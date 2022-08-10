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У липні російські хакери понад 200 разів атакували Україну, - Держспецзв’язку. ІНФОГРАФІКА

Російські хакери продовжують атакувати Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Держспецзв'язку.

У липні російські хакери понад 200 разів атакували Україну, - Держспецзв’язку 01

Фахівці Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, у липні зареєстрували 203 кібератаки. Зазначається, що зросла кількість атак на представників державного управління та фінансові установи, від яких залежить життя громадян України.

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У липні російські хакери понад 200 разів атакували Україну, - Держспецзв’язку 02

"Тимчасом як окупаційні війська посилюють напади на цивільну інфраструктуру та мирні міста, російські хакери "підтримують" ці атаки у кіберпросторі", - йдеться у повідомленні.

Найпоширенішими видами кібератак були: шкідливі програмні коди, втручання у роботу та процеси та збір інформації зловмисниками.

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