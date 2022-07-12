Российские хакеры продолжают атаковать украинскую инфраструктуру, - Госспецсвязь. ИНФОГРАФИКА

В первом полугодии 2022 года Правительственной командой реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, зафиксировано 1 350 кибератак.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госспецсвязь со ссылкой на команду CERT-UA.

Отрасли, которые больше всего атаковали российские хакеры:

▪️ Государственные и местные органы власти

▪️Сектор безопасности и обороны

▪️Энергетический сектор

▪️Финансовый сектор

▪️Коммерческий сектор

▪️ Телеком-сектор и разработчики

▪️ Транспортная отрасль.

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Самые распространенные типы кибератак:

▪️Вредоносный программный код

▪️Вмешательство

▪️ Попытки вмешательства

▪️ Нарушение уязвимости информации

▪️Нарушение доступности

▪️Вредное (оскорбительное) содержимое

▪️Известная уязвимость

▪️Мошенничество