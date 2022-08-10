У липні російські хакери понад 200 разів атакували Україну, - Держспецзв’язку. ІНФОГРАФІКА
Російські хакери продовжують атакувати Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Держспецзв'язку.
Фахівці Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, у липні зареєстрували 203 кібератаки. Зазначається, що зросла кількість атак на представників державного управління та фінансові установи, від яких залежить життя громадян України.
"Тимчасом як окупаційні війська посилюють напади на цивільну інфраструктуру та мирні міста, російські хакери "підтримують" ці атаки у кіберпросторі", - йдеться у повідомленні.
Найпоширенішими видами кібератак були: шкідливі програмні коди, втручання у роботу та процеси та збір інформації зловмисниками.
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