В июле российские хакеры более 200 раз атаковали Украину, - Госспецсвязи. ИНФОГРАФИКА
Российские хакеры продолжают атаковать Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Госспецсвязи.
Специалисты правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, в июле зарегистрировали 203 кибератаки. Отмечается, что выросло количество атак на представителей государственного управления и финансовые учреждения, от которых зависит жизнь граждан Украины.
"В то время как оккупационные войска усиливают нападения на гражданскую инфраструктуру и мирные города, российские хакеры "поддерживают" эти атаки в киберпространстве", - говорится в сообщении.
Самыми распространенными видами кибератак были: вредоносные коды, вмешательство в работу и процессы и сбор информации злоумышленниками.
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