Ночной удар по Харькову: обнаружены фрагменты ракеты С-300. ФОТО

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, 6 августа около 1:00 российские военные совершили ракетный обстрел Слободского района Харькова. В результате удара оккупантов частично разрушено складское помещение одного из предприятий. Какие-либо военные объекты на этой территории отсутствуют.

"По предварительным данным, оккупанты производили обстрел из Белгородской области РФ. Во время осмотра места происшествия обнаружены металлические фрагменты ракеты, которые по своим признакам соответствуют типу ракет С-300. В настоящее время продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

