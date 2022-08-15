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Рашисти пошкодили обладнання ЗАЕС: високий ризик розпилення радіоактивних речовин та пожежі

заес

Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ починаючи з минулого тижня спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

"Внаслідок атаки на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений. Під час обстрілів серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об‘єднаний допоміжний корпус, насосна станція господарсько-побутових стоків. Пошкоджень також зазнав відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750)", - йдеться в повідомленні.

Також російські окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції.

"Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека. Крім того, пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень", - наголосили в "Енергоатомі".

Також читайте: Перевірка жінок на КПП ЗАЕС стала щоденним випробовуванням, - інженер станції

Автор: 

радіація (187) Енергоатом (1646) ядерна безпека (570) Запорізька АЕС (1429)


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Топ коментарі
+38
Раша - абсолютное зло на Земле. Она должна быть уничтожена.
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15.08.2022 14:05 Відповісти
+34
Сидит обезьяна под деревом и пилит атомную бомбу. Другая обезьяна кричит ей:
- Что ті делаешь дура, она же взорвется!
- Ничего, у меня еще одна есть
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15.08.2022 14:04 Відповісти
+29
А вменяемые устроили бы такую войну в 21 веке на своих границах? А вменяемые призывали бы с пеной у рта убивать наших детей? Вопрос риторический.
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15.08.2022 14:08 Відповісти
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Сидит обезьяна под деревом и пилит атомную бомбу. Другая обезьяна кричит ей:
- Что ті делаешь дура, она же взорвется!
- Ничего, у меня еще одна есть
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15.08.2022 14:04 Відповісти
Анекдот про ху@ла
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15.08.2022 15:06 Відповісти
На роль другої мавпи підійшов би Навальний - відносно адекватний.
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15.08.2022 15:19 Відповісти
це той що не бутерброд відносно адекватний, ти ще б сказав відносно хороший, адекватний, чи хороший кацап тількит в одному випадку - дохлий.
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15.08.2022 19:14 Відповісти
Про бутерброд він сказав для запоребрика, бо та "аудиторія" не сприйняла б, що Крим - це Україна. Але, якщо стане президентом, то почне потихеньку повертати. Не все і не одразу, але почне.
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15.08.2022 19:43 Відповісти
Откуда такая уверенность?
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15.08.2022 20:36 Відповісти
Бутербродовича тянет нат Запад.
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15.08.2022 22:13 Відповісти
Навальний як тихановська,це проекти Кремля.немцова вбили а навального ні, тихановська жива а скільки вбито за менше ви вірите що це опозиція?
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16.08.2022 03:04 Відповісти
Блин, нафига стрелять себе же в ногу?? Я вообще не пойму, совсем они больные что ли?
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15.08.2022 14:04 Відповісти
да. страдают на хромосомы.
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15.08.2022 14:06 Відповісти
А вменяемые устроили бы такую войну в 21 веке на своих границах? А вменяемые призывали бы с пеной у рта убивать наших детей? Вопрос риторический.
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15.08.2022 14:08 Відповісти
Це відповідь
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15.08.2022 14:23 Відповісти
ху@ло поетапно розпочинає торги за зняття санкції.
само ху@ло розуміє, що воно вже не те і йому скоро бетон/гранит ..
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15.08.2022 14:30 Відповісти
Для того йому потрібна АЕС-для торгів з Заходом,іначе московська банда прибере його за оту невдалу спецоперацію.Війну проти України вже не виграти.Путін для московської банди став ******,от і думає поторгуватися АЕС з Заходом,може таке виторгує,що банда пробачить,але навряд.Путіна жде смерть в Кремлі.
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15.08.2022 16:16 Відповісти
іх дяди там землянки рили і ніякої радіації там не було
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15.08.2022 19:15 Відповісти
Там трохи по іншому… якщо кацапи зроблять ядерну катастрофу, то вже всі займуться ліквідацією наслідків… і буде припинення якесь бойових дій. А саме це й потрібно *****, бо воно розуміє, що вже все, проти нашої нинішньої зброї вони в повній дупі
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15.08.2022 20:55 Відповісти
Раша - абсолютное зло на Земле. Она должна быть уничтожена.
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15.08.2022 14:05 Відповісти
такк такими действиями они часть кацапстана и уничтожат,там же не только часть Украины будет не придатка к жизни а и кубань,ростов и крысячий остров)
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15.08.2022 14:07 Відповісти
Калининская и Белоярские станции тоже удобно расположены.
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15.08.2022 14:10 Відповісти
Это не так. При аварии на ЗАЭС пострадает только Украина. Посмотрите на график радиационного поражения. Он, конечно, не учитывает ветер. Ветер может разнести очень далеко, но, большей частью, пострадает именно Украина. Эвакуироваться прийдется нам
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15.08.2022 18:36 Відповісти
Можна допомогти ростовській АЕС щоб нам не було скучно
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16.08.2022 03:06 Відповісти
ОСЬ ТІЛЬКИ ДРИСТОВИЧ ПРОТИ РАЗОМ З Зе ВЛАДОЮ.
Задачі в них скоріш за все врятувати кацапську еліту і може саму Кацапію.
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15.08.2022 23:22 Відповісти
Кацапи засеруть все і вся і самі поздихають.
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15.08.2022 14:06 Відповісти
принаймні росіяни, які ховаються на заводі, першими отруїться радіацією.
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15.08.2022 14:06 Відповісти
