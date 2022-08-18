Призвал Гутерриша задействовать все механизмы ООН для возвращения украинских военнопленных, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша задействовать все механизмы ООН для возвращения украинских военнопленных на Родину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
"Большое внимание (во время встречи) уделили очень болезненному вопросу – вопросу защиты и освобождения украинских пленных, которые удерживаются Россией. Призвал генерального секретаря ООН использовать все возможные меры и задействовать все механизмы организации, чтобы вернуть всех наших людей домой", - подчеркнул украинский президент.
Также, по словам президента, возникло согласие относительно скорейшего направления миссии для установления фактов гибели украинских военнопленных в Оленовку.
Кладовище в Бучі. Ще сьогодні ховають неопізнаних закатованих.... Зато паніки не було... Правда, зеленський???? Маю нульову толерантність до цієї влади…
Це все що потрібно знати про ООН .Плювати рашка хотіла на весь світ ! ПЛЮВАТИ ! Їх потрібно вбивати !
Після усіх скоєних кацапами злочинів, невже не зрозуміло, що станція це їх щит.
І вони підуть навіть на Чорнобиль-2, якщо це їм хоч якось допоможе.
Станция не их щит. Станция их рычаг давления.
Они просто отключат подачу электричества на территорию Украины.
И фисе, ничего взрывать не надо.
Скільки "проізводствєнних цепочек порвалось" і в скільки разів "рухнула економіка"?
При визові резервистів до військоматів та тестуванні взаємодії силових структур - почалася "масова еміграція з країни"?
Чому тоді не побоялись "тратіть 7 мільярдів в мєсяц" - а натомість показати путіну готовність дати відсіч?
І між іншим той воєний стан офіційно був оголошений рівно в тих областях, на які напали в 2022, крім Київської, щоправда, бо тоді Порошенка і так звинувачували у відміні виборів і ледь не в узурпації.
Про це методичка не скаже.
Пропагандісти понесли ахінєю, що приховали загрозу і не розпочали подготовку, бо український народ настільки кончений, що розвалив би країну і без путіна.
Тому просто тихо поклали його під путінську кувалду і дивились що з того получиться.
Получилось ******* на їхню думку.
Вони відповідатимуть за це на цьому або іншому світі - ми навчилися не пробачати кров росіянам, навчимося не пробачати і "своїм" цинічним покручам.
(с) Переможний Магдіяж
- Нема відчуття, що Україна дипломатично грає першим номером, проте "стільчики для перемовин" розставляють саме Сили оборони України
- у Гутерреша немає ані мотивації, ані інструментів для реального посередництва. Ну хоч Львів побачив.
- Ердоган провів майстер-клас з realpolitik, просунувши турецькі фірми до процесу відбудови України.
(с) Переможний Магдіяж