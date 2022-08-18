Росія погрожує зупинити Запорізьку АЕС
Міноборони РФ погрожує зупинити роботу найбільшої у Європі Запорізької АЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов.
"Звертаємо вашу увагу, що при продовженні негативного розвитку ситуації, пов'язаної з обстрілами атомної станції Україною, може бути розглянуто питання про виведення до "холодного резерву" 5 та 6 енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС", - наголосив він.
Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.
Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.
Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А це НЕПРИПУСТИМО!
щоб не було Чорнобиля чи Фукусіми із викидом радіації
.
Это все непростые процессы.
Но я думаю, что ***** все равно ее остановит, но аккурат во время сильных холодов у нас и в Европе. Запасаемся дровишками.
" ... Однако проблема нехватки энергоресурсов предстоящей осенью и зимой в любом случае встанет перед Украиной - и потеря Запорожской АЭС может иметь очень серьезные последствия в долгосрочной перспективе. Украине, по мнению Дудчака, пора подумать о том, чем люди заменят электричество и газ с наступлением холодов.
«Можно дрова рубить, конечно, но не всю же Украину можно обеспечить карпатскими лесами. Я давно говорю, что уже надо покупать буржуйки и распределять между жителями многоквартирных домов тополя, которые вдоль дорог растут, чтобы знали, кому что пилить на эту зиму»...
Є системи аварійного відключення реакторів, на кожній АЕС є.
Вимикає реактор за декілька годин.
На це треба 1-2 доби.
Дело в том,что 1 реактор из 6-ти должен всегда работать,для подачи электроэнергии в охладительные системы реакторов и для СХОЯТ.Полная остановка грозит ядерной катастрофой.
Продавать в Стамбуле отсутствие нападения на Воронеж и обстрелы Белгорода в обмен на отсутствие искандеров по ЛЬвову - во-первых, у них закончились искандеры и их остались на 2-3 мощных залпа и все, во-вторых, они стреляют ими по фотографиям с БПЛА, а БПЛА они туда уже не могут запустить, в-третьих, все равно все до единой живой ракеты будут выпущены по нам, в любом варианте. То есть в очередной раз 5 уступок обменены на полный ноль. Настолько тупые и продажные животные ведут переговоры. И с АЭС будет тоже самое. Любой договор в любой день устроят очередной самоподрыв и отключат ее, зато выторгуют на переговорах что-то нужное себе в обмен на так называемую ее работу.
Кацапы не мастера переговоров и гении дипломатии, просто те, кто с ними ведут переговоры (хламидия и дерьмак), еще в 10 раз тупее. Ну и конечно их тупость приправляется очередными миллионами на их счета.
Если не умеешь вести переговоры и упорно, нагло, без единого сомнения отстаивать то, что выгодно стране, то не веди их вообще.
Хіба завод, що виробляє "Іскандери" зупинений чи зруйновпний?
Впевнений, що ні.
Якщо комусь цікаво, "Іскандери" виготовляють на Воткінському машинобудівному заводі (м.Воткінськ, Удмуртів).
Якби його зруйнувати - то можна було б висловлювати деякий оптимізм
Я так розумію - це повна і беззаперечна "пабєда"...
Мечта идиота сбудется
Тобто, це була спланована і організована боневтіком, дєрмаком та залужним разом із агресором здача Чорнобильської та Запорізької АЕС, всього півдня України рашистським окупантам. Що натомість отримали від рашистів ці зрадники, час покаже. Допоки вони будуть на чолі ЗСУ, жодного контрнаступу чи перемоги Україні не світить.
Чому одним можна щось робити, а іншим ( у відповідь!!) не можна?
Це порушення рівноваги.
Пишут, что персонал нарушил ход эксперимента. Но персонал без присмотра не должен был проводить никаких экспериментов. Они подготовлены для штатных работ. В экспериментах на таком объекте дожна была обязательно присутствовать группа авторов эксперимента. Не знаю присуствовали ли они.
Но как известно, институты пишут только программы экспериментов, а эту задачу ставило московское министрство и даже цк кпсс.
Цк кпсс поставило задачу провести эксперимент любой ценой. Наверняка так в институте запланировали, а цк кпсс дало указание персоналу станции. И есть информация, что цк кпсс по ходу экспертмента звонило и жестко диктовало требования эксперимента любой ценой. За остановку эксперимента угрожали увольнениями. Пишут, что была запись телефонного разговора.
Вот это "любой ценой", в первую очередь, и привело к катастрофе. Хотя там и конструкция этой станции не ахти. Но в первую очередь то.
Но насколько я знаю, все свалили на персонал. Не будут же обвинять функционеров цк кпсс. Об всем этом можно найти погуглив.
Чому ставили саме москалів до керівництва? - тому, що ті бездумно виконають любе придуркувате розпорядження.