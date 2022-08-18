РУС
Призвал Гутерриша задействовать все механизмы ООН для возвращения украинских военнопленных, - Зеленский

зеленський,гутерріш

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша задействовать все механизмы ООН для возвращения украинских военнопленных на Родину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Большое внимание (во время встречи) уделили очень болезненному вопросу – вопросу защиты и освобождения украинских пленных, которые удерживаются Россией. Призвал генерального секретаря ООН использовать все возможные меры и задействовать все механизмы организации, чтобы вернуть всех наших людей домой", - подчеркнул украинский президент.

Также, по словам президента, возникло согласие относительно скорейшего направления миссии для установления фактов гибели украинских военнопленных в Оленовку.

Читайте также: Теракт в Оленевке: Гутерриш сообщил Зеленскому о подготовке миссии ООН

Зеленский Владимир (21990) плен (2704) пленные (2227) Гутерриш Антониу (357)
+21
ты уже по азовцам порешал ********
18.08.2022 19:50 Ответить
+17
Olga Bucha:
Кладовище в Бучі. Ще сьогодні ховають неопізнаних закатованих.... Зато паніки не було... Правда, зеленський???? Маю нульову толерантність до цієї влади…
18.08.2022 19:52 Ответить
+7
Дивно шо зегнида не згадав про СВОЇ мільярди .
18.08.2022 19:53 Ответить
18.08.2022 19:50 Ответить
Та не піздабол він, звичайний *******...
18.08.2022 19:53 Ответить
не обманешь, не проживешь...
18.08.2022 19:56 Ответить
Гутериш это ноль. Скорее он у ху.ла на подсосе.
18.08.2022 19:51 Ответить
Судячи з розмірів внесків грошенят країнами до ООН, зовсім не скорее а 100% на підсосі у путєна...
18.08.2022 19:56 Ответить
Так давал Гуттиереш какие-либо гарантии по АзовСтали?
18.08.2022 19:51 Ответить
звідки в нього гарантії?
18.08.2022 19:57 Ответить
А в плен их Гуттериш сдал?
18.08.2022 19:51 Ответить
Так это не он обещал и гарантии возврата давал через третьи страны. Не переводи стрелки
показать весь комментарий
Olga Bucha:
18.08.2022 19:52 Ответить
Ще б у Папи попросив
18.08.2022 19:53 Ответить
18.08.2022 19:53 Ответить
Дєньгі любят тішину.
18.08.2022 19:57 Ответить
Ми вже побачили ті механізми, які задіює ООН. Ніхто нічого на себе не брав, азовці самі здались в полон.
18.08.2022 19:57 Ответить
Мо і закликав. Але гуттеріш я бачу старенький мо погано чує. Напиши йому на папері, потовчи його по макітрі. Щоб дойшло.
18.08.2022 20:03 Ответить
РФ відмовилася від створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС У МЗС росії заявили, що така пропозиція неприйнятна, оскільки зробить станцію вразливішою. Там додали, що очікують найближчим часом на прибуття експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Це все що потрібно знати про ООН .Плювати рашка хотіла на весь світ ! ПЛЮВАТИ ! Їх потрібно вбивати !
18.08.2022 20:04 Ответить
А що не так?
Після усіх скоєних кацапами злочинів, невже не зрозуміло, що станція це їх щит.
І вони підуть навіть на Чорнобиль-2, якщо це їм хоч якось допоможе.
18.08.2022 20:09 Ответить
Це каже про те що ООН і інші стуктури нішо !Просто нуль .Тепер кожен терорист або терористична країна може робити що завгодно і вона не буде покарана.Це ящик пандори який тепер незакрити.Бо всім тепер начхати на все.Вся безпека колективна в світі канула в літа.Замість того щоб покарати рашку світ обісрався.Тільки ми даємо їм по зубам.А всі інші як дебіли с камерами стоять знімають замість того щоб допомогти.Ба більше мене дивує реакція наша на різні речі.Ми даємо зерно африці а ці тварюки їдуть в болота на воєнні начання і руки жмуть.Хочете зерна?Хрен вам дохніть тварюки .Дипвідносини розірвати хай сосуть болтяку !Те саме і по іншим країнам і питанням.Україні нарешті потрібно прокинутися і бити всі мордяки. Особливо білорусам.
18.08.2022 20:28 Ответить
Заблуждение.
Станция не их щит. Станция их рычаг давления.
Они просто отключат подачу электричества на территорию Украины.
И фисе, ничего взрывать не надо.
18.08.2022 21:25 Ответить
Ось ці всі зустрічі це тупе балабольство !
18.08.2022 20:05 Ответить
пидаболы оба
18.08.2022 20:10 Ответить
ООН ? Кто - он?
18.08.2022 20:12 Ответить
А что ему еще остается? Мариуполь Зеля продал еще в Омане, просто сильно пахнет жареным, вот он и суетится.
18.08.2022 20:13 Ответить
Голос вопійочого у пустелі.
18.08.2022 20:28 Ответить
ЗЕбильное! Отправь сегодня ***** мизинец и ухо мертвечука и завтра все пленные защитники-герои Украины будут дома.
18.08.2022 20:40 Ответить
Коли восени 2018 року в прикордонних з рф областях було введено воєнний стан - хтось бачив хаос і паніку?

Скільки "проізводствєнних цепочек порвалось" і в скільки разів "рухнула економіка"?

При визові резервистів до військоматів та тестуванні взаємодії силових структур - почалася "масова еміграція з країни"?

Чому тоді не побоялись "тратіть 7 мільярдів в мєсяц" - а натомість показати путіну готовність дати відсіч?

І між іншим той воєний стан офіційно був оголошений рівно в тих областях, на які напали в 2022, крім Київської, щоправда, бо тоді Порошенка і так звинувачували у відміні виборів і ледь не в узурпації.

..................

Про це методичка не скаже.

Пропагандісти понесли ахінєю, що приховали загрозу і не розпочали подготовку, бо український народ настільки кончений, що розвалив би країну і без путіна.

Тому просто тихо поклали його під путінську кувалду і дивились що з того получиться.

Получилось ******* на їхню думку.

Вони відповідатимуть за це на цьому або іншому світі - ми навчилися не пробачати кров росіянам, навчимося не пробачати і "своїм" цинічним покручам.

Prozapas
19.08.2022 00:26 Ответить
Монобільшість у парламенті відмовилася внести до порядку денного проєкт постанови про звернення до світової спільноти для захисту захисників «Азовсталі» та інших українських полонених.
(с) Переможний Магдіяж
19.08.2022 08:54 Ответить
Львів на трьох. Три висновки

- Нема відчуття, що Україна дипломатично грає першим номером, проте "стільчики для перемовин" розставляють саме Сили оборони України

- у Гутерреша немає ані мотивації, ані інструментів для реального посередництва. Ну хоч Львів побачив.

- Ердоган провів майстер-клас з realpolitik, просунувши турецькі фірми до процесу відбудови України.
(с) Переможний Магдіяж
19.08.2022 08:55 Ответить
 
 