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Новости Война
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Проверка женщин на КПП ЗАЭС стала ежедневным испытанием, - инженер станции

заес

Досмотр женщин оккупантами на КПП Запорожской АЭС стал настоящей пыткой.

Об этом в интервью BBC заявил один из инженеров Запорожской АЭС, передает Цензор.НЕТ.

"Раньше к женщинам во время досмотра при пересечении КПП ЗАЭС относились более лояльно, а сейчас их утренний досмотр и проверка на КПП - это ежедневное испытание.

Но наши женщины самые смелые в мире. В начале мая произошел такой случай. Наши девушки шли со смены, и работники "Росатома" решили за ними поухаживать. Те очень резко ответили. После этого последовал масштабный шмон. И мы получили письма, как можно, а как нельзя общаться с россиянами", - рассказал он.

По словам работника ЗАЭС, коллектив станции подавлен.

"Мы живем в оккупации без нормальной связи, без магазинов, банкоматов, цивилизации. Покупаем еду из багажников машин на рынках. Люди испытывают постоянный страх. Мы ходим мимо российских военных каждый день. Если к нам нет претензий, они нас не трогают", – добавил он.

Читайте также: 43 страны направили МАГАТЭ совместное заявление по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции

Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.

Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение.

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Автор: 

оккупация (10199) Энергодар (158) Запорожская АЭС (722)


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Топ комментарии
+28
Шкода захисників, дуже шкода, але Ви не туди направляєте посил. Не звинувачуйте США, бо вони Вам нічого не заборгували. Запитайте про снаряди і ракети і САУ "Богдана" у Президента України Зеленського, який три роки робив все можливе, щоб залишити армію без цієї зброї. США навпаки криком кричали, що кацапи нападуть, просили взятися за голову, але наш їх послав і обізвав брехунами. Запитайте навіщо він це робив?
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14.08.2022 19:49 Ответить
+14
А абдристовичі, подоляки, єлдаки і їх зграя живе нормально, жеруть у найкрутіших ресторанах Києва, відпочивають в найдорожчих барах з найкрашивішими повіями за рахунок бюджетних коштів і проводять соц.опитування, хто з них кращий і який мають рейтинг, щоб не програти на виборах. Їм ці шмони українок до одного місця. Я не помилився 73%?
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14.08.2022 19:37 Ответить
+5
ну що, цих мужніх людей теж будемо обзивати зрадниками і ватніками? Ну бо не евакуювалися, не померли, згадаємо як голосували, ще щось?
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14.08.2022 19:36 Ответить
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в сук кацапських слюни текуть, "на портупею падають", до наших жінок.
на кацапії бо самі самки.
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14.08.2022 19:30 Ответить
ну що, цих мужніх людей теж будемо обзивати зрадниками і ватніками? Ну бо не евакуювалися, не померли, згадаємо як голосували, ще щось?
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14.08.2022 19:36 Ответить
Не плутай сироватку з молоком, Енергодар і Маріуполь це різні міста, Запоріжжя і Донецьк, в першому не чекали на руZкій мір, в другому чекали. Крапка.
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14.08.2022 19:51 Ответить
Не мелите чепухи!
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14.08.2022 21:26 Ответить
Де чекали руцкій мір, в Маріуполі ? Шо за брєд.
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15.08.2022 01:55 Ответить
А абдристовичі, подоляки, єлдаки і їх зграя живе нормально, жеруть у найкрутіших ресторанах Києва, відпочивають в найдорожчих барах з найкрашивішими повіями за рахунок бюджетних коштів і проводять соц.опитування, хто з них кращий і який мають рейтинг, щоб не програти на виборах. Їм ці шмони українок до одного місця. Я не помилився 73%?
показать весь комментарий
14.08.2022 19:37 Ответить
Шкода захисників, дуже шкода, але Ви не туди направляєте посил. Не звинувачуйте США, бо вони Вам нічого не заборгували. Запитайте про снаряди і ракети і САУ "Богдана" у Президента України Зеленського, який три роки робив все можливе, щоб залишити армію без цієї зброї. США навпаки криком кричали, що кацапи нападуть, просили взятися за голову, але наш їх послав і обізвав брехунами. Запитайте навіщо він це робив?
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14.08.2022 19:49 Ответить
А чим М777 не зайшли? (три сімки і новіша і легша)
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14.08.2022 19:51 Ответить
M777 мало у самих Штатов. Человек все правильно пишет. Для ВСУ нужны в том числе и М198 и MLRS в больших количествах. Это очевидно.
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14.08.2022 20:11 Ответить
Я отказываюсь понимать.
Почему орки просто не порежут провода, или в крайнем случае не подорвут опоры.
Нахера так сложно снайперски стрелять из пушек, если согласно украинским сводкам, орки все косые.

????
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14.08.2022 20:08 Ответить
Наши женщины - ведьмы Все, включая мою тещу (особенно)
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14.08.2022 20:34 Ответить
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14.08.2022 21:27 Ответить
Криворізький Клоун на що ти обрік цих людей здавши Південь України (свідомо чи несвідомо немає вже значення). На кой Україні потрібен такий ВРЄДІТЄЛЬ, хай краще влада перейде Пороху.
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15.08.2022 01:52 Ответить
МЕГАТЭ не прявляеться на ЗАЭС потому что ссут. Они не хотят там быть убитыми во время руских обстрелов,
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16.08.2022 02:29 Ответить
 
 