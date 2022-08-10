В июле российские хакеры более 200 раз атаковали Украину, - Госспецсвязи. ИНФОГРАФИКА

Российские хакеры продолжают атаковать Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Госспецсвязи.







Специалисты правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, в июле зарегистрировали 203 кибератаки. Отмечается, что выросло количество атак на представителей государственного управления и финансовые учреждения, от которых зависит жизнь граждан Украины.

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"В то время как оккупационные войска усиливают нападения на гражданскую инфраструктуру и мирные города, российские хакеры "поддерживают" эти атаки в киберпространстве", - говорится в сообщении.

Самыми распространенными видами кибератак были: вредоносные коды, вмешательство в работу и процессы и сбор информации злоумышленниками.