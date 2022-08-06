Эпический взрыв российского танка Т-90 зафиксировал украинский беспилотник, - Бутусов. ВИДЕО
Сегодня утром украинские воины из группировки войск "Харьков" уничтожили очередной новейший российский танк Т-90.
Соответствующее видео опубликовал главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
"Прямое попадание, взрыв боекомплекта, ну как нам нравится, и главное - "все происходит согласно заранее намеченному плану спецоперации", - прокомментировал журналист.
Топ комментарии
+60 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий06.08.2022 15:48 Ответить Ссылка
+51 18c49ed2
показать весь комментарий06.08.2022 15:50 Ответить Ссылка
+35 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий06.08.2022 15:49 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Три рази дивився ...
Гороху поїли.
Бажаю кожній руській свиноматці,чиї діти прийшли зі зброєю в Україну,побачити своїх синків в таких танках,кораблях,БТР і отримати за їх життя приз із чорного ящику.Аввввввтомобіль!!!!!
оце і є реальне кіно війни !!!!
тут по темі все !
і вибух, і пейзаж в воронках
P.S. Вибух справді епічний.
Дополнят утренний пейзаж.
На твою землю, пришли чуждые и чужие.
И нам. Танка нет!
И им. Три автомобиля считай в кармане!
Я, например, помню именно такие вскукареки казламордой ********.
Просто не треба взагалі читати та дивитись "аналітику" на російській (та й українській) мові - там суцільний "анала говнет". А по факту - тотальне технологічне відставання та переважно гімняні технічні рішення, спричинені цілою низкою компромісів, пов'язаних з необхідністю або додаткового дублювання систем, або неможливістю "вмістится" у необхідні масо-габаритні параметри.