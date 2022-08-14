Перевірка жінок на КПП ЗАЕС стала щоденним випробовуванням, - інженер станції
Огляд жінок окупантами на КПП Запорізької АЕС став справжніми тортурами.
Про це в інтерв'ю BBC заявив один з інженерів Запорізької АЕС, інформує Цензор.НЕТ.
"Раніше до жінок під час огляду при перетині КПП ЗАЕС ставилися лояльніше, а зараз їхній ранковий огляд та перевірка на КПП - це щоденне випробування.
Але наші жінки найсміливіші в світі. На початку травня трапився такий випадок. Наші дівчата йшли зі зміни, й працівники Росатому вирішили до них позалицятись. Ті дуже різко на це відповіли. Після цього був масштабний шмон. І ми отримали листи, як можна, а як ні спілкуватися з росіянами", - розповів він.
За словами працівника ЗАЕС, колектив станції пригнічений.
"Ми живемо в окупації без нормального зв'язку, без магазинів, банкоматів, цивілізації. Купуємо їжу з багажників машин на ринках. люди відчувають постійний страх. Ми ходимо повз російських військових щодня. Якщо до нас немає претензій, вони нас не чіпають", - додав він.
Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.
Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку пройшло засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію.
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на кацапії бо самі самки.
Почему орки просто не порежут провода, или в крайнем случае не подорвут опоры.
Нахера так сложно снайперски стрелять из пушек, если согласно украинским сводкам, орки все косые.
????