Росіяни заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ через Київ є небезпечною

Росія вважає, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник директора департаменту з питань нерозповсюдження та контролю за озброєннями МЗС РФ Ігор Вишневецький, цитує ТАСС і Reuters

"Уявіть, що значить проїхати через Київ - це означає, що вони потрапляють на АЕС через лінію фронту", - заявив він.

"Через лінію фронту – це величезний ризик з урахуванням того, що українські збройні сили – це неоднорідні збройні формування. Ці люди готові будуть здійснити будь-яку провокацію", - йдеться в повідомленні.

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