Російські хакери продовжують атакувати українську інфраструктуру, - Держспецзвʼязок. ІНФОГРАФІКА

У першому півріччі 2022 року Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксовано 1 350 кібератак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держспецзвʼязок із посиланням на команду CERT-UA.

Галузі, які найбільше атакували російські хакери:



▪️ Державні та місцеві органи влади

▪️Сектор безпеки та оборони

▪️Енергетичний сектор

▪️Фінансовий сектор

▪️Комерційний сектор

▪️ Телеком-сектор і розробники

▪️ Транспортна галузь.

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Найпоширеніші типи кібератак:



▪️Шкідливий програмний код

▪️Втручання

▪️ Спроби втручання

▪️ Порушення вразливостей інформації

▪️Порушення доступності

▪️Шкідливий (образливий) вміст

▪️Відома вразливість

▪️Шахрайство