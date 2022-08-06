РУС
Украинские киберактивисты взломали российский сервис Pager TV. ВИДЕО

В плейлисты вставили ролики об агрессии России против Украины.

Сегодня украинские киберактивисты взломали российский сервис Pager TV. Это сервис, позволяющий смотреть телевидение от посторонних провайдеров на устройствах Apple (веб-ресурс – pagertv.ru), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Киберактивисты заменили плейлисты на всех устройствах Apple, использующих Pager TV.

В результате десятки тысяч пользователей Pager TV в своих приложениях (а именно Trailers для Apple TV и Pager TV для iOS) при выборе каналов наблюдали (наблюдают) ролики об агрессии России против Украины.

Напомним, в течение 13 по 19 июня украинская IT-армия атаковала более 400 российских онлайн-ресурсов. В частности, украинские специалисты взломали базу аккредитации экономического форума, на котором должен был выступить президент РФ Владимир Путин. Поэтому выступление российского диктатора перенесли на час.

Были атакованы также региональные суды России. Информация, хранящаяся на их ресурсах, несколько недель остается недоступной из-за постоянных кибератак.

+5
у них что, так много Apple? - как-то не впечатляет. вон сбу миллион троллей наловило. правда никому их не показывает, наверное, это были ze-тролли.
06.08.2022 18:08 Ответить
+4
так їм і треба
06.08.2022 17:54 Ответить
+4
та правда їм пофігу..треба відоси-лякалки..в яке гівно перетворюється військо..показувати трупаків..їм поф, що нас ********..наші загиблі

вони повинні бачити на що можуть перетворитись самі..купку лайно-кістки
06.08.2022 17:55 Ответить
так їм і треба
06.08.2022 17:54 Ответить
🤣
06.08.2022 17:56 Ответить
та правда їм пофігу..треба відоси-лякалки..в яке гівно перетворюється військо..показувати трупаків..їм поф, що нас ********..наші загиблі

вони повинні бачити на що можуть перетворитись самі..купку лайно-кістки
06.08.2022 17:55 Ответить
Саме так.
06.08.2022 18:49 Ответить
а де "путінхуйло" ?!
06.08.2022 17:56 Ответить
В бункері в обіссяних носках сидить і думку гадає - чому він не "байрактар", чому не літає"
06.08.2022 18:14 Ответить
так себе достижение...на жыдоугробурятские мозги не работает..
06.08.2022 18:07 Ответить
тупо через їх відсутність...
06.08.2022 18:10 Ответить
у них что, так много Apple? - как-то не впечатляет. вон сбу миллион троллей наловило. правда никому их не показывает, наверное, это были ze-тролли.
06.08.2022 18:08 Ответить
В войне из окопа нельзя "разрушить" врага столицу. Каждое действие и есть"гвоздь".
07.08.2022 04:46 Ответить
Хай знають правду
06.08.2022 18:23 Ответить
06.08.2022 18:26 Ответить
и побольше 200-х орков !
русскому народу это нравится
06.08.2022 21:41 Ответить
 
 