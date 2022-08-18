РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5343 посетителя онлайн
Новости Война
19 621 84

Россия угрожает остановить Запорожскую АЭС

орки,енергодар,окупанти,заес,арміярф,окупант,аес,рашисти,рашист,орк

Минобороны РФ угрожает остановить работу крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Обращаем ваше внимание, что при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5 и 6 энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС", - подчеркнул он.

Читайте: Гендиректор МАГАТЭ Гросси в ответ на приглашение Украины готов возглавить делегацию на ЗАЭС, - Кулеба

Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.

Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждено много линий вокруг. С персоналом связь круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

Также читайте: Гутерриш в Украине будет обсуждать экспорт зерна, ситуацию на ЗАЭС и трагедию в Оленовке

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем из-за линии столкновения опасна.

россия (97292) Минобороны рф (948) Запорожская АЭС (745)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Тоді би Зеленський "втрачав 7 мільярди що місяці"!
А це НЕПРИПУСТИМО!
показать весь комментарий
18.08.2022 13:26 Ответить
+31
Етого давно следовало ожидать. Только наступление ВСУ и освобождение Херсона и Мелитополя может улучшить ситуацию.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:23 Ответить
+22
Да конечно они сделают что им выгодно. Разумеется, зимой все отключат, наплевав на любые договоренности.

Продавать в Стамбуле отсутствие нападения на Воронеж и обстрелы Белгорода в обмен на отсутствие искандеров по ЛЬвову - во-первых, у них закончились искандеры и их остались на 2-3 мощных залпа и все, во-вторых, они стреляют ими по фотографиям с БПЛА, а БПЛА они туда уже не могут запустить, в-третьих, все равно все до единой живой ракеты будут выпущены по нам, в любом варианте. То есть в очередной раз 5 уступок обменены на полный ноль. Настолько тупые и продажные животные ведут переговоры. И с АЭС будет тоже самое. Любой договор в любой день устроят очередной самоподрыв и отключат ее, зато выторгуют на переговорах что-то нужное себе в обмен на так называемую ее работу.

Кацапы не мастера переговоров и гении дипломатии, просто те, кто с ними ведут переговоры (хламидия и дерьмак), еще в 10 раз тупее. Ну и конечно их тупость приправляется очередными миллионами на их счета.

Если не умеешь вести переговоры и упорно, нагло, без единого сомнения отстаивать то, что выгодно стране, то не веди их вообще.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це Україна сама мусила давно зробити
показать весь комментарий
18.08.2022 13:21 Ответить
Тоді би Зеленський "втрачав 7 мільярди що місяці"!
А це НЕПРИПУСТИМО!
показать весь комментарий
18.08.2022 13:26 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2022 13:27 Ответить
+ 100 !

щоб не було Чорнобиля чи Фукусіми із викидом радіації

.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:34 Ответить
чорнобиль чи фукусіма на цій станції, на жаль, залежать сьогодні тільки від орди її захопившої. пояснення буде, шо до цього привели дії України. ніякі тверді, аргументовані докази протилежного, як і завжди, будуть просто проігноровані.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:38 Ответить
А охлаждать реакторы чем? Это же не телевизор, выключил и ушел.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:24 Ответить
дело в том, что технологически НЕВОЗМОЖНО полностью остановить любую АЭС, потому что нужна электрика для поддержания ее систем охлаждения реактора и других процессов. То есть даже когда она полностью заглушена - все равно должна работать.
Это все непростые процессы.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:13 Ответить
Нехай зупіняе- самі і будуть без єлектроенергіі сідити
показать весь комментарий
18.08.2022 13:21 Ответить
Не будуть. У нас єдина енергосистема і при зупинці АЕС доведеться спалювати більше вугілля та газу (яких немає).
показать весь комментарий
18.08.2022 13:27 Ответить
Наша енергосистема з"єднана з системою ЄС. Нестачу отримаємо звідти.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:35 Ответить
А когда зимой у них самих будет дефицит? Вот-вот.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:52 Ответить
По 45 євроцентів за кіловат в закупці? Та й пропускна здатність мереж не безмежна
показать весь комментарий
18.08.2022 14:05 Ответить
Не зупинять. Будуть далі шантажувати...
показать весь комментарий
18.08.2022 19:42 Ответить
И мы тоже. Энергодар вносит большой вклад в энергобаланс. Без ЗАЭС энергию придется покупать.