Миллионам людей, которым, в случае аварии, прийдется покинуть свои дома от этого легче совершенно не будет...
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15.08.2022 18:37 Відповісти
Обьясните этим дебилам по открытым каналам связи что у них все поотваливается, что с радиацией шутки плохи, а то они может думают что их разместили на молокозаводе?
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15.08.2022 14:07 Відповісти
Думаєте допоможе?Кацапи в Рудому лісі окопи рили і жили,а зараз дохнуть від радіації.Вони на стільки примітивні і тупі,що навіть не усвідомлюють всю небезпеку.Радіації не видно,значить не страшно-збочена логіка кацапа
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15.08.2022 14:15 Відповісти
тем что стреляют пох на своих которые там находятся
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15.08.2022 14:19 Відповісти
рашка безумнее, чем ИГИЛ. рашка не имеет права на существования. Только ввод международного миротворческого контингента в москву спасет мир.
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15.08.2022 14:19 Відповісти
Та ладн, відкриття. Ви ще напевне не здогадуєтеся що ігіл це вихованці рашки
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15.08.2022 15:08 Відповісти
Занадто толерантно. Масований термоядерний удар по росії (як мінімум по москві) - ось що врятує світ.
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15.08.2022 23:55 Відповісти
Зе клоун автор аварії на ЗАЕС бо здав Південь України кацапам (в аренду ?)
мабуть на то москва через Коломойшу і зробила його президентом
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15.08.2022 14:20 Відповісти
Зачем придумывать непонятные в мире слова? Фашисты они самые настоящие!
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15.08.2022 14:20 Відповісти
Сколько было фильмов Голливуда, когда террористы и злодеи захватывают ядерный объект и начинают шантажировать весь мир... И вот это случилось в РЕАЛЬНОСТИ. Очевидно, что реакция мировых лидеров, правительств и спецслужб в реальности отличается от киношной. Банальность, кошмар и ужас. Нахрена тогда нужны все эти спецслужбы и напыщенные "лидеры", если они не в состоянии не просто предотвратить - но даже ПРИЗНАТЬ реальность и очевидные факты? О какой вообще безопасности можно говорить?!
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15.08.2022 14:23 Відповісти
Так все уже поняли в мире, реальную безопасность для твоей страны может гарантировать только ЯО и ракеты которые могут его доставить на территорию потенциального врага, все остальные гарантии пустые слова коим уже никто не верит...
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15.08.2022 16:51 Відповісти
Ну по сути одной из целей пуйла было нарушить мировой порядок, пошатнуть эту иллюзию безопасности и дискредитировать западные организации вместе с их лидерами. В принципе эта цель выполнена
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15.08.2022 18:37 Відповісти
це ти так думаєш і х..ло, більш ніхто. ніхто кацапам не дозволить легітимізуувати окуповане, кацапія буде знищена, не сьогодні, то завтра, але процес незворотній.
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15.08.2022 19:19 Відповісти
Ага, то есть международные организации чего-то стоят? Ну-ну! Я уже вдоволь на это насмотрелся. В Европу нет желания выезжать даже если откроют границы, так как это кучка ссыкливых бюрократов которым наша Украина уже как чирь на заднице. Сколько в неё денег не вкладывай, а толку…
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16.08.2022 08:11 Відповісти
Может быть, объяснить женам их командиров, чего они (жены) в случае чего лишатся.
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15.08.2022 14:24 Відповісти
Та тим жонам головне щоб техніка та труси посилками йшли. (((
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15.08.2022 16:33 Відповісти
Їх кадирівці відпрацюють,все в них буде стояти чітко.на ваньок всім насра...
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16.08.2022 03:09 Відповісти
ЗАЕС буде українською або її не буде. Бо без ЗАЕС не буде України.
Станція варта навіть мільйони життів, або десятки мільйонів помруть від енергетичного голоду.
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15.08.2022 14:45 Відповісти
Шо за брєд, ніяка совкова станція не варта щоб за неї помирали люди. За Марік вже померли,
толку ніякого, люди Україні потрібні живими щоб воювати з кацапами. У даному випадку Зе клоун
який здав Південь несе відповідальність за цю станцію. Максімум треба реальний план штурму станції, про таке не триндять.
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15.08.2022 18:36 Відповісти
Они рискуют нарваться на ядерный удар по ним , даже без запуска ядерного оружия по кому либо, в случае аварии на ЗАЭС, при учете розы ветров, облако может серьезнейшим образом навредить Турции, Турция член НАТО, более того,тот ее член на территории которого есть ЯО, не знаю механизма, но в уставе НАТО есть пункт, согласно которому прилет такого облака может быть расценен как нападение на члена альянса, Эрдоган не слишком то лезет в карман за ответом, в случае с самолетом русни, залетевшим в турецкое ВП, шмальнули они по нему мгновенно, а рашка медленно сглотнула, поныла конечно о каких то там ножиках в спине, или шилах в жопе, и зажала турецкие помидоры, на этом все, а потом и помидоры отпустила, учитывая легкость Эрдогана на подъём, это точно не те помидоры ,за которые можно дергать.....
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15.08.2022 15:02 Відповісти
Может быть расценён, а может и не расценён…
да и превентивный удар должен быть полностью или максимально обезоруживающим, чтобы избежать ответного уничтожения. Иначе какой смысл бить, если прилетит в ответ?
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15.08.2022 18:39 Відповісти
чего хотеть от *********.
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15.08.2022 15:13 Відповісти
викоханий десятиліттями кремлівської брехні образ "благароднага русскага воина" Московія щодня зливає у золотий унітаз хйла... сторічний піар - хйлу под хвост
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15.08.2022 15:16 Відповісти
поведение оккупантов на ЗАЭС показывает их планы.
Они не хотят ничего захватывать и присоединять к империи, они просто пришли грабить и разрушать, даже советское наследие.

