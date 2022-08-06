Українські кіберактивісти зламали російський сервіс Pager TV. ВIДЕО

У плейлисти вставили ролики про агресію Росії проти України.

Сьогодні українські кіберактивісти зламали російський сервіс Pager TV. Це сервіс, який дозволяє перегляд телебачення від сторонніх провайдерів на пристроях Apple (веб-ресурс – pagertv.ru), передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.

Кіберактивісти замінили плейлисти на усіх пристроях Apple, що користуються Pager TV.

В результаті десятки тисяч користувачів Pager TV у своїх додатках (а саме Trailers для Apple TV та Pager TV для iOS) при виборі каналів спостерігали (спостерігають) ролики про агресію Росії проти України.

Нагадаємо, упродовж 13 по 19 червня українська IT-армія атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів. Зокрема, українські фахівці зламали базу акредитації економічного форуму, на якому мав виступити президент РФ Володимир Путін. Через це виступ російського диктатора перенесли на годину.

Було атаковано також регіональні суди Росії. Інформація, що зберігається на їхніх ресурсах, кілька тижнів залишається недоступною через постійні кібератаки.