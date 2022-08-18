Россия угрожает остановить Запорожскую АЭС
Минобороны РФ угрожает остановить работу крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Обращаем ваше внимание, что при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5 и 6 энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС", - подчеркнул он.
Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.
Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждено много линий вокруг. С персоналом связь круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.
В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.
8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.
11 августа в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.
Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.
Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем из-за линии столкновения опасна.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А це НЕПРИПУСТИМО!
щоб не було Чорнобиля чи Фукусіми із викидом радіації
.
Это все непростые процессы.
Но я думаю, что ***** все равно ее остановит, но аккурат во время сильных холодов у нас и в Европе. Запасаемся дровишками.
" ... Однако проблема нехватки энергоресурсов предстоящей осенью и зимой в любом случае встанет перед Украиной - и потеря Запорожской АЭС может иметь очень серьезные последствия в долгосрочной перспективе. Украине, по мнению Дудчака, пора подумать о том, чем люди заменят электричество и газ с наступлением холодов.
«Можно дрова рубить, конечно, но не всю же Украину можно обеспечить карпатскими лесами. Я давно говорю, что уже надо покупать буржуйки и распределять между жителями многоквартирных домов тополя, которые вдоль дорог растут, чтобы знали, кому что пилить на эту зиму»...
Є системи аварійного відключення реакторів, на кожній АЕС є.
Вимикає реактор за декілька годин.
На це треба 1-2 доби.
Дело в том,что 1 реактор из 6-ти должен всегда работать,для подачи электроэнергии в охладительные системы реакторов и для СХОЯТ.Полная остановка грозит ядерной катастрофой.
Продавать в Стамбуле отсутствие нападения на Воронеж и обстрелы Белгорода в обмен на отсутствие искандеров по ЛЬвову - во-первых, у них закончились искандеры и их остались на 2-3 мощных залпа и все, во-вторых, они стреляют ими по фотографиям с БПЛА, а БПЛА они туда уже не могут запустить, в-третьих, все равно все до единой живой ракеты будут выпущены по нам, в любом варианте. То есть в очередной раз 5 уступок обменены на полный ноль. Настолько тупые и продажные животные ведут переговоры. И с АЭС будет тоже самое. Любой договор в любой день устроят очередной самоподрыв и отключат ее, зато выторгуют на переговорах что-то нужное себе в обмен на так называемую ее работу.
Кацапы не мастера переговоров и гении дипломатии, просто те, кто с ними ведут переговоры (хламидия и дерьмак), еще в 10 раз тупее. Ну и конечно их тупость приправляется очередными миллионами на их счета.
Если не умеешь вести переговоры и упорно, нагло, без единого сомнения отстаивать то, что выгодно стране, то не веди их вообще.
Хіба завод, що виробляє "Іскандери" зупинений чи зруйновпний?
Впевнений, що ні.
Якщо комусь цікаво, "Іскандери" виготовляють на Воткінському машинобудівному заводі (м.Воткінськ, Удмуртів).
Якби його зруйнувати - то можна було б висловлювати деякий оптимізм
Я так розумію - це повна і беззаперечна "пабєда"...
Мечта идиота сбудется
Тобто, це була спланована і організована боневтіком, дєрмаком та залужним разом із агресором здача Чорнобильської та Запорізької АЕС, всього півдня України рашистським окупантам. Що натомість отримали від рашистів ці зрадники, час покаже. Допоки вони будуть на чолі ЗСУ, жодного контрнаступу чи перемоги Україні не світить.
Чому одним можна щось робити, а іншим ( у відповідь!!) не можна?
Це порушення рівноваги.
Пишут, что персонал нарушил ход эксперимента. Но персонал без присмотра не должен был проводить никаких экспериментов. Они подготовлены для штатных работ. В экспериментах на таком объекте дожна была обязательно присутствовать группа авторов эксперимента. Не знаю присуствовали ли они.
Но как известно, институты пишут только программы экспериментов, а эту задачу ставило московское министрство и даже цк кпсс.
Цк кпсс поставило задачу провести эксперимент любой ценой. Наверняка так в институте запланировали, а цк кпсс дало указание персоналу станции. И есть информация, что цк кпсс по ходу экспертмента звонило и жестко диктовало требования эксперимента любой ценой. За остановку эксперимента угрожали увольнениями. Пишут, что была запись телефонного разговора.
Вот это "любой ценой", в первую очередь, и привело к катастрофе. Хотя там и конструкция этой станции не ахти. Но в первую очередь то.
Но насколько я знаю, все свалили на персонал. Не будут же обвинять функционеров цк кпсс. Об всем этом можно найти погуглив.
Чому ставили саме москалів до керівництва? - тому, що ті бездумно виконають любе придуркувате розпорядження.