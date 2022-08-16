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Российские хакеры совершили беспрецедентную кибератаку на сайт "Энергоатома"

кібератака

Сегодня, 16 августа 2022 года, произошла мощнейшая с начала полномасштабного вторжения РФ хакерская атака на официальный сайт ГП "НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома", информирует Цензор.НЕТ.

"Рашисты совершили беспрецедентную кибератаку на официальный сайт Энергоатома", - отметили в компании.

Отмечается, что сайт атаковали с территории РФ.

"Российская группа "народная киберармия" осуществила кибератаку, используя 7,25 млн бот-юзеров, которые в течение трех часов симулировали сотни миллионов просмотров основной страницы Компании.

Указанная атака существенно не повлияла на работу сайта ГП "НАЭК "Энергоатом" и осталась незаметной для пользователей", - говорится в сообщении.

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Автор: 

россия (96279) хакер (1191) Энергоатом (412) кибератака (187)


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Якщо ця кібератака ні на що не вплинула та залишилася непомітною,то це не атака,а пердь в калюжу.
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16.08.2022 21:35 Ответить
Ви часто ходили на сайт Енергоатома? Здогадуюся, що десь приблизно...ніколи.
Отже, всі 0 відвідувачів сайту не помітили, що сайт якийсь час лежав під ддос атакою.
Потім кацапи пішли бухать, український айтішник з енергоатома ребутнув апач, сайт піднявся і знову готовий обслуговувати своїх 0 відвідувачів.
Це я типу переклав з айтішної на звичайну, не дякуйте)
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16.08.2022 21:58 Ответить
смотри глубже!!а как по твоему подоляки,арестовичи и прочие найвеличнившие!!будут плебсу втирать свои ,,перемоги" это и есть ихняя борьба с ,,ветряными мельницами"(или ты наивно полагаеш что вся эта шваль на передовую пойдёт?) .
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16.08.2022 22:04 Ответить
Фашисты рабсейские и самоубийцы тоталитарной секты ***********, вы там не загравайтесь с ядерными веществами, АЭС и ЯО, бумеранг по вашей территории будет по любому, это аксиома или вас ****.й бавовна с хлопками не учит.
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16.08.2022 22:24 Ответить
банальный ддос, толку от этой "атаки"
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16.08.2022 22:28 Ответить
Після отримання заробітних плат робітниками , топ, звичайно, кібератаки це просто ну таке
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17.08.2022 00:14 Ответить
 
 