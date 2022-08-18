Призвал Гутерриша задействовать все механизмы ООН для возвращения украинских военнопленных, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша задействовать все механизмы ООН для возвращения украинских военнопленных на Родину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Большое внимание (во время встречи) уделили очень болезненному вопросу – вопросу защиты и освобождения украинских пленных, которые удерживаются Россией. Призвал генерального секретаря ООН использовать все возможные меры и задействовать все механизмы организации, чтобы вернуть всех наших людей домой", - подчеркнул украинский президент.

Также, по словам президента, возникло согласие относительно скорейшего направления миссии для установления фактов гибели украинских военнопленных в Оленовку.

