Кіберзлочинці атакують за допомогою листів про вакансії від прокуратури, - Держспецзв’зок
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України попереджає про нову кібератаку на державні організації України через розсилання електронних листів.
Про це відомоство повідомило у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
Небезпечні листи мають тему "Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Інформація щодо наявності вакансій та їх укомплектування". До них прикріплене вкладення у вигляді XLS-документу, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп'ютері та запуску файлу "write.exe".
"Зрештою пристрій буде уражено шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon", - попередили у Держспецзв’язку.
Кібератака пов’язана з діяльністю групи UAC-0056. Вона вже атакувала Україну в квітні та березні.
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розсилали в відразу перелік вакансій у офісі ЗЕ
і хто взагалі зараз користується виндузней? Чим скоріше такі дегенерати в УкраЇні зникнуть, тим краще
тому, можливо ДержСпецЗв'язку було б корисно долучитися до розсилки цього "віруса для дегенератів"
На нахабних, тупих та жадібних.