Но я думаю, что ***** все равно ее остановит, но аккурат во время сильных холодов у нас и в Европе. Запасаемся дровишками.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:51 Ответить
А может до холодов все таки случиться анонсированный контрнаступ?
показать весь комментарий
18.08.2022 18:53 Ответить
не прийдеться, споживання ее дуже знизилось через зупику промисловаості на сході і півдні, на сьогодні ЗАЕС нічого не вирішує
показать весь комментарий
19.08.2022 08:26 Ответить
https://360tv.ru/news/tekst/ostanovka-zaporozhskoj-aes/ Остановка Запорожской АЭС предотвратит мировую катастрофу. Но украинцам в любом случае придется топить дровами

" ... Однако проблема нехватки энергоресурсов предстоящей осенью и зимой в любом случае встанет перед Украиной - и потеря Запорожской АЭС может иметь очень серьезные последствия в долгосрочной перспективе. Украине, по мнению Дудчака, пора подумать о том, чем люди заменят электричество и газ с наступлением холодов.

«Можно дрова рубить, конечно, но не всю же Украину можно обеспечить карпатскими лесами. Я давно говорю, что уже надо покупать буржуйки и распределять между жителями многоквартирных домов тополя, которые вдоль дорог растут, чтобы знали, кому что пилить на эту зиму»...
показать весь комментарий
20.08.2022 00:18 Ответить
Так всі в ЄС і США будуть тільки за між вибором зупинки станції і ймовірною аварією вибір очевидний... не зрозуміло чому окупанти досі цього не зробили.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:22 Ответить
Так террорист країна як і ***** террорист номер 1,коли ***** взагалі ізолюють?Ердогана це звичайно помилка що зустрічався з ізгоем і террористом
показать весь комментарий
18.08.2022 13:22 Ответить
По команде раз-два реактор не остановить. Вопрос в другом, после уничтожения подстанции в Крыму для них она уже не имеет смысл.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:22 Ответить
Зупинити можна, але потім дуже довго запускати.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:32 Ответить
а дезактивацію проводити то буде швидко ?
показать весь комментарий
18.08.2022 13:37 Ответить
Яка дезактивація?
Є системи аварійного відключення реакторів, на кожній АЕС є.
Вимикає реактор за декілька годин.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:41 Ответить
Спецы из Росатома не просто так там тутуются. Решат ,если надо
показать весь комментарий
18.08.2022 18:57 Ответить
Тусуются *****
показать весь комментарий
18.08.2022 18:58 Ответить
Не дольше чем останавливать, даже быстрее в некоторых случаях.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:37 Ответить
Через явище яке називається "йодна яма" реактор не можливо увімкнути зразу після відключення.
На це треба 1-2 доби.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:44 Ответить
Я не про период простоя и расхолаживания имею ввиду.
показать весь комментарий
18.08.2022 17:04 Ответить
По команде раз-два реактор не остановить.
Дело в том,что 1 реактор из 6-ти должен всегда работать,для подачи электроэнергии в охладительные системы реакторов и для СХОЯТ.Полная остановка грозит ядерной катастрофой.
показать весь комментарий
18.08.2022 14:43 Ответить
Етого давно следовало ожидать. Только наступление ВСУ и освобождение Херсона и Мелитополя может улучшить ситуацию.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:23 Ответить
так вони ж це роблять для того, щоб зупинити наступ!
показать весь комментарий
18.08.2022 14:10 Ответить
Мрази
показать весь комментарий
18.08.2022 13:23 Ответить
кнопку не ту нажмут и бабах в центре Европы обеспечен
показать весь комментарий
18.08.2022 13:24 Ответить
довбаний рхбзшнік..ще за Сірію не відповів, вже у нас хоче хню створити..ех..де ж та карма..
показать весь комментарий
18.08.2022 13:25 Ответить
Да конечно они сделают что им выгодно. Разумеется, зимой все отключат, наплевав на любые договоренности.

