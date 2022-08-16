Российские хакеры совершили беспрецедентную кибератаку на сайт "Энергоатома"

Сегодня, 16 августа 2022 года, произошла мощнейшая с начала полномасштабного вторжения РФ хакерская атака на официальный сайт ГП "НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома", информирует Цензор.НЕТ.

"Рашисты совершили беспрецедентную кибератаку на официальный сайт Энергоатома", - отметили в компании.

Отмечается, что сайт атаковали с территории РФ.

"Российская группа "народная киберармия" осуществила кибератаку, используя 7,25 млн бот-юзеров, которые в течение трех часов симулировали сотни миллионов просмотров основной страницы Компании.

Указанная атака существенно не повлияла на работу сайта ГП "НАЭК "Энергоатом" и осталась незаметной для пользователей", - говорится в сообщении.

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