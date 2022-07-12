Російські хакери продовжують атакувати українську інфраструктуру, - Держспецзвʼязок. ІНФОГРАФІКА
У першому півріччі 2022 року Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксовано 1 350 кібератак.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держспецзвʼязок із посиланням на команду CERT-UA.
Галузі, які найбільше атакували російські хакери:
▪️ Державні та місцеві органи влади
▪️Сектор безпеки та оборони
▪️Енергетичний сектор
▪️Фінансовий сектор
▪️Комерційний сектор
▪️ Телеком-сектор і розробники
▪️ Транспортна галузь.
Найпоширеніші типи кібератак:
▪️Шкідливий програмний код
▪️Втручання
▪️ Спроби втручання
▪️ Порушення вразливостей інформації
▪️Порушення доступності
▪️Шкідливий (образливий) вміст
▪️Відома вразливість
▪️Шахрайство
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