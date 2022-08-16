Российские хакеры совершили беспрецедентную кибератаку на сайт "Энергоатома"
Сегодня, 16 августа 2022 года, произошла мощнейшая с начала полномасштабного вторжения РФ хакерская атака на официальный сайт ГП "НАЭК "Энергоатом".
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома", информирует Цензор.НЕТ.
"Рашисты совершили беспрецедентную кибератаку на официальный сайт Энергоатома", - отметили в компании.
Отмечается, что сайт атаковали с территории РФ.
"Российская группа "народная киберармия" осуществила кибератаку, используя 7,25 млн бот-юзеров, которые в течение трех часов симулировали сотни миллионов просмотров основной страницы Компании.
Указанная атака существенно не повлияла на работу сайта ГП "НАЭК "Энергоатом" и осталась незаметной для пользователей", - говорится в сообщении.
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Отже, всі 0 відвідувачів сайту не помітили, що сайт якийсь час лежав під ддос атакою.
Потім кацапи пішли бухать, український айтішник з енергоатома ребутнув апач, сайт піднявся і знову готовий обслуговувати своїх 0 відвідувачів.
Це я типу переклав з айтішної на звичайну, не дякуйте)