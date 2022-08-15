Рашисти пошкодили обладнання ЗАЕС: високий ризик розпилення радіоактивних речовин та пожежі
Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ починаючи з минулого тижня спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".
"Внаслідок атаки на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений. Під час обстрілів серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об‘єднаний допоміжний корпус, насосна станція господарсько-побутових стоків. Пошкоджень також зазнав відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750)", - йдеться в повідомленні.
Також російські окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції.
"Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека. Крім того, пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень", - наголосили в "Енергоатомі".
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само ху@ло розуміє, що воно вже не те і йому скоро бетон/гранит ..
Задачі в них скоріш за все врятувати кацапську еліту і може саму Кацапію.
мабуть на то москва через Коломойшу і зробила його президентом
Станція варта навіть мільйони життів, або десятки мільйонів помруть від енергетичного голоду.
толку ніякого, люди Україні потрібні живими щоб воювати з кацапами. У даному випадку Зе клоун
який здав Південь несе відповідальність за цю станцію. Максімум треба реальний план штурму станції, про таке не триндять.
да и превентивный удар должен быть полностью или максимально обезоруживающим, чтобы избежать ответного уничтожения. Иначе какой смысл бить, если прилетит в ответ?
Они не хотят ничего захватывать и присоединять к империи, они просто пришли грабить и разрушать, даже советское наследие.
Фактически станция у них в руках, зачем размещать военных боевиков там? Дегенераты.
Наказ тримати АЕС в полоні,і трохи пострілювати по ній,але не підривати.АЕСдля торгів з Заходом,українці не лякаються,то кацапи Захід полякають.
А зупиниш, запустити реактор займе багато часу, кацапи про це знають,так
би вже давно вимкнули станцію.