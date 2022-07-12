Российские хакеры продолжают атаковать украинскую инфраструктуру, - Госспецсвязь. ИНФОГРАФИКА
В первом полугодии 2022 года Правительственной командой реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, зафиксировано 1 350 кибератак.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госспецсвязь со ссылкой на команду CERT-UA.
Отрасли, которые больше всего атаковали российские хакеры:
▪️ Государственные и местные органы власти
▪️Сектор безопасности и обороны
▪️Энергетический сектор
▪️Финансовый сектор
▪️Коммерческий сектор
▪️ Телеком-сектор и разработчики
▪️ Транспортная отрасль.
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Самые распространенные типы кибератак:
▪️Вредоносный программный код
▪️Вмешательство
▪️ Попытки вмешательства
▪️ Нарушение уязвимости информации
▪️Нарушение доступности
▪️Вредное (оскорбительное) содержимое
▪️Известная уязвимость
▪️Мошенничество
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