Нічний удар по Харкову: виявлено фрагменти ракети С-300. ФОТО
За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Як зазначається, 6 серпня близько 1:00 ночі російські військові здійснили ракетний обстріл Слобідського району Харкова. Внаслідок удару окупантів частково зруйновано складське приміщення одного з підприємств. Будь-які військові об‘єкти на цій території відсутні.
"За попередніми даними, окупанти здійснювали обстріл з Бєлгородської області РФ. Під час огляду місця події виявлено металеві фрагменти ракети, які за своїми ознаками відповідають типу ракет С-300. Наразі тривають слідчі дії", - йдеться у повідомленні.
