РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11340 посетителей онлайн
Новости Фото Война
5 427 1

Последствия ракетного удара оккупантов по Слободскому району Харькова. ФОТО

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате попадания боеприпасов частично разрушено нежилое здание, повреждено транспортное средство и фасады близлежащих зданий. Пострадавших нет.

"6 августа в дежурную часть отдела полиции №2 ХРУП №1 поступило сообщение о вражеском обстреле объекта гражданской инфраструктуры. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты, взрывотехники. Правоохранители документируют последствия преступления, изъяты металлические фрагменты ракеты, которые по своим признакам соответствуют типу ракет ЗРК С300", - говорится в сообщении.

По данному факту следователям возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Эпический взрыв российского танка Т-90 зафиксировал украинский беспилотник, - Бутусов. ВИДЕО

Последствия ракетного удара оккупантов по Слободскому району Харькова 01
Последствия ракетного удара оккупантов по Слободскому району Харькова 02
Последствия ракетного удара оккупантов по Слободскому району Харькова 03

армия РФ (20392) обстрел (29176) Нацполиция (16719) ракеты (3692) Харьков (7733)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Когда уже это фашистское х.йло сдохнет ???
показать весь комментарий
06.08.2022 16:33 Ответить
 
 