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Росіяни заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ через Київ є небезпечною

заес

Росія вважає, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник директора департаменту з питань нерозповсюдження та контролю за озброєннями МЗС РФ Ігор Вишневецький, цитує ТАСС і Reuters

"Уявіть, що значить проїхати через Київ - це означає, що вони потрапляють на АЕС через лінію фронту", - заявив він.

"Через лінію фронту – це величезний ризик з урахуванням того, що українські збройні сили – це неоднорідні збройні формування. Ці люди готові будуть здійснити будь-яку провокацію", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

МАГАТЕ (738) росія (66144) Запорізька АЕС (1430)


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Топ коментарі
+19
удоди, як же ви лажаєте на кожному кроці... а яким ще чином має ОФІЦІЙНА делегація туди діставатись? лише через хаби країни, на території якої розташована станція. а ви маєте зробити все, аби через ваші дії з нею нічого не трапилось... і потім - яка ще лінія фронту? у вас хіба війна?...
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16.08.2022 07:43 Відповісти
+15
Ці імпотенти в ООН на чолі з Гутірешем рішуче заявили, що вони підтримають МАГАТЕ у всіх починаннях, якщо Україна і Росія погодяться на приїзд Магате на Запорізьку атомну станцію. Природно, що Росія не погодилася. Як вони вже задовбали в цьому OON своїми в дупу нікому не потрібними, марними заявами.
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16.08.2022 07:46 Відповісти
+14
Рашистські нацисти наперед попереджають, що будуть обстрілювати !!!
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16.08.2022 07:45 Відповісти
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їхати через країну-терористку ще небезпечніше
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16.08.2022 07:41 Відповісти
удоди, як же ви лажаєте на кожному кроці... а яким ще чином має ОФІЦІЙНА делегація туди діставатись? лише через хаби країни, на території якої розташована станція. а ви маєте зробити все, аби через ваші дії з нею нічого не трапилось... і потім - яка ще лінія фронту? у вас хіба війна?...
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16.08.2022 07:43 Відповісти
Рашистські нацисти наперед попереджають, що будуть обстрілювати !!!
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16.08.2022 07:45 Відповісти
Ці імпотенти в ООН на чолі з Гутірешем рішуче заявили, що вони підтримають МАГАТЕ у всіх починаннях, якщо Україна і Росія погодяться на приїзд Магате на Запорізьку атомну станцію. Природно, що Росія не погодилася. Як вони вже задовбали в цьому OON своїми в дупу нікому не потрібними, марними заявами.
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16.08.2022 07:46 Відповісти
якщо вже пишеш латинкою, то UNO або UN
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16.08.2022 09:21 Відповісти
Заткни свой грязный путлеровский рот урод!
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16.08.2022 07:52 Відповісти
Спецаперация ********** против МАГАТЕ.
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16.08.2022 07:54 Відповісти
Погрожують козломорді
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16.08.2022 07:55 Відповісти
о, вже пішли прямі погрози
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16.08.2022 08:01 Відповісти
Це треба розуміти так: Поїдете через Київ - розстріляємо....
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16.08.2022 08:14 Відповісти
І якщо МАГАТЕ поїде через орду це означатиме легалізацію окупації ЗАЕС.
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16.08.2022 08:44 Відповісти
Хто не рискує -- тои не пє шампанське . Я на МАГАТЕ гривню поклав
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16.08.2022 08:26 Відповісти
Маразм.
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16.08.2022 08:28 Відповісти
Так через Крим ще небезпечніше - Новоалєксєєвка (Чонгар) і Джанкой (Перекоп) - під обстрілами Там склади з "гуманітаркою" постійно детонують!
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16.08.2022 08:41 Відповісти
Їхати через Україну - визнання того, що ЗАЕС належить їй. Їхати через РФ - визнання того, що це територія РФ. Дуже просто...
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16.08.2022 08:52 Відповісти
Усе ж не зовсім. Оголошення війни немає.
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16.08.2022 09:31 Відповісти
рашистський терорист, котрий окупував українську АЕС ,українську територію.вбиває український народ .зрівнює міста і села з землею говорить про небезпеку , яку він своїми діями і створив.Рашист є творець кровавої небезбеки там де він є , в тих місцях де він знаходиться ,а через це має бути ізольований від світової спільноти із-за небезпеки ,що він розпочне кроваві вбивства ,подібно тим, які він , кровожадна рашистська звірина, вчиняв в Чечні.Грузії.Сірії Україні
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16.08.2022 09:45 Відповісти
Рашист це е мерзенна істота яка весь час бреше.
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16.08.2022 10:07 Відповісти
 
 