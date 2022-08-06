Эпический взрыв российского танка Т-90 зафиксировал украинский беспилотник, - Бутусов. ВИДЕО

Сегодня утром украинские воины из группировки войск "Харьков" уничтожили очередной новейший российский танк Т-90.

Соответствующее видео опубликовал главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Прямое попадание, взрыв боекомплекта, ну как нам нравится, и главное - "все происходит согласно заранее намеченному плану спецоперации", - прокомментировал журналист.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 41,9 тыс. человек, 223 самолета, 191 вертолет, 1 802 танка и 4 051 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА