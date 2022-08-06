УКР
Епічний вибух російського танку Т-90 зафіксував український безпілотник, - Бутусов. ВIДЕО

Сьогодні зранку українські воїни зі складу угруповання військ "Харків" знищили черговий новітній російський танк Т-90.

Відповідне відео опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Пряме влучання, вибух боєкомплекту, ну як нам подобається, і головне - "все происходит согласно заранее намеченному плану спецоперации", - прокоментував журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 41,9 тис. осіб, 223 літаки, 191 гелікоптер, 1 802 танки та 4 051 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Бадабум
06.08.2022 16:10 Відповісти
"5-й элемент".. )
06.08.2022 16:20 Відповісти
бум! здоровья экипажу!
07.08.2022 23:34 Відповісти
кабздон поет песни на вечном параде ******, где техника прибывает нон стоп, а новые хенералы занимают места на бутылках в первых рядах. И только место с царь бутылкой пока что свободно. Пока что....
06.08.2022 16:33 Відповісти
Краса неймовірна ))
06.08.2022 16:39 Відповісти
Ось що таке "расплєскалась сінєва..."
06.08.2022 18:15 Відповісти
Згоден !
Три рази дивився ...
06.08.2022 19:00 Відповісти
может съели чего лишнего
06.08.2022 15:50 Відповісти
або золоті запаси тушонки були прострочені
06.08.2022 15:52 Відповісти
Я також подумав.
Гороху поїли.
06.08.2022 18:03 Відповісти
Мабуть, перегрівся...
06.08.2022 15:50 Відповісти
Вони з трьох підбитих один зібрали!
06.08.2022 15:59 Відповісти
Кто говорил? Когда говорили? Кому говорили?
06.08.2022 16:14 Відповісти
це мабуть "Прорив" прорвався на передову
06.08.2022 16:14 Відповісти
Три лады калины разлетелись в пух и прах.
06.08.2022 15:53 Відповісти
Жест доброї волі.
Бажаю кожній руській свиноматці,чиї діти прийшли зі зброєю в Україну,побачити своїх синків в таких танках,кораблях,БТР і отримати за їх життя приз із чорного ящику.Аввввввтомобіль!!!!!
06.08.2022 15:55 Відповісти
Нове шоу - "Поле двухсотих". Грають родичі загиблих на "спецоперації". Половина барабану - сектор чорний ящик. В ящику Ванька або "ізвещеніє о прапажє безвєсті" - як пощастить.
06.08.2022 23:39 Відповісти
всі голівудські продюсери ридають від заздрості !

оце і є реальне кіно війни !!!!

тут по темі все !
і вибух, і пейзаж в воронках
06.08.2022 15:57 Відповісти
Ворон на відео щось не видно...

P.S. Вибух справді епічний.
07.08.2022 19:45 Відповісти
Четыре орка возле танка,
Дополнят утренний пейзаж.
06.08.2022 15:57 Відповісти
Там троє!
06.08.2022 16:03 Відповісти
то без любовникофф...
06.08.2022 16:12 Відповісти
чотири: три + заряджальний автомат
06.08.2022 16:13 Відповісти
На жаль.
06.08.2022 21:10 Відповісти
Чотри(буряти) в Т-62
06.08.2022 16:57 Відповісти
После такого взрыва из них не пейзаж, а скорее натюрморт получится
06.08.2022 18:17 Відповісти
минимум три кацаподауна на молекулы...тобто бюджет жыдоугрофиннобурятии не страдает,бо мяса просто нэма.
06.08.2022 16:00 Відповісти
Ага! "Прапали без вести"!
06.08.2022 16:05 Відповісти
Всі бачили, що вони залізли в танк, потім сталася бавовна, а в танчику їх не знайли. То де вони ? Могло бути таке, що вони перед бавовною непомітно вилізли з танка і пішли в село за алкоголем ? Та запросто ! Могли їх вкрасти іншопланетяни ? Малоймовірно, але теж можливо.От поки всі версії можливі не перевіряться, то вони -зникли без вісті. Ви ж в розслідуваннях спеціаліст , знаєте, що саме так і відбувається, немає тіла-немає білої Лади. Родичам горе.
07.08.2022 10:10 Відповісти
Вы не понимаете! Бюджет наоборот пополнился за счет трех новых жигулей!
06.08.2022 16:53 Відповісти
та не, точно контузило, така бавовна
06.08.2022 17:27 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СЛАВА ЗСУ!
06.08.2022 16:05 Відповісти
Не промахнись боец!
На твою землю, пришли чуждые и чужие.
06.08.2022 16:19 Відповісти
Красотаааааааааааа!!!!!
06.08.2022 16:20 Відповісти
Schön!
06.08.2022 16:26 Відповісти
und wunderbar
07.08.2022 12:22 Відповісти
Всем хорошо.
И нам. Танка нет!
И им. Три автомобиля считай в кармане!
06.08.2022 16:32 Відповісти
Vot eto ponimaju,ocen krasyvo
06.08.2022 16:33 Відповісти
БК перебрал.... Вот ежели б унитазы вез...
06.08.2022 16:34 Відповісти
Красиво! Душевно!
06.08.2022 16:49 Відповісти
Хахлам дали старые Джавелины! Джавелины ни на что не годятся! У этих Джавелинов давно закончился срок эксплуатации!

