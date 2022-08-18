УКР
Росія погрожує зупинити Запорізьку АЕС

Міноборони РФ погрожує зупинити роботу найбільшої у Європі Запорізької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов.

"Звертаємо вашу увагу, що при продовженні негативного розвитку ситуації, пов'язаної з обстрілами атомної станції Україною, може бути розглянуто питання про виведення до "холодного резерву" 5 та 6 енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС", - наголосив він.

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

+32
Тоді би Зеленський "втрачав 7 мільярди що місяці"!
А це НЕПРИПУСТИМО!
18.08.2022 13:26 Відповісти
+31
Етого давно следовало ожидать. Только наступление ВСУ и освобождение Херсона и Мелитополя может улучшить ситуацию.
18.08.2022 13:23 Відповісти
+22
Да конечно они сделают что им выгодно. Разумеется, зимой все отключат, наплевав на любые договоренности.

Продавать в Стамбуле отсутствие нападения на Воронеж и обстрелы Белгорода в обмен на отсутствие искандеров по ЛЬвову - во-первых, у них закончились искандеры и их остались на 2-3 мощных залпа и все, во-вторых, они стреляют ими по фотографиям с БПЛА, а БПЛА они туда уже не могут запустить, в-третьих, все равно все до единой живой ракеты будут выпущены по нам, в любом варианте. То есть в очередной раз 5 уступок обменены на полный ноль. Настолько тупые и продажные животные ведут переговоры. И с АЭС будет тоже самое. Любой договор в любой день устроят очередной самоподрыв и отключат ее, зато выторгуют на переговорах что-то нужное себе в обмен на так называемую ее работу.

Кацапы не мастера переговоров и гении дипломатии, просто те, кто с ними ведут переговоры (хламидия и дерьмак), еще в 10 раз тупее. Ну и конечно их тупость приправляется очередными миллионами на их счета.

Если не умеешь вести переговоры и упорно, нагло, без единого сомнения отстаивать то, что выгодно стране, то не веди их вообще.
18.08.2022 13:25 Відповісти
це Україна сама мусила давно зробити
18.08.2022 13:21 Відповісти
18.08.2022 13:26 Відповісти
18.08.2022 13:27 Відповісти
+ 100 !

щоб не було Чорнобиля чи Фукусіми із викидом радіації

.
18.08.2022 13:34 Відповісти
чорнобиль чи фукусіма на цій станції, на жаль, залежать сьогодні тільки від орди її захопившої. пояснення буде, шо до цього привели дії України. ніякі тверді, аргументовані докази протилежного, як і завжди, будуть просто проігноровані.
показати весь коментар
А охлаждать реакторы чем? Это же не телевизор, выключил и ушел.
показати весь коментар
дело в том, что технологически НЕВОЗМОЖНО полностью остановить любую АЭС, потому что нужна электрика для поддержания ее систем охлаждения реактора и других процессов. То есть даже когда она полностью заглушена - все равно должна работать.
Это все непростые процессы.
показати весь коментар
Нехай зупіняе- самі і будуть без єлектроенергіі сідити
показати весь коментар
Не будуть. У нас єдина енергосистема і при зупинці АЕС доведеться спалювати більше вугілля та газу (яких немає).
показати весь коментар
Наша енергосистема з"єднана з системою ЄС. Нестачу отримаємо звідти.
показати весь коментар
А когда зимой у них самих будет дефицит? Вот-вот.
показати весь коментар
По 45 євроцентів за кіловат в закупці? Та й пропускна здатність мереж не безмежна
показати весь коментар
Не зупинять. Будуть далі шантажувати...
показати весь коментар
И мы тоже. Энергодар вносит большой вклад в энергобаланс. Без ЗАЭС энергию придется покупать.

