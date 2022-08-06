Последствия ракетного удара оккупантов по Слободскому району Харькова. ФОТО
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, в результате попадания боеприпасов частично разрушено нежилое здание, повреждено транспортное средство и фасады близлежащих зданий. Пострадавших нет.
"6 августа в дежурную часть отдела полиции №2 ХРУП №1 поступило сообщение о вражеском обстреле объекта гражданской инфраструктуры. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты, взрывотехники. Правоохранители документируют последствия преступления, изъяты металлические фрагменты ракеты, которые по своим признакам соответствуют типу ракет ЗРК С300", - говорится в сообщении.
По данному факту следователям возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