Продавать в Стамбуле отсутствие нападения на Воронеж и обстрелы Белгорода в обмен на отсутствие искандеров по ЛЬвову - во-первых, у них закончились искандеры и их остались на 2-3 мощных залпа и все, во-вторых, они стреляют ими по фотографиям с БПЛА, а БПЛА они туда уже не могут запустить, в-третьих, все равно все до единой живой ракеты будут выпущены по нам, в любом варианте. То есть в очередной раз 5 уступок обменены на полный ноль. Настолько тупые и продажные животные ведут переговоры. И с АЭС будет тоже самое. Любой договор в любой день устроят очередной самоподрыв и отключат ее, зато выторгуют на переговорах что-то нужное себе в обмен на так называемую ее работу.

Кацапы не мастера переговоров и гении дипломатии, просто те, кто с ними ведут переговоры (хламидия и дерьмак), еще в 10 раз тупее. Ну и конечно их тупость приправляется очередными миллионами на их счета.

Если не умеешь вести переговоры и упорно, нагло, без единого сомнения отстаивать то, что выгодно стране, то не веди их вообще.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:25 Ответить
Не треба себе заспокоювати
Хіба завод, що виробляє "Іскандери" зупинений чи зруйновпний?
Впевнений, що ні.
Якщо комусь цікаво, "Іскандери" виготовляють на Воткінському машинобудівному заводі (м.Воткінськ, Удмуртів).
Якби його зруйнувати - то можна було б висловлювати деякий оптимізм
показать весь комментарий
18.08.2022 14:21 Ответить
А хіба якийсь автомобільнобудівний завод у парашії зруйнований у цьому році? Проте виробництво авто впало на 90%. Тому що без імпортних електронних комплектуючих авто може бути лише колимагою, а іскандер заурядним тупим снарядом для гаубиці, наприклад, і не більше.
показать весь комментарий
18.08.2022 22:50 Ответить
***** начал дергать за все рычаги чтобы надавить Украину на переговоры и капитуляцию. Нам же нельзя идти нинамалейшие переговоры и уступки, ато завтра будет угрожать взорвать не только ЗАЕС а и ЧАЕС если мы полностью не капитулируем.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:26 Ответить
**********, лучше повесься.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:27 Ответить
минобороны русни очень разбирается в атомной энергетике... и оно хотя бы теоретически понимает что "остановить" АЭС.. это на много сложнее, чем остановить поезд...на ать-два-три, стой! не получится!! уже даже не хочется спрашивать...какое отношение минобороны русни имеет к работе/остановке украинской АЭС ...
показать весь комментарий
18.08.2022 13:33 Ответить
О чем ты? Там Росатом уже на кнопки жмет
показать весь комментарий
18.08.2022 18:59 Ответить
І шо?
показать весь комментарий
18.08.2022 13:34 Ответить
На сайте Генштабу рф уже есть анонс, что завтра 19 августа , мы непременно нанесём удар по аэс. Будьте бдительны. Запаситесь водой и йодом. Ибо суки точно что то натворят, раз уже нашли виноватого.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:35 Ответить
У мене цілодобово працює дозиметр.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:39 Ответить
И ты цилодобово на него смотришь?
показать весь комментарий
18.08.2022 19:01 Ответить
Артилерійськими та ракетними обстрілами реактор на АЕС зруйнувати НЕМОЖЛИВО.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:44 Ответить
