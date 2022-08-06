УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9938 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
3 362 2

Нічний удар по Харкову: виявлено фрагменти ракети С-300. ФОТО

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, 6 серпня близько 1:00 ночі російські військові здійснили ракетний обстріл Слобідського району Харкова. Внаслідок удару окупантів частково зруйновано складське приміщення одного з підприємств. Будь-які військові об‘єкти на цій території відсутні.

"За попередніми даними, окупанти здійснювали обстріл з Бєлгородської області РФ. Під час огляду місця події виявлено металеві фрагменти ракети, які за своїми ознаками відповідають типу ракет С-300. Наразі тривають слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Індустріальному районі Харкова, - Синєгубов

Нічний удар по Харкову: виявлено фрагменти ракети С-300 01

Автор: 

армія рф (18544) обстріл (30503) прокуратура (3736) Харків (5858) Бєлгород (517)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
для вас свиноцабак черенок...\подходит любой...!\
показати весь коментар
06.08.2022 12:29 Відповісти
 
 