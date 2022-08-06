Окупанти використовують ЗАЕС для обстрілу Нікополя, - ISW

Росіяни неодноразово використовували артилерійські системи, навмисно розміщені на території Запорізької АЕС, для обстрілу цілей за Дніпром, зокрема Нікополя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська, ймовірно, продовжують використовувати позиції навколо ЗАЕС для обстрілу Нікополя з протилежного боку Каховського водосховища. Міністерство оборони Великої Британії також оцінило, що російські війська використовують об’єкти на ЗАЕС і в місті Енергодар як притулок, де відпочивають і захищають своє обладнання від українських ударів, з огляду на охоронний статус АЕС.

Також ISW пише, що російські війська провели безуспішні наземні штурми населених пунктів на південь від Бахмута та безуспішно намагалися просунутися до Лозового Херсонської області, імовірно, націлившись на український плацдарм на річці Інгулець. Також росіяни провели кілька обмежених наземних атак на північ, північний захід та південний захід від Донецька. Російські та українські війська обмінялися важким артилерійським вогнем у Пісках – на думку аналітиків ISW, це свідчить про те, що росіяни навряд чи матимуть повний контроль над Пісками.

Окупаційна влада, ймовірно, активізує роботу з паспортизації та запровадження рублів, збору даних цивільного населення на окупованих територіях у межах підготовки до майбутніх псевдореферендумів. Крім того, ISW пише, що Кремль продовжує замінювати українських колабораціоністів в окупаційних адміністраціях російськими чиновниками.

РФ формує нові добровольчі батальйони в Омській та Самарській областях.

