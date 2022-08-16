Россияне заявили, что поездка делегации МАГАТЭ через Киев опасна

Россия считает, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, цитирует ТАСС и Reuters.

"Представьте, что значит проехать через Киев – это значит, что они попадают на АЭС через линию фронта", – заявил он.

"Через линию фронта – это огромный риск с учетом того, что украинские вооруженные силы – это неоднородные вооруженные формирования. Эти люди готовы будут осуществить любую провокацию", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские силы должны немедленно убраться с территории Запорожской АЭС без каких-либо условий, - Зеленский. ВИДЕО