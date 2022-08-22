Генсек ООН Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в Оленовке: кто в нее вошел. СПИСОК
Генсек ООН Антониу Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в оккупированной Оленовке, вследствие которого погибли около 40 украинских военнопленных.
Об этом сообщила пресс-служба Организации Объединенных Наций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Как и сообщалось ранее, ее возглавил бразильский генерал Карлос Альберто дос Сантос Круз, командующий миротворческой миссией ООН в ДР Конго (2013-2015 годы) и миссией ООН по стабилизации в Гаити (2007-2009 годы). В общей сложности он имеет 45-летний опыт в сфере безопасности.
Ему будут помогать Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир из Исландии, бывший директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В 2007-2009 годах она была министром иностранных дел Исландии, в 1994-2003 – главой города Рейкьявик. В последнее время – заместительница специального представителя генсека ООН по вопросам Ирака.
Третьим членом комиссии стал Иссуфу Якубу из Нигера с многолетним опытом работы полицейской службы. В последнее время он был комиссаром полиции в многопрофильной интегрированной стабилизационной миссии ООН в Мали (2016-2021 годы), а до этого участвовал в операции ООН в Бурунди и служил в полиции Нигера.
Миссия должна установить факты теракта в Оленовке и доложить о них генеральному секретарю после завершения своей работы.
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НАХІБА ЦЕЙ ООН ЯКЩО НЕСПРОМОЖНИЙ НІ НА ШО ОКРІМ ВИКАЗУВАННЯ СТУРБОВАНОСТІ ТА ЗАНЕПОКОЄННЯ?
вічно опізднюючя оонь.
https://youtu.be/QI2-C9rFCQc