Но я думаю, что ***** все равно ее остановит, но аккурат во время сильных холодов у нас и в Европе. Запасаемся дровишками.
показати весь коментар
А может до холодов все таки случиться анонсированный контрнаступ?
показати весь коментар
не прийдеться, споживання ее дуже знизилось через зупику промисловаості на сході і півдні, на сьогодні ЗАЕС нічого не вирішує
показати весь коментар
https://360tv.ru/news/tekst/ostanovka-zaporozhskoj-aes/ Остановка Запорожской АЭС предотвратит мировую катастрофу. Но украинцам в любом случае придется топить дровами

" ... Однако проблема нехватки энергоресурсов предстоящей осенью и зимой в любом случае встанет перед Украиной - и потеря Запорожской АЭС может иметь очень серьезные последствия в долгосрочной перспективе. Украине, по мнению Дудчака, пора подумать о том, чем люди заменят электричество и газ с наступлением холодов.

«Можно дрова рубить, конечно, но не всю же Украину можно обеспечить карпатскими лесами. Я давно говорю, что уже надо покупать буржуйки и распределять между жителями многоквартирных домов тополя, которые вдоль дорог растут, чтобы знали, кому что пилить на эту зиму»...
Так всі в ЄС і США будуть тільки за між вибором зупинки станції і ймовірною аварією вибір очевидний... не зрозуміло чому окупанти досі цього не зробили.
показати весь коментар
Так террорист країна як і ***** террорист номер 1,коли ***** взагалі ізолюють?Ердогана це звичайно помилка що зустрічався з ізгоем і террористом
показати весь коментар
По команде раз-два реактор не остановить. Вопрос в другом, после уничтожения подстанции в Крыму для них она уже не имеет смысл.
показати весь коментар
Зупинити можна, але потім дуже довго запускати.
показати весь коментар
а дезактивацію проводити то буде швидко ?
показати весь коментар
Яка дезактивація?
Є системи аварійного відключення реакторів, на кожній АЕС є.
Вимикає реактор за декілька годин.
показати весь коментар
Спецы из Росатома не просто так там тутуются. Решат ,если надо
показати весь коментар
Тусуются *****
показати весь коментар
Не дольше чем останавливать, даже быстрее в некоторых случаях.
показати весь коментар
Через явище яке називається "йодна яма" реактор не можливо увімкнути зразу після відключення.
На це треба 1-2 доби.
показати весь коментар
Я не про период простоя и расхолаживания имею ввиду.
показати весь коментар
По команде раз-два реактор не остановить.
Дело в том,что 1 реактор из 6-ти должен всегда работать,для подачи электроэнергии в охладительные системы реакторов и для СХОЯТ.Полная остановка грозит ядерной катастрофой.
показати весь коментар
18.08.2022 13:23 Відповісти
так вони ж це роблять для того, щоб зупинити наступ!
показати весь коментар
Мрази
показати весь коментар
кнопку не ту нажмут и бабах в центре Европы обеспечен
показати весь коментар
довбаний рхбзшнік..ще за Сірію не відповів, вже у нас хоче хню створити..ех..де ж та карма..
показати весь коментар
Не треба себе заспокоювати
Хіба завод, що виробляє "Іскандери" зупинений чи зруйновпний?
Впевнений, що ні.
Якщо комусь цікаво, "Іскандери" виготовляють на Воткінському машинобудівному заводі (м.Воткінськ, Удмуртів).
Якби його зруйнувати - то можна було б висловлювати деякий оптимізм
показати весь коментар
А хіба якийсь автомобільнобудівний завод у парашії зруйнований у цьому році? Проте виробництво авто впало на 90%. Тому що без імпортних електронних комплектуючих авто може бути лише колимагою, а іскандер заурядним тупим снарядом для гаубиці, наприклад, і не більше.
показати весь коментар
***** начал дергать за все рычаги чтобы надавить Украину на переговоры и капитуляцию. Нам же нельзя идти нинамалейшие переговоры и уступки, ато завтра будет угрожать взорвать не только ЗАЕС а и ЧАЕС если мы полностью не капитулируем.
показати весь коментар