Фактически станция у них в руках, зачем размещать военных боевиков там? Дегенераты.
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15.08.2022 15:52 Відповісти
Їм потрібна станція для торгів з Заходом.АЕС-це полонений кацапів.Зривати вони її не будуть,будуть потрішки нищити.
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15.08.2022 16:28 Відповісти
Цікаво, а як себе почуває ЗЕлупа який довів до такої ситуації
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15.08.2022 16:05 Відповісти
Ніхто не знає,як кацапи зайшли в Україну по замінованому.На генералів СБУ скидають.Вище хтось давав наказ на впуск кацапів,не було б тоді ніякого Маріуполя.
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15.08.2022 16:34 Відповісти
Як почуває? Нюхне диво порошок від нежиті і все гаразд, війна виграна.
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15.08.2022 18:38 Відповісти
До мене не доходить: там же рашистські атомщики "працюють" чи спостерігають, вони що самі собі вороги? Чи фізику і хімію не вчили? Я при тих рашистів зі зброєю мовчу, то дегенерати і вбиці.
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15.08.2022 16:30 Відповісти
Наказ у кацапів з Кремля.
Наказ тримати АЕС в полоні,і трохи пострілювати по ній,але не підривати.АЕСдля торгів з Заходом,українці не лякаються,то кацапи Захід полякають.
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15.08.2022 16:39 Відповісти
Як же погано охоронялась атомка, що зайшли ці нелюди і тепер творять неймовірне.
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15.08.2022 16:36 Відповісти
АЕС охоронялась,але ж не від танків.Охоронці повинні були захопити,або вбити кацапів,хто їм дав наказ впустити кацапів?Це вже хай потім розбираються.
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15.08.2022 16:44 Відповісти
Нет.Станция не охранялась,точнее не воевала с вооружёнными силами РФ!От Каховки до Васильевки боев не было никаких.(А это,на секунду,около 200! км вверх по Днепру!).Была дурацкая уверенность,что станцию трогать не должны,а рашка слышала о международном праве.Часть нацгвардии на станции обеспечивала только пропускной режим и не имела тяжёлого вооружения. Зато реформа перед самой войной выкачала финансы из города в райцентр Васильевка,который теперь занимался своей теробороной,а пацаны,которые в Энергодаре кинулись в тероборону теперь сидят по подвалам кативень,большинство их даже не вывезли.Зато списки сразу передали оккупантам.Также перед войной пожарную часть города,технику начали перегонять в райцентр(столица,фуле!).Все не успели.Никто по приколу не думал о стратегическом значении таких городов,и честно говоря,и сейчас идет какой-то покер.
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15.08.2022 18:03 Відповісти
Не зрозуміло чого окупанти не зупинить цю станцію, вся генерація йде в Україну, чого вони і далі дозволяють станції працювати?
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15.08.2022 16:47 Відповісти
Бо в них немає спеціалістів....
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15.08.2022 18:21 Відповісти
Як зупинити. Доки уранові стрижні не відпрацюються, реакцію не зупиниш.
А зупиниш, запустити реактор займе багато часу, кацапи про це знають,так
би вже давно вимкнули станцію.
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15.08.2022 18:50 Відповісти
Если помирать, так с музыкой
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15.08.2022 17:01 Відповісти
Треба бути самогубцем,щоб сидіти під атомною станцією,де ймовірно,йде витік радіації..Кацапи повні дурні,в чому ми не сумніваємось.
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15.08.2022 18:20 Відповісти
"Так це ж було уже..." (с)
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15.08.2022 20:45 Відповісти
акорд ***** - 70 лет длбо#обу сам в рай остальные в пекло...
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16.08.2022 00:55 Відповісти
Шо рабсеяне, сделает выращенный вами сумасшедший ********** братскую могилу, не там на Западе, а тут - рядом.
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16.08.2022 07:39 Відповісти
 
 