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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне заявили, что поездка делегации МАГАТЭ через Киев опасна

заес

Россия считает, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, цитирует ТАСС и Reuters.

"Представьте, что значит проехать через Киев – это значит, что они попадают на АЭС через линию фронта", – заявил он.

"Через линию фронта – это огромный риск с учетом того, что украинские вооруженные силы – это неоднородные вооруженные формирования. Эти люди готовы будут осуществить любую провокацию", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские силы должны немедленно убраться с территории Запорожской АЭС без каких-либо условий, - Зеленский. ВИДЕО

МАГАТЭ (410) россия (96246) Запорожская АЭС (723)


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Топ комментарии
+19
удоди, як же ви лажаєте на кожному кроці... а яким ще чином має ОФІЦІЙНА делегація туди діставатись? лише через хаби країни, на території якої розташована станція. а ви маєте зробити все, аби через ваші дії з нею нічого не трапилось... і потім - яка ще лінія фронту? у вас хіба війна?...
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16.08.2022 07:43 Ответить
+15
Ці імпотенти в ООН на чолі з Гутірешем рішуче заявили, що вони підтримають МАГАТЕ у всіх починаннях, якщо Україна і Росія погодяться на приїзд Магате на Запорізьку атомну станцію. Природно, що Росія не погодилася. Як вони вже задовбали в цьому OON своїми в дупу нікому не потрібними, марними заявами.
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16.08.2022 07:46 Ответить
+14
Рашистські нацисти наперед попереджають, що будуть обстрілювати !!!
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16.08.2022 07:45 Ответить
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їхати через країну-терористку ще небезпечніше
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16.08.2022 07:41 Ответить
удоди, як же ви лажаєте на кожному кроці... а яким ще чином має ОФІЦІЙНА делегація туди діставатись? лише через хаби країни, на території якої розташована станція. а ви маєте зробити все, аби через ваші дії з нею нічого не трапилось... і потім - яка ще лінія фронту? у вас хіба війна?...
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16.08.2022 07:43 Ответить
Рашистські нацисти наперед попереджають, що будуть обстрілювати !!!
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16.08.2022 07:45 Ответить
Ці імпотенти в ООН на чолі з Гутірешем рішуче заявили, що вони підтримають МАГАТЕ у всіх починаннях, якщо Україна і Росія погодяться на приїзд Магате на Запорізьку атомну станцію. Природно, що Росія не погодилася. Як вони вже задовбали в цьому OON своїми в дупу нікому не потрібними, марними заявами.
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16.08.2022 07:46 Ответить
якщо вже пишеш латинкою, то UNO або UN
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16.08.2022 09:21 Ответить
Заткни свой грязный путлеровский рот урод!
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16.08.2022 07:52 Ответить
Спецаперация ********** против МАГАТЕ.
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16.08.2022 07:54 Ответить
Погрожують козломорді
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16.08.2022 07:55 Ответить
о, вже пішли прямі погрози
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16.08.2022 08:01 Ответить
Це треба розуміти так: Поїдете через Київ - розстріляємо....
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16.08.2022 08:14 Ответить
І якщо МАГАТЕ поїде через орду це означатиме легалізацію окупації ЗАЕС.
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16.08.2022 08:44 Ответить
Хто не рискує -- тои не пє шампанське . Я на МАГАТЕ гривню поклав
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16.08.2022 08:26 Ответить
Маразм.
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16.08.2022 08:28 Ответить
Так через Крим ще небезпечніше - Новоалєксєєвка (Чонгар) і Джанкой (Перекоп) - під обстрілами Там склади з "гуманітаркою" постійно детонують!
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16.08.2022 08:41 Ответить
Їхати через Україну - визнання того, що ЗАЕС належить їй. Їхати через РФ - визнання того, що це територія РФ. Дуже просто...
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16.08.2022 08:52 Ответить
Усе ж не зовсім. Оголошення війни немає.
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16.08.2022 09:31 Ответить
рашистський терорист, котрий окупував українську АЕС ,українську територію.вбиває український народ .зрівнює міста і села з землею говорить про небезпеку , яку він своїми діями і створив.Рашист є творець кровавої небезбеки там де він є , в тих місцях де він знаходиться ,а через це має бути ізольований від світової спільноти із-за небезпеки ,що він розпочне кроваві вбивства ,подібно тим, які він , кровожадна рашистська звірина, вчиняв в Чечні.Грузії.Сірії Україні
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16.08.2022 09:45 Ответить
Рашист це е мерзенна істота яка весь час бреше.
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16.08.2022 10:07 Ответить
 
 