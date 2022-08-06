УКР
Українські кіберактивісти зламали російський сервіс Pager TV. ВIДЕО

У плейлисти вставили ролики про агресію Росії проти України.

Сьогодні українські кіберактивісти зламали російський сервіс Pager TV. Це сервіс, який дозволяє перегляд телебачення від сторонніх провайдерів на пристроях Apple (веб-ресурс – pagertv.ru), передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua

Кіберактивісти замінили плейлисти на усіх пристроях Apple, що користуються Pager TV.

В результаті десятки тисяч користувачів Pager TV у своїх додатках (а саме Trailers для Apple TV та Pager TV для iOS) при виборі каналів спостерігали (спостерігають) ролики про агресію Росії проти України.

Нагадаємо, упродовж 13 по 19 червня українська IT-армія атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів. Зокрема, українські фахівці зламали базу акредитації економічного форуму, на якому мав виступити президент РФ Володимир Путін. Через це виступ російського диктатора перенесли на годину.

Було атаковано також регіональні суди Росії. Інформація, що зберігається на їхніх ресурсах, кілька тижнів залишається недоступною через постійні кібератаки.

Топ коментарі
+5
у них что, так много Apple? - как-то не впечатляет. вон сбу миллион троллей наловило. правда никому их не показывает, наверное, это были ze-тролли.
06.08.2022 18:08 Відповісти
06.08.2022 18:08 Відповісти
+4
так їм і треба
06.08.2022 17:54 Відповісти
06.08.2022 17:54 Відповісти
+4
та правда їм пофігу..треба відоси-лякалки..в яке гівно перетворюється військо..показувати трупаків..їм поф, що нас ********..наші загиблі

вони повинні бачити на що можуть перетворитись самі..купку лайно-кістки
06.08.2022 17:55 Відповісти
06.08.2022 17:55 Відповісти
так їм і треба
06.08.2022 17:54 Відповісти
06.08.2022 17:54 Відповісти
🤣
06.08.2022 17:56 Відповісти
06.08.2022 17:56 Відповісти
та правда їм пофігу..треба відоси-лякалки..в яке гівно перетворюється військо..показувати трупаків..їм поф, що нас ********..наші загиблі

вони повинні бачити на що можуть перетворитись самі..купку лайно-кістки
06.08.2022 17:55 Відповісти
06.08.2022 17:55 Відповісти
Саме так.
06.08.2022 18:49 Відповісти
06.08.2022 18:49 Відповісти
а де "путінхуйло" ?!
06.08.2022 17:56 Відповісти
06.08.2022 17:56 Відповісти
В бункері в обіссяних носках сидить і думку гадає - чому він не "байрактар", чому не літає"
06.08.2022 18:14 Відповісти
06.08.2022 18:14 Відповісти
так себе достижение...на жыдоугробурятские мозги не работает..
06.08.2022 18:07 Відповісти
06.08.2022 18:07 Відповісти
тупо через їх відсутність...
06.08.2022 18:10 Відповісти
06.08.2022 18:10 Відповісти
у них что, так много Apple? - как-то не впечатляет. вон сбу миллион троллей наловило. правда никому их не показывает, наверное, это были ze-тролли.
06.08.2022 18:08 Відповісти
06.08.2022 18:08 Відповісти
В войне из окопа нельзя "разрушить" врага столицу. Каждое действие и есть"гвоздь".
07.08.2022 04:46 Відповісти
07.08.2022 04:46 Відповісти
Хай знають правду
06.08.2022 18:23 Відповісти
06.08.2022 18:23 Відповісти
06.08.2022 18:26 Відповісти
06.08.2022 18:26 Відповісти
и побольше 200-х орков !
русскому народу это нравится
06.08.2022 21:41 Відповісти
06.08.2022 21:41 Відповісти
 
 