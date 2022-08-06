Украинские киберактивисты взломали российский сервис Pager TV. ВИДЕО

В плейлисты вставили ролики об агрессии России против Украины.

Сегодня украинские киберактивисты взломали российский сервис Pager TV. Это сервис, позволяющий смотреть телевидение от посторонних провайдеров на устройствах Apple (веб-ресурс – pagertv.ru), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Киберактивисты заменили плейлисты на всех устройствах Apple, использующих Pager TV.

В результате десятки тысяч пользователей Pager TV в своих приложениях (а именно Trailers для Apple TV и Pager TV для iOS) при выборе каналов наблюдали (наблюдают) ролики об агрессии России против Украины.

Напомним, в течение 13 по 19 июня украинская IT-армия атаковала более 400 российских онлайн-ресурсов. В частности, украинские специалисты взломали базу аккредитации экономического форума, на котором должен был выступить президент РФ Владимир Путин. Поэтому выступление российского диктатора перенесли на час.

Были атакованы также региональные суды России. Информация, хранящаяся на их ресурсах, несколько недель остается недоступной из-за постоянных кибератак.