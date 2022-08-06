Епічний вибух російського танку Т-90 зафіксував український безпілотник, - Бутусов. ВIДЕО
Сьогодні зранку українські воїни зі складу угруповання військ "Харків" знищили черговий новітній російський танк Т-90.
Відповідне відео опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Пряме влучання, вибух боєкомплекту, ну як нам подобається, і головне - "все происходит согласно заранее намеченному плану спецоперации", - прокоментував журналіст.
Топ коментарі
+60 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.08.2022 15:48 Відповісти Посилання
+51 18c49ed2
показати весь коментар06.08.2022 15:50 Відповісти Посилання
+35 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар06.08.2022 15:49 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Три рази дивився ...
Гороху поїли.
Бажаю кожній руській свиноматці,чиї діти прийшли зі зброєю в Україну,побачити своїх синків в таких танках,кораблях,БТР і отримати за їх життя приз із чорного ящику.Аввввввтомобіль!!!!!
оце і є реальне кіно війни !!!!
тут по темі все !
і вибух, і пейзаж в воронках
P.S. Вибух справді епічний.
Дополнят утренний пейзаж.
На твою землю, пришли чуждые и чужие.
И нам. Танка нет!
И им. Три автомобиля считай в кармане!
Я, например, помню именно такие вскукареки казламордой ********.
Просто не треба взагалі читати та дивитись "аналітику" на російській (та й українській) мові - там суцільний "анала говнет". А по факту - тотальне технологічне відставання та переважно гімняні технічні рішення, спричинені цілою низкою компромісів, пов'язаних з необхідністю або додаткового дублювання систем, або неможливістю "вмістится" у необхідні масо-габаритні параметри.