на ЗАЕС. Тому обстріли станції, з високою ймовірністю, продовжаться", - зазначається у повідомленні.
За словами представників "Енергоатому", завадити цьому можуть злагоджені дії безпекових організацій, зокрема ООН, МАГАТЕ та WANO, а також постійний тиск на Росію з боку міжнародної спільноти задля виведення військових з найбільшого в Європі ядерного об’єкту та його повної демілітаризації.
Інакше Росія реалізує свій план із перетворення ЗАЕС на військову базу ядерних терористів.
"Цьому зараз сприяють активні дії представників Росатома, які перебувають на станції та координують спеціальну програму з відрізання ЗАЕС від енергосистеми України шляхом пошкодження за допомогою артилерійських обстрілів всіх ліній зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України", наголошують в "Енергоатомі".
За даними компанії, крім руйнування інфраструктури Запорізької АЕС, план загарбників також включає подальше повне знеструмлення станції (блекаут) із запуском дизель-генераторів всіх енергоблоків для забезпечення охолодження ядерного палива, що міститься в усіх ядерних реакторах та басейнах витримки відпрацьованого ядерного палива кожного енергоблока.
Ситуацію значно ускладнює розміщення загарбниками своєї військової техніки зі зброєю та вибухівкою в машиних залах енергоблоків №1 та №2, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.
Все це на додаток до мінування берегової лінії ЗАЕС за лінією ставка-охолоджувача і прилеглого берега Каховського водосховища.
"Невдовзі це все з високою ймовірністю може призвести до ядерної та радіаційної катастрофи, наслідки якої відчує не тільки Україна, а й вся Європа", - застерігають в "Енергоатомі".
Раніше російські окупанти в результаті обстрілів 5 серпня серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус на Запорізькій АЕС – повідомлялось про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.
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Мабуть сподівались хапнути більше нашої земельки і станція забезпечувала б їх електроенергією, тепер бачать, що захопили і обмежать постачання тільки на окуповані території, або зовсім зупинять станцію.
А может уже стоит сделать вывод, что на войне надо ******* налево и направо, чтоб страх получили все, чтоб боялись даже подумать об начать движение в нашу сторону?
Не думаю, що хтось або щось нам допоможе. Хіба що ЗСУ відіб' ють Енергодар.
Чому мовчить??
За гроші Фуйла пеїхали у відпустку на Гаваї??
Але при відступі наші все залишають кацапам цілим і неушкодженим
Они разрушают наши подстанции, что делать нам тоже вполне очевидно.
Надеюсь, что подарки из США, что прилетят в понедельник, обесточат и Крым и развалят эту стройку.
Цих покидьків, які розмінували Чонгар і дозволили захопити Південь треба на стовпах вішати, але на жаль влада їх приховує, хоча скоріше це сама влада і зробила, тому себе захищає. По факту державою керують зрадники і як всупереч їхнім планам перемогти рашку, складне питання.