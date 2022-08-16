Російські хакери здійснили безпрецедентну кібератаку на сайт "Енергоатома"

Сьогодні, 16 серпня 2022 року, відбулася найпотужніша від початку повномасштабного вторгнення РФ хакерська атака на офіційний сайт ДП "НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома", інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти здійснили безпрецедентну кібератаку на офіційний сайт Енергоатома", - зазначили в компанії.

Зазначається, що сайт атакували з території РФ.

"Російська група "народная киберармия" здійснила кібератаку, використовуючи 7,25 млн бот-юзерів, які впродовж трьох годин симулювали сотні мільйонів переглядів основної сторінки Компанії.



Зазначена атака суттєво не вплинула на роботу сайту ДП "НАЕК "Енергоатом" і залишилася непомітною користувачам", - йдеться в повідомленні.

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