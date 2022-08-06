РУС
40 674 74

Эпический взрыв российского танка Т-90 зафиксировал украинский беспилотник, - Бутусов. ВИДЕО

Сегодня утром украинские воины из группировки войск "Харьков" уничтожили очередной новейший российский танк Т-90.

Соответствующее видео опубликовал главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Прямое попадание, взрыв боекомплекта, ну как нам нравится, и главное - "все происходит согласно заранее намеченному плану спецоперации", - прокомментировал журналист.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 41,9 тыс. человек, 223 самолета, 191 вертолет, 1 802 танка и 4 051 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

танк (2301) Харьковщина (5577) уничтожение (7760) Бутусов Юрий (4410)
Топ комментарии
+60
На т-90 пряма на канцерт к кабздуну...
06.08.2022 15:48 Ответить
+51
Хорошо пошло. С огоньком.
06.08.2022 15:50 Ответить
+35
красивое.... аж яке гарне !!!
06.08.2022 15:49 Ответить
Бадабум
06.08.2022 16:10 Ответить
"5-й элемент".. )
06.08.2022 16:20 Ответить
бум! здоровья экипажу!
07.08.2022 23:34 Ответить
кабздон поет песни на вечном параде ******, где техника прибывает нон стоп, а новые хенералы занимают места на бутылках в первых рядах. И только место с царь бутылкой пока что свободно. Пока что....
06.08.2022 16:33 Ответить
Краса неймовірна ))
06.08.2022 16:39 Ответить
Ось що таке "расплєскалась сінєва..."
06.08.2022 18:15 Ответить
Згоден !
Три рази дивився ...
06.08.2022 19:00 Ответить
может съели чего лишнего
06.08.2022 15:50 Ответить
або золоті запаси тушонки були прострочені
06.08.2022 15:52 Ответить
Я також подумав.
Гороху поїли.
06.08.2022 18:03 Ответить
Мабуть, перегрівся...
06.08.2022 15:50 Ответить
Вони з трьох підбитих один зібрали!
06.08.2022 15:59 Ответить
Кто говорил? Когда говорили? Кому говорили?
06.08.2022 16:14 Ответить
це мабуть "Прорив" прорвався на передову
06.08.2022 16:14 Ответить
Три лады калины разлетелись в пух и прах.
06.08.2022 15:53 Ответить
Жест доброї волі.
Бажаю кожній руській свиноматці,чиї діти прийшли зі зброєю в Україну,побачити своїх синків в таких танках,кораблях,БТР і отримати за їх життя приз із чорного ящику.Аввввввтомобіль!!!!!
06.08.2022 15:55 Ответить
Нове шоу - "Поле двухсотих". Грають родичі загиблих на "спецоперації". Половина барабану - сектор чорний ящик. В ящику Ванька або "ізвещеніє о прапажє безвєсті" - як пощастить.
06.08.2022 23:39 Ответить
всі голівудські продюсери ридають від заздрості !

оце і є реальне кіно війни !!!!

тут по темі все !
і вибух, і пейзаж в воронках
06.08.2022 15:57 Ответить
Ворон на відео щось не видно...

P.S. Вибух справді епічний.
07.08.2022 19:45 Ответить
Четыре орка возле танка,
Дополнят утренний пейзаж.
06.08.2022 15:57 Ответить
Там троє!
06.08.2022 16:03 Ответить
то без любовникофф...
06.08.2022 16:12 Ответить
чотири: три + заряджальний автомат
06.08.2022 16:13 Ответить
На жаль.
06.08.2022 21:10 Ответить
Чотри(буряти) в Т-62
06.08.2022 16:57 Ответить
После такого взрыва из них не пейзаж, а скорее натюрморт получится
06.08.2022 18:17 Ответить
минимум три кацаподауна на молекулы...тобто бюджет жыдоугрофиннобурятии не страдает,бо мяса просто нэма.
06.08.2022 16:00 Ответить
Ага! "Прапали без вести"!
06.08.2022 16:05 Ответить
Всі бачили, що вони залізли в танк, потім сталася бавовна, а в танчику їх не знайли. То де вони ? Могло бути таке, що вони перед бавовною непомітно вилізли з танка і пішли в село за алкоголем ? Та запросто ! Могли їх вкрасти іншопланетяни ? Малоймовірно, але теж можливо.От поки всі версії можливі не перевіряться, то вони -зникли без вісті. Ви ж в розслідуваннях спеціаліст , знаєте, що саме так і відбувається, немає тіла-немає білої Лади. Родичам горе.
07.08.2022 10:10 Ответить
Вы не понимаете! Бюджет наоборот пополнился за счет трех новых жигулей!
06.08.2022 16:53 Ответить
та не, точно контузило, така бавовна
06.08.2022 17:27 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СЛАВА ЗСУ!
06.08.2022 16:05 Ответить
Не промахнись боец!
На твою землю, пришли чуждые и чужие.
06.08.2022 16:19 Ответить
Красотаааааааааааа!!!!!
06.08.2022 16:20 Ответить
Schön!
06.08.2022 16:26 Ответить
und wunderbar
07.08.2022 12:22 Ответить
Всем хорошо.
И нам. Танка нет!
И им. Три автомобиля считай в кармане!
06.08.2022 16:32 Ответить
Vot eto ponimaju,ocen krasyvo
06.08.2022 16:33 Ответить
БК перебрал.... Вот ежели б унитазы вез...
06.08.2022 16:34 Ответить
Красиво! Душевно!
06.08.2022 16:49 Ответить
Хахлам дали старые Джавелины! Джавелины ни на что не годятся! У этих Джавелинов давно закончился срок эксплуатации!