**********, лучше повесься.
показати весь коментар
минобороны русни очень разбирается в атомной энергетике... и оно хотя бы теоретически понимает что "остановить" АЭС.. это на много сложнее, чем остановить поезд...на ать-два-три, стой! не получится!! уже даже не хочется спрашивать...какое отношение минобороны русни имеет к работе/остановке украинской АЭС ...
показати весь коментар
О чем ты? Там Росатом уже на кнопки жмет
показати весь коментар
І шо?
показати весь коментар
На сайте Генштабу рф уже есть анонс, что завтра 19 августа , мы непременно нанесём удар по аэс. Будьте бдительны. Запаситесь водой и йодом. Ибо суки точно что то натворят, раз уже нашли виноватого.
показати весь коментар
У мене цілодобово працює дозиметр.
показати весь коментар
И ты цилодобово на него смотришь?
показати весь коментар
Артилерійськими та ракетними обстрілами реактор на АЕС зруйнувати НЕМОЖЛИВО.
показати весь коментар
то лайно для внутрішнього **********.
показати весь коментар
Сложно но возможно. Кацапы в этом шарят, к сожалению. Но может это и меньшее из зол- остановить АЭС.
показати весь коментар
Это благо
показати весь коментар
путин самое большое зло на планете Земля...
показати весь коментар
з терористами перемовини..нюню..
показати весь коментар
Это надо было сделать сразу по захвату оккупантом
показати весь коментар
етап другий терору/шантажу розпочато. Чекаємо на вкид вимог щодо зняття санкцій та примушування до перемов...
показати весь коментар
Раша - це Имперія Зла , а ху@ло ублюдок і пітєрська шваль , окурок , моль і вбивця !
показати весь коментар
"ритейл запускает продажи просроченных продуктов питания. «магнит» первым приступил к поиску покупателей на такой товар". ))) скоро на стихийных рынках параши, крепостным можно будет купить просроченный сушёный лавровский кутак. соль отдельно
показати весь коментар
Тобіш - те що раніше скрепо-мокші добували "в бою", але бесплатно на смітнику, тепер треба буде купувати?
Я так розумію - це повна і беззаперечна "пабєда"...
показати весь коментар
Російський принцип "сам дурак" неможливо адекватно сприймати нормальним цивілізованим людям. В такому випадку залишається єдине - боротись з ідіотом його ж методами. Чому б, наприклад, українським спецслужбам не розповсюдити інформацію про намір фсб підриву московського кремля 24 серпня?
показати весь коментар
Да! Зеленскому есть о чем говорить с ****** на переговорах! Обязательно надо ехать!
показати весь коментар
Вдруг " мир в глазах" увидит.
Мечта идиота сбудется
показати весь коментар
Каких могут быть последствия остановки аэс
показати весь коментар
Никаких
показати весь коментар
Так зупиняйте вже, рашисти терористи кончені тупорилі! Нашій арті буде безпечніше атакувати не працюючу станцію, ніж працюючу!
показати весь коментар
По секрету,нашим пох.они по реакторному залу не стреляют
показати весь коментар
Вкотре дивлюся на карту і вкотре у мене виникає питання до дєрьмака: "Як орки могли опинитися на ЗАЕС?"
показати весь коментар
по моему трусливый зе-лебеня на днях дал ответ на этот вопрос в ВП ,оно не только трусливое , всех украинцев посчитало четырежды уклонистами ( благо мерял по себе ) но еще и тупое , в отрыто призная шо оно нихуя не делало зная о нападении , прося себе два пожизненых ...
показати весь коментар
З півдня за наказом Залужного, наказом Дєрмака Залужному повністю вивели ЗСУ і орда на декількох танках «на лєгкє» приїхала в Енергодар, де їх дві доби на в'їзді в місто не пускали місцеві мешканці. Коли орда почала стріляти, усі місцеві розбіглися.

