Наслідки ракетного удару окупантів по Слобідському району Харкова. ФОТО

Російські окупанти завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, внаслідок влучання боєприпасів частково зруйнована нежитлова будівля, пошкоджено транспортний засіб та фасади прилеглих будівель. Постраждалих немає.

"6 серпня до чергової частини відділу поліції №2 ХРУП №1 надійшло повідомлення про ворожий обстріл об'єкта цивільної інфраструктури. На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки. Правоохоронці документують наслідки злочину, вилучені металеві фрагменти ракети, які за своїми ознаками відповідають типу ракет ЗРК С300", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