Я, например, помню именно такие вскукареки казламордой ********.
06.08.2022 16:52 Ответить
это была самая обычная попытка уговорить самих себя)
06.08.2022 20:05 Ответить
"... на іспитаніях одін Т-72 відержал 7 попаданий из РПГ, а потом своім ходом добрался до ремонтной мастерской ..."
07.08.2022 04:02 Ответить
Посмотрел,- будто шоколадку съел
06.08.2022 16:53 Ответить
То, што дохтарь прапісал, да, коцапі ???
06.08.2022 16:54 Ответить
Не уверен но что-то с такого ракурса уже было месяц назад. Если новое то хорошо. Вроде как говорили что т90 у них закончились ещё к лету. Это что новые поступления или недобитки?
06.08.2022 17:05 Ответить
Закінчились "товарних
06.08.2022 21:20 Ответить
Достойно! Після попадання - тільки димок - мабуть екіпаж "вкурював" - "шо робить?" Ну а потім спрацював б/к (Хоча чесно кажучи - і після попадання там думать нікому було Читав статистику (не для широкого користування) - при попаданні кумулятивного заряду виживають одиниці (випадково)
06.08.2022 17:06 Ответить
Так совкові танки ніколи і не проектувались щодо захисту від кумулятивних зарядів тощо (принаймні те, що совкові "інженери" мали на увазі таким не є взагалі). Це у американців і боєукладка відгороджена від екіпажу бронеплитою, і зонування простору для захисту від уламків або кумулятивного струміню, і захист двигуна тощо.

Просто не треба взагалі читати та дивитись "аналітику" на російській (та й українській) мові - там суцільний "анала говнет". А по факту - тотальне технологічне відставання та переважно гімняні технічні рішення, спричинені цілою низкою компромісів, пов'язаних з необхідністю або додаткового дублювання систем, або неможливістю "вмістится" у необхідні масо-габаритні параметри.
06.08.2022 21:27 Ответить
А де танкісти? Сховались у танку чи в кущах? Чомусь доля танка не цікавить, а от танкістів... хотілось би побачити
06.08.2022 17:15 Ответить
їх баба пиріжками пригощає
06.08.2022 17:51 Ответить
На першому ряду на концерті у Кобзона
07.08.2022 01:36 Ответить
Після такого шашлику ДНК є чи вже нема?😂
06.08.2022 17:46 Ответить
чтО же прОизОшлО?
06.08.2022 17:52 Ответить
"Владіміръ" пошолъ по піздѢ ..
07.08.2022 12:26 Ответить
Это эпический + эбический , шикардос.
06.08.2022 18:06 Ответить
лапти вправо гармошка в лес)) Красиво!
06.08.2022 18:21 Ответить
русня палить у танку? це небезпечно, бо є приклад- російське корито "масква"
06.08.2022 18:25 Ответить
Прямо за планом *****!
06.08.2022 18:49 Ответить
Beautiful.
06.08.2022 19:03 Ответить
Це відмінна робота бригади Холодний Яр.Слава Україні !Слава її Захисникам!
06.08.2022 19:14 Ответить
****** робота- вони не встигли зробити висновки
06.08.2022 20:23 Ответить
Тю, так це сумнозвісний ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛІ 😁
07.08.2022 01:34 Ответить
Красівоє показують.
07.08.2022 01:41 Ответить
гарно горить сволота. шкода що ***** в тому танку небуло.
07.08.2022 02:08 Ответить
Цензор, зроби модливим розтягувати вiдео на весь екран. Таке маленьке вiконечко - важко роздивтися, доводиться клацати логотип Ютуба та переходити на Ютуб i вже там розтягувати на весь екран.
07.08.2022 02:19 Ответить
Розклався на атоми)
07.08.2022 09:02 Ответить
Три машини -калини ,накрились мидним тазом .За пропал без вести фашисти не платять родичам.
08.08.2022 07:49 Ответить
 
 