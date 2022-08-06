РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11182 посетителя онлайн
Новости Фото Война
3 362 2

Ночной удар по Харькову: обнаружены фрагменты ракеты С-300. ФОТО

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, 6 августа около 1:00 российские военные совершили ракетный обстрел Слободского района Харькова. В результате удара оккупантов частично разрушено складское помещение одного из предприятий. Какие-либо военные объекты на этой территории отсутствуют.

"По предварительным данным, оккупанты производили обстрел из Белгородской области РФ. Во время осмотра места происшествия обнаружены металлические фрагменты ракеты, которые по своим признакам соответствуют типу ракет С-300. В настоящее время продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Индустриальном районе Харькова, - Синегубов

Ночной удар по Харькову: обнаружены фрагменты ракеты С-300 01

Автор: 

армия РФ (20392) обстрел (29176) прокуратура (5061) Харьков (7733) Белгород (462)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
для вас свиноцабак черенок...\подходит любой...!\
показать весь комментарий
06.08.2022 12:29 Ответить
 
 