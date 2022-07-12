УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12270 відвідувачів онлайн
Новини
1 151 7

Російські хакери продовжують атакувати українську інфраструктуру, - Держспецзвʼязок. ІНФОГРАФІКА

У першому півріччі 2022 року Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксовано 1 350 кібератак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держспецзвʼязок із посиланням на команду CERT-UA.

Галузі, які найбільше атакували російські хакери:

▪️ Державні та місцеві органи влади
▪️Сектор безпеки та оборони
▪️Енергетичний сектор
▪️Фінансовий сектор
▪️Комерційний сектор
▪️ Телеком-сектор і розробники
▪️ Транспортна галузь.

Також читайте: Кіберзлочинці атакують за допомогою листів про вакансії від прокуратури, - Держспецзв’зок

Найпоширеніші типи кібератак:

▪️Шкідливий програмний код
▪️Втручання
▪️ Спроби втручання
▪️ Порушення вразливостей інформації
▪️Порушення доступності
▪️Шкідливий (образливий) вміст
▪️Відома вразливість
▪️Шахрайство

Російські хакери продовжують атакувати українську інфраструктуру, - Держспецзвʼязок 01

Автор: 

хакер (1346) Держспецзв’язок (351) кібербезпека (1161) кібератака (406)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що ж наш доблесний діджиталіст Федоров не здатний забезпечити надійний захист?
Чи у людини вистачає «розуму» лише для того, щоб нести всіляку єФігню?
показати весь коментар
12.07.2022 14:07 Відповісти
Він до речі, на своєму місці. Пишуть,що орки атакують,а не що знищили усю інфосистему. Федоров на разі навчає операторів Армії Дронів України
показати весь коментар
12.07.2022 14:13 Відповісти
Дию хакнули,кто там на каком месте?
показати весь коментар
12.07.2022 14:16 Відповісти
Федоров талант,именно с его подачи все данные собрали в одном месте ДИЯ.Немного не нашей он стороне играет правда.
показати весь коментар
12.07.2022 14:14 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2022 14:26 Відповісти
Як там Дія, тримається? Чи ми вже громадянами РФ завтра проснемося?
показати весь коментар
12.07.2022 15:32 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2022 17:53 Відповісти
 
 