Тобто, це була спланована і організована боневтіком, дєрмаком та залужним разом із агресором здача Чорнобильської та Запорізької АЕС, всього півдня України рашистським окупантам. Що натомість отримали від рашистів ці зрадники, час покаже. Допоки вони будуть на чолі ЗСУ, жодного контрнаступу чи перемоги Україні не світить.
показати весь коментар
хай зупиняють краще, аніж красти енергію.
показати весь коментар
Российский прапорщик дает команду: Ядерная реакция, стой. Раз, два.
показати весь коментар
ЗСУ мають у відповідь зупинити Курську АЕС.
Чому одним можна щось робити, а іншим ( у відповідь!!) не можна?
Це порушення рівноваги.
показати весь коментар
Кацапи колись привели до катастрофи на ЧАЕС. Катастрофа була внаслідок експерименту там ленінградських недовченних.
показати весь коментар
У Вас всё в порядке с головой? Может к доктору обратиться?
показати весь коментар
А что не так?Акимов начальник смены ЧАЭС,который давил кнопки кацап и главный инженер станции Дятлов тоже ещё тот дятел
показати весь коментар
Персонал кацапье, но и проводился эксперимент, о котором вскольз упоминается, например, википедии. Но там не говорится, что за эксперимент. Но давно известно, что это был эксперимент спланированный соответствующим ленинградским институтом.
Пишут, что персонал нарушил ход эксперимента. Но персонал без присмотра не должен был проводить никаких экспериментов. Они подготовлены для штатных работ. В экспериментах на таком объекте дожна была обязательно присутствовать группа авторов эксперимента. Не знаю присуствовали ли они.
Но как известно, институты пишут только программы экспериментов, а эту задачу ставило московское министрство и даже цк кпсс.
Цк кпсс поставило задачу провести эксперимент любой ценой. Наверняка так в институте запланировали, а цк кпсс дало указание персоналу станции. И есть информация, что цк кпсс по ходу экспертмента звонило и жестко диктовало требования эксперимента любой ценой. За остановку эксперимента угрожали увольнениями. Пишут, что была запись телефонного разговора.
Вот это "любой ценой", в первую очередь, и привело к катастрофе. Хотя там и конструкция этой станции не ахти. Но в первую очередь то.
Но насколько я знаю, все свалили на персонал. Не будут же обвинять функционеров цк кпсс. Об всем этом можно найти погуглив.
показати весь коментар
слухай, нестеренко! а тобі не приходило в голову, що експеримент на промисловому об'єкті такої потужності і небезпечності взагалі не можна було проводити? Бо якраз твої раскази - явка з повинною про умисне створення чорнобильської аварії. Ленінградська АЕС має такі такого ж типу реактори. Чому поряд з "інститутом" експеримент не проводили? Відповідь очевидна - аварія повинна була статися під Києвом. Академією наук керував тоді фізик-ядерщик алєксандров. вєліхов теж фізик-ядерщик. І жоден з них не був покараний за всякі подібні експерименти.
Чому ставили саме москалів до керівництва? - тому, що ті бездумно виконають любе придуркувате розпорядження.
показати весь коментар
взагалі то писав до корейко. хоча чомусь здається, що це обидва клони однієї особи
показати весь коментар
Слухай володимир павлович. Коли здається, то хреститися треба. Ти взагалі нічого не зрозумів про що я написав.
показати весь коментар
Виктору корейко. Может и так. Обратитесь к доктору. А вдруг поможет. А вообще-то вы мордорец?
показати весь коментар
Пусть останавливаю до зимы далеко
показати весь коментар
В США тепло?
показати весь коментар
Краще зупиніть існування своїм потворам - список надамо!
показати весь коментар
На це має бути призупинено роботу Курської АЕС
показати весь коментар
ЯВНЫЙ ТЕРРОРИЗМ !!! А С ТЕРРОРИСТАМИ ПЕРЕГОВОРЫ НЕ ВЕДУТ !!!
показати весь коментар