Я, например, помню именно такие вскукареки казламордой ********.
06.08.2022 16:52 Відповісти
это была самая обычная попытка уговорить самих себя)
06.08.2022 20:05 Відповісти
"... на іспитаніях одін Т-72 відержал 7 попаданий из РПГ, а потом своім ходом добрался до ремонтной мастерской ..."
07.08.2022 04:02 Відповісти
Посмотрел,- будто шоколадку съел
06.08.2022 16:53 Відповісти
То, што дохтарь прапісал, да, коцапі ???
06.08.2022 16:54 Відповісти
Не уверен но что-то с такого ракурса уже было месяц назад. Если новое то хорошо. Вроде как говорили что т90 у них закончились ещё к лету. Это что новые поступления или недобитки?
06.08.2022 17:05 Відповісти
Закінчились "товарних кількостях", коли вони колонами по 30+ штук перли. А що рембригади здатні штучно відновлювати якусь кількість - так це нормально. У них і на зберіганні пара сотень штук є. Але теж сильно не "в комплекті", тому звідти теж ешелонами не пруть. От і на відео - він одненький, заблукав... А казали ж - нехєр шастать...
06.08.2022 21:20 Відповісти
Достойно! Після попадання - тільки димок - мабуть екіпаж "вкурював" - "шо робить?" Ну а потім спрацював б/к (Хоча чесно кажучи - і після попадання там думать нікому було Читав статистику (не для широкого користування) - при попаданні кумулятивного заряду виживають одиниці (випадково)
06.08.2022 17:06 Відповісти
Так совкові танки ніколи і не проектувались щодо захисту від кумулятивних зарядів тощо (принаймні те, що совкові "інженери" мали на увазі таким не є взагалі). Це у американців і боєукладка відгороджена від екіпажу бронеплитою, і зонування простору для захисту від уламків або кумулятивного струміню, і захист двигуна тощо.

Просто не треба взагалі читати та дивитись "аналітику" на російській (та й українській) мові - там суцільний "анала говнет". А по факту - тотальне технологічне відставання та переважно гімняні технічні рішення, спричинені цілою низкою компромісів, пов'язаних з необхідністю або додаткового дублювання систем, або неможливістю "вмістится" у необхідні масо-габаритні параметри.
06.08.2022 21:27 Відповісти
А де танкісти? Сховались у танку чи в кущах? Чомусь доля танка не цікавить, а от танкістів... хотілось би побачити
06.08.2022 17:15 Відповісти
їх баба пиріжками пригощає
06.08.2022 17:51 Відповісти
На першому ряду на концерті у Кобзона
07.08.2022 01:36 Відповісти
Після такого шашлику ДНК є чи вже нема?😂
06.08.2022 17:46 Відповісти
чтО же прОизОшлО?
06.08.2022 17:52 Відповісти
"Владіміръ" пошолъ по піздѢ ..
07.08.2022 12:26 Відповісти
Это эпический + эбический , шикардос.
06.08.2022 18:06 Відповісти
лапти вправо гармошка в лес)) Красиво!
06.08.2022 18:21 Відповісти
русня палить у танку? це небезпечно, бо є приклад- російське корито "масква"
06.08.2022 18:25 Відповісти
Прямо за планом *****!
06.08.2022 18:49 Відповісти
Beautiful.
06.08.2022 19:03 Відповісти
Це відмінна робота бригади Холодний Яр.Слава Україні !Слава її Захисникам!
06.08.2022 19:14 Відповісти
****** робота- вони не встигли зробити висновки
06.08.2022 20:23 Відповісти
Тю, так це сумнозвісний ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛІ 😁
07.08.2022 01:34 Відповісти
Красівоє показують.
07.08.2022 01:41 Відповісти
гарно горить сволота. шкода що ***** в тому танку небуло.
07.08.2022 02:08 Відповісти
Цензор, зроби модливим розтягувати вiдео на весь екран. Таке маленьке вiконечко - важко роздивтися, доводиться клацати логотип Ютуба та переходити на Ютуб i вже там розтягувати на весь екран.
07.08.2022 02:19 Відповісти
Розклався на атоми)
07.08.2022 09:02 Відповісти
07.08.2022 13:17 Відповісти
Три машини -калини ,накрились мидним тазом .За пропал без вести фашисти не платять родичам.
08.08.2022 07:49 Відповісти
 
 