то лайно для внутрішнього **********.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:54 Ответить
Сложно но возможно. Кацапы в этом шарят, к сожалению. Но может это и меньшее из зол- остановить АЭС.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:31 Ответить
Это благо
показать весь комментарий
18.08.2022 19:02 Ответить
путин самое большое зло на планете Земля...
показать весь комментарий
18.08.2022 13:38 Ответить
з терористами перемовини..нюню..
показать весь комментарий
18.08.2022 13:38 Ответить
Это надо было сделать сразу по захвату оккупантом
показать весь комментарий
18.08.2022 13:41 Ответить
етап другий терору/шантажу розпочато. Чекаємо на вкид вимог щодо зняття санкцій та примушування до перемов...
показать весь комментарий
18.08.2022 13:43 Ответить
Раша - це Имперія Зла , а ху@ло ублюдок і пітєрська шваль , окурок , моль і вбивця !
показать весь комментарий
18.08.2022 13:45 Ответить
"ритейл запускает продажи просроченных продуктов питания. «магнит» первым приступил к поиску покупателей на такой товар". ))) скоро на стихийных рынках параши, крепостным можно будет купить просроченный сушёный лавровский кутак. соль отдельно
показать весь комментарий
18.08.2022 13:48 Ответить
Тобіш - те що раніше скрепо-мокші добували "в бою", але бесплатно на смітнику, тепер треба буде купувати?
Я так розумію - це повна і беззаперечна "пабєда"...
показать весь комментарий
18.08.2022 17:27 Ответить
Російський принцип "сам дурак" неможливо адекватно сприймати нормальним цивілізованим людям. В такому випадку залишається єдине - боротись з ідіотом його ж методами. Чому б, наприклад, українським спецслужбам не розповсюдити інформацію про намір фсб підриву московського кремля 24 серпня?
показать весь комментарий
18.08.2022 13:56 Ответить
Да! Зеленскому есть о чем говорить с ****** на переговорах! Обязательно надо ехать!
показать весь комментарий
18.08.2022 13:59 Ответить
Вдруг " мир в глазах" увидит.
Мечта идиота сбудется
показать весь комментарий
18.08.2022 19:03 Ответить
Каких могут быть последствия остановки аэс
показать весь комментарий
18.08.2022 14:31 Ответить
Никаких
показать весь комментарий
18.08.2022 19:04 Ответить
Так зупиняйте вже, рашисти терористи кончені тупорилі! Нашій арті буде безпечніше атакувати не працюючу станцію, ніж працюючу!
показать весь комментарий
18.08.2022 14:34 Ответить
По секрету,нашим пох.они по реакторному залу не стреляют
показать весь комментарий
18.08.2022 19:06 Ответить
Вкотре дивлюся на карту і вкотре у мене виникає питання до дєрьмака: "Як орки могли опинитися на ЗАЕС?"
показать весь комментарий
18.08.2022 14:40 Ответить
по моему трусливый зе-лебеня на днях дал ответ на этот вопрос в ВП ,оно не только трусливое , всех украинцев посчитало четырежды уклонистами ( благо мерял по себе ) но еще и тупое , в отрыто призная шо оно нихуя не делало зная о нападении , прося себе два пожизненых ...
показать весь комментарий
18.08.2022 17:03 Ответить
З півдня за наказом Залужного, наказом Дєрмака Залужному повністю вивели ЗСУ і орда на декількох танках «на лєгкє» приїхала в Енергодар, де їх дві доби на в'їзді в місто не пускали місцеві мешканці. Коли орда почала стріляти, усі місцеві розбіглися.

