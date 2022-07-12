РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11503 посетителя онлайн
Новости
1 151 7

Российские хакеры продолжают атаковать украинскую инфраструктуру, - Госспецсвязь. ИНФОГРАФИКА

В первом полугодии 2022 года Правительственной командой реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, зафиксировано 1 350 кибератак.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госспецсвязь со ссылкой на команду CERT-UA.

Отрасли, которые больше всего атаковали российские хакеры:

▪️ Государственные и местные органы власти
▪️Сектор безопасности и обороны
▪️Энергетический сектор
▪️Финансовый сектор
▪️Коммерческий сектор
▪️ Телеком-сектор и разработчики
▪️ Транспортная отрасль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бандиты во время обстрелов ограбили Госспецсвязь на 90 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Самые распространенные типы кибератак:

▪️Вредоносный программный код
▪️Вмешательство
▪️ Попытки вмешательства
▪️ Нарушение уязвимости информации
▪️Нарушение доступности
▪️Вредное (оскорбительное) содержимое
▪️Известная уязвимость
▪️Мошенничество

Российские хакеры продолжают атаковать украинскую инфраструктуру, - Госспецсвязь 01

хакер (1181) Госспецсвязь (176) кибербезопасность (673) кибератака (178)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що ж наш доблесний діджиталіст Федоров не здатний забезпечити надійний захист?
Чи у людини вистачає «розуму» лише для того, щоб нести всіляку єФігню?
показать весь комментарий
12.07.2022 14:07 Ответить
Він до речі, на своєму місці. Пишуть,що орки атакують,а не що знищили усю інфосистему. Федоров на разі навчає операторів Армії Дронів України
показать весь комментарий
12.07.2022 14:13 Ответить
Дию хакнули,кто там на каком месте?
показать весь комментарий
12.07.2022 14:16 Ответить
Федоров талант,именно с его подачи все данные собрали в одном месте ДИЯ.Немного не нашей он стороне играет правда.
показать весь комментарий
12.07.2022 14:14 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2022 14:26 Ответить
Як там Дія, тримається? Чи ми вже громадянами РФ завтра проснемося?
показать весь комментарий
12.07.2022 15:32 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2022 17:53 Ответить
 
 