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Кіберзлочинці атакують за допомогою листів про вакансії від прокуратури, - Держспецзв’зок

хакер,anonymous

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України попереджає про нову кібератаку на державні організації України через розсилання електронних листів.

Про це відомоство повідомило у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Небезпечні листи мають тему "Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Інформація щодо наявності вакансій та їх укомплектування". До них прикріплене вкладення у вигляді XLS-документу, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп'ютері та запуску файлу "write.exe".

"Зрештою пристрій буде уражено шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon", - попередили у Держспецзв’язку.

Читайте: За 4 місяці ворожі хакери майже 800 разів атакували Україну, - Держспецзв'язок. ІНФОГРАФІКА

Кібератака пов’язана з діяльністю групи UAC-0056. Вона вже атакувала Україну в квітні та березні.

Автор: 

кіберзлочин (809) Держспецзв’язок (349) кібербезпека (1161) кібератака (401)


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вірус для дегенератів, бо там мільон попереджень про работу макросу
розсилали в відразу перелік вакансій у офісі ЗЕ
і хто взагалі зараз користується виндузней? Чим скоріше такі дегенерати в УкраЇні зникнуть, тим краще
тому, можливо ДержСпецЗв'язку було б корисно долучитися до розсилки цього "віруса для дегенератів"
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07.07.2022 11:04 Відповісти
є тикі дебіли, які всіляку хрєнотєнь відкривають?? у держустановах?? відрубити зовнішній зв'язок..зробити закат сонця вручну - одна адекватна людина займається зовнішньою поштою..налайкали котиків, блін
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07.07.2022 11:10 Відповісти
ой..в наших держустановах ще й Касперський з Доктором ВЕБом стоять)))
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07.07.2022 11:15 Відповісти
Цільова атака:
На нахабних, тупих та жадібних.
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19.07.2022 18:30 Відповісти
 
 