Тобто, це була спланована і організована боневтіком, дєрмаком та залужним разом із агресором здача Чорнобильської та Запорізької АЕС, всього півдня України рашистським окупантам. Що натомість отримали від рашистів ці зрадники, час покаже. Допоки вони будуть на чолі ЗСУ, жодного контрнаступу чи перемоги Україні не світить.
показать весь комментарий
19.08.2022 08:32 Ответить
хай зупиняють краще, аніж красти енергію.
показать весь комментарий
18.08.2022 14:53 Ответить
Российский прапорщик дает команду: Ядерная реакция, стой. Раз, два.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:02 Ответить
ЗСУ мають у відповідь зупинити Курську АЕС.
Чому одним можна щось робити, а іншим ( у відповідь!!) не можна?
Це порушення рівноваги.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:20 Ответить
Кацапи колись привели до катастрофи на ЧАЕС. Катастрофа була внаслідок експерименту там ленінградських недовченних.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:03 Ответить
У Вас всё в порядке с головой? Может к доктору обратиться?
показать весь комментарий
18.08.2022 18:50 Ответить
А что не так?Акимов начальник смены ЧАЭС,который давил кнопки кацап и главный инженер станции Дятлов тоже ещё тот дятел
показать весь комментарий
18.08.2022 19:09 Ответить
Персонал кацапье, но и проводился эксперимент, о котором вскольз упоминается, например, википедии. Но там не говорится, что за эксперимент. Но давно известно, что это был эксперимент спланированный соответствующим ленинградским институтом.
Пишут, что персонал нарушил ход эксперимента. Но персонал без присмотра не должен был проводить никаких экспериментов. Они подготовлены для штатных работ. В экспериментах на таком объекте дожна была обязательно присутствовать группа авторов эксперимента. Не знаю присуствовали ли они.
Но как известно, институты пишут только программы экспериментов, а эту задачу ставило московское министрство и даже цк кпсс.
Цк кпсс поставило задачу провести эксперимент любой ценой. Наверняка так в институте запланировали, а цк кпсс дало указание персоналу станции. И есть информация, что цк кпсс по ходу экспертмента звонило и жестко диктовало требования эксперимента любой ценой. За остановку эксперимента угрожали увольнениями. Пишут, что была запись телефонного разговора.
Вот это "любой ценой", в первую очередь, и привело к катастрофе. Хотя там и конструкция этой станции не ахти. Но в первую очередь то.
Но насколько я знаю, все свалили на персонал. Не будут же обвинять функционеров цк кпсс. Об всем этом можно найти погуглив.
показать весь комментарий
18.08.2022 21:15 Ответить
слухай, нестеренко! а тобі не приходило в голову, що експеримент на промисловому об'єкті такої потужності і небезпечності взагалі не можна було проводити? Бо якраз твої раскази - явка з повинною про умисне створення чорнобильської аварії. Ленінградська АЕС має такі такого ж типу реактори. Чому поряд з "інститутом" експеримент не проводили? Відповідь очевидна - аварія повинна була статися під Києвом. Академією наук керував тоді фізик-ядерщик алєксандров. вєліхов теж фізик-ядерщик. І жоден з них не був покараний за всякі подібні експерименти.
Чому ставили саме москалів до керівництва? - тому, що ті бездумно виконають любе придуркувате розпорядження.
показать весь комментарий
19.08.2022 08:32 Ответить
взагалі то писав до корейко. хоча чомусь здається, що це обидва клони однієї особи
показать весь комментарий
19.08.2022 08:35 Ответить
Слухай володимир павлович. Коли здається, то хреститися треба. Ти взагалі нічого не зрозумів про що я написав.
показать весь комментарий
19.08.2022 10:22 Ответить
Виктору корейко. Может и так. Обратитесь к доктору. А вдруг поможет. А вообще-то вы мордорец?
показать весь комментарий
18.08.2022 21:03 Ответить
Пусть останавливаю до зимы далеко
показать весь комментарий
18.08.2022 16:47 Ответить
В США тепло?
показать весь комментарий
18.08.2022 19:10 Ответить
Краще зупиніть існування своїм потворам - список надамо!
показать весь комментарий
18.08.2022 18:08 Ответить
На це має бути призупинено роботу Курської АЕС
показать весь комментарий
18.08.2022 18:55 Ответить
ЯВНЫЙ ТЕРРОРИЗМ !!! А С ТЕРРОРИСТАМИ ПЕРЕГОВОРЫ НЕ ВЕДУТ !!!
показать весь комментарий
21.08.2022 23:51 Ответить
 
 