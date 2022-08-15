Рашисти пошкодили обладнання ЗАЕС: високий ризик розпилення радіоактивних речовин та пожежі

Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ починаючи з минулого тижня спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

"Внаслідок атаки на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений. Під час обстрілів серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об‘єднаний допоміжний корпус, насосна станція господарсько-побутових стоків. Пошкоджень також зазнав відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750)", - йдеться в повідомленні.

Також російські окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції.

"Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека. Крім того, пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень", - наголосили в "Енергоатомі".

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