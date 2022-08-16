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Російські хакери здійснили безпрецедентну кібератаку на сайт "Енергоатома"

кібератака

Сьогодні, 16 серпня 2022 року, відбулася найпотужніша від початку повномасштабного вторгнення РФ хакерська атака на офіційний сайт ДП "НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома", інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти здійснили безпрецедентну кібератаку на офіційний сайт Енергоатома", - зазначили в компанії.

Зазначається, що сайт атакували з території РФ.

"Російська група "народная киберармия" здійснила кібератаку, використовуючи 7,25 млн бот-юзерів, які впродовж трьох годин симулювали сотні мільйонів переглядів основної сторінки Компанії.

Зазначена атака суттєво не вплинула на роботу сайту ДП "НАЕК "Енергоатом" і залишилася непомітною користувачам", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рашисти пошкодили обладнання ЗАЕС: високий ризик розпилення радіоактивних речовин та пожежі

Автор: 

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Якщо ця кібератака ні на що не вплинула та залишилася непомітною,то це не атака,а пердь в калюжу.
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16.08.2022 21:35 Відповісти
Ви часто ходили на сайт Енергоатома? Здогадуюся, що десь приблизно...ніколи.
Отже, всі 0 відвідувачів сайту не помітили, що сайт якийсь час лежав під ддос атакою.
Потім кацапи пішли бухать, український айтішник з енергоатома ребутнув апач, сайт піднявся і знову готовий обслуговувати своїх 0 відвідувачів.
Це я типу переклав з айтішної на звичайну, не дякуйте)
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16.08.2022 21:58 Відповісти
смотри глубже!!а как по твоему подоляки,арестовичи и прочие найвеличнившие!!будут плебсу втирать свои ,,перемоги" это и есть ихняя борьба с ,,ветряными мельницами"(или ты наивно полагаеш что вся эта шваль на передовую пойдёт?) .
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16.08.2022 22:04 Відповісти
Фашисты рабсейские и самоубийцы тоталитарной секты ***********, вы там не загравайтесь с ядерными веществами, АЭС и ЯО, бумеранг по вашей территории будет по любому, это аксиома или вас ****.й бавовна с хлопками не учит.
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16.08.2022 22:24 Відповісти
банальный ддос, толку от этой "атаки"
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16.08.2022 22:28 Відповісти
Після отримання заробітних плат робітниками , топ, звичайно, кібератаки це просто ну таке
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17.08.2022 00:14 Відповісти
 
 