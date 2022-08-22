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Новости Война
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Генсек ООН Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в Оленовке: кто в нее вошел. СПИСОК

оленівка

Генсек ООН Антониу Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в оккупированной Оленовке, вследствие которого погибли около 40 украинских военнопленных.

Об этом сообщила пресс-служба Организации Объединенных Наций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Как и сообщалось ранее, ее возглавил бразильский генерал Карлос Альберто дос Сантос Круз, командующий миротворческой миссией ООН в ДР Конго (2013-2015 годы) и миссией ООН по стабилизации в Гаити (2007-2009 годы). В общей сложности он имеет 45-летний опыт в сфере безопасности.

Ему будут помогать Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир из Исландии, бывший директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В 2007-2009 годах она была министром иностранных дел Исландии, в 1994-2003 – главой города Рейкьявик. В последнее время – заместительница специального представителя генсека ООН по вопросам Ирака.

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Третьим членом комиссии стал Иссуфу Якубу из Нигера с многолетним опытом работы полицейской службы. В последнее время он был комиссаром полиции в многопрофильной интегрированной стабилизационной миссии ООН в Мали (2016-2021 годы), а до этого участвовал в операции ООН в Бурунди и служил в полиции Нигера.

Миссия должна установить факты теракта в Оленовке и доложить о них генеральному секретарю после завершения своей работы.

Автор: 

ООН (4211) пленные (2190) Гутерриш Антониу (344)


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Топ комментарии
+20
такими темпами коли вони дістануться Оленівки, там навіть трава свіжа буде висажена на пустирі...
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22.08.2022 21:41 Ответить
+10
особливо широко представлена в комісії сторона України.

НАХІБА ЦЕЙ ООН ЯКЩО НЕСПРОМОЖНИЙ НІ НА ШО ОКРІМ ВИКАЗУВАННЯ СТУРБОВАНОСТІ ТА ЗАНЕПОКОