Проверка женщин на КПП ЗАЭС стала ежедневным испытанием, - инженер станции
Досмотр женщин оккупантами на КПП Запорожской АЭС стал настоящей пыткой.
Об этом в интервью BBC заявил один из инженеров Запорожской АЭС, передает Цензор.НЕТ.
"Раньше к женщинам во время досмотра при пересечении КПП ЗАЭС относились более лояльно, а сейчас их утренний досмотр и проверка на КПП - это ежедневное испытание.
Но наши женщины самые смелые в мире. В начале мая произошел такой случай. Наши девушки шли со смены, и работники "Росатома" решили за ними поухаживать. Те очень резко ответили. После этого последовал масштабный шмон. И мы получили письма, как можно, а как нельзя общаться с россиянами", - рассказал он.
По словам работника ЗАЭС, коллектив станции подавлен.
"Мы живем в оккупации без нормальной связи, без магазинов, банкоматов, цивилизации. Покупаем еду из багажников машин на рынках. Люди испытывают постоянный страх. Мы ходим мимо российских военных каждый день. Если к нам нет претензий, они нас не трогают", – добавил он.
Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.
Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.
В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.
8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.
11 августа в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.
Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение.
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на кацапії бо самі самки.
Почему орки просто не порежут провода, или в крайнем случае не подорвут опоры.
Нахера так сложно снайперски стрелять из пушек, если согласно украинским сводкам, орки все косые.
????