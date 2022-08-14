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Новини Війна
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Перевірка жінок на КПП ЗАЕС стала щоденним випробовуванням, - інженер станції

заес

Огляд жінок окупантами на КПП Запорізької АЕС став справжніми тортурами.

Про це в інтерв'ю BBC заявив один з інженерів Запорізької АЕС, інформує Цензор.НЕТ.

"Раніше до жінок під час огляду при перетині КПП ЗАЕС ставилися лояльніше, а зараз їхній ранковий огляд та перевірка на КПП - це щоденне випробування.

Але наші жінки найсміливіші в світі. На початку травня трапився такий випадок. Наші дівчата йшли зі зміни, й працівники Росатому вирішили до них позалицятись. Ті дуже різко на це відповіли. Після цього був масштабний шмон. І ми отримали листи, як можна, а як ні спілкуватися з росіянами", - розповів він.

За словами працівника ЗАЕС, колектив станції пригнічений.

"Ми живемо в окупації без нормального зв'язку, без магазинів, банкоматів, цивілізації. Купуємо їжу з багажників машин на ринках. люди відчувають постійний страх. Ми ходимо повз російських військових щодня. Якщо до нас немає претензій, вони нас не чіпають", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 43 країни направили МАГАТЕ спільну заяву щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку пройшло засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію.

Також дивіться: Кожен військовий РФ, який стріляє по ЗАЕС, стає особливою мішенню для нашої розвідки, спецслужб та армії, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

окупація (6751) Енергодар (264) Запорізька АЕС (1429)


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Топ коментарі
+28
Шкода захисників, дуже шкода, але Ви не туди направляєте посил. Не звинувачуйте США, бо вони Вам нічого не заборгували. Запитайте про снаряди і ракети і САУ "Богдана" у Президента України Зеленського, який три роки робив все можливе, щоб залишити армію без цієї зброї. США навпаки криком кричали, що кацапи нападуть, просили взятися за голову, але наш їх послав і обізвав брехунами. Запитайте навіщо він це робив?
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14.08.2022 19:49 Відповісти
+14
А абдристовичі, подоляки, єлдаки і їх зграя живе нормально, жеруть у найкрутіших ресторанах Києва, відпочивають в найдорожчих барах з найкрашивішими повіями за рахунок бюджетних коштів і проводять соц.опитування, хто з них кращий і який мають рейтинг, щоб не програти на виборах. Їм ці шмони українок до одного місця. Я не помилився 73%?
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14.08.2022 19:37 Відповісти
+5
ну що, цих мужніх людей теж будемо обзивати зрадниками і ватніками? Ну бо не евакуювалися, не померли, згадаємо як голосували, ще щось?
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14.08.2022 19:36 Відповісти
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в сук кацапських слюни текуть, "на портупею падають", до наших жінок.
на кацапії бо самі самки.
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14.08.2022 19:30 Відповісти
ну що, цих мужніх людей теж будемо обзивати зрадниками і ватніками? Ну бо не евакуювалися, не померли, згадаємо як голосували, ще щось?
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14.08.2022 19:36 Відповісти
Не плутай сироватку з молоком, Енергодар і Маріуполь це різні міста, Запоріжжя і Донецьк, в першому не чекали на руZкій мір, в другому чекали. Крапка.
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14.08.2022 19:51 Відповісти
Не мелите чепухи!
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14.08.2022 21:26 Відповісти
Де чекали руцкій мір, в Маріуполі ? Шо за брєд.
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15.08.2022 01:55 Відповісти
А абдристовичі, подоляки, єлдаки і їх зграя живе нормально, жеруть у найкрутіших ресторанах Києва, відпочивають в найдорожчих барах з найкрашивішими повіями за рахунок бюджетних коштів і проводять соц.опитування, хто з них кращий і який мають рейтинг, щоб не програти на виборах. Їм ці шмони українок до одного місця. Я не помилився 73%?
показати весь коментар
14.08.2022 19:37 Відповісти
Шкода захисників, дуже шкода, але Ви не туди направляєте посил. Не звинувачуйте США, бо вони Вам нічого не заборгували. Запитайте про снаряди і ракети і САУ "Богдана" у Президента України Зеленського, який три роки робив все можливе, щоб залишити армію без цієї зброї. США навпаки криком кричали, що кацапи нападуть, просили взятися за голову, але наш їх послав і обізвав брехунами. Запитайте навіщо він це робив?
показати весь коментар
14.08.2022 19:49 Відповісти
А чим М777 не зайшли? (три сімки і новіша і легша)
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14.08.2022 19:51 Відповісти
M777 мало у самих Штатов. Человек все правильно пишет. Для ВСУ нужны в том числе и М198 и MLRS в больших количествах. Это очевидно.
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14.08.2022 20:11 Відповісти
Я отказываюсь понимать.
Почему орки просто не порежут провода, или в крайнем случае не подорвут опоры.
Нахера так сложно снайперски стрелять из пушек, если согласно украинским сводкам, орки все косые.

????
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14.08.2022 20:08 Відповісти
Наши женщины - ведьмы Все, включая мою тещу (особенно)
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14.08.2022 20:34 Відповісти
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14.08.2022 21:27 Відповісти
Криворізький Клоун на що ти обрік цих людей здавши Південь України (свідомо чи несвідомо немає вже значення). На кой Україні потрібен такий ВРЄДІТЄЛЬ, хай краще влада перейде Пороху.
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15.08.2022 01:52 Відповісти
МЕГАТЭ не прявляеться на ЗАЭС потому что ссут. Они не хотят там быть убитыми во время руских обстрелов,
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16.08.2022 02:29 Відповісти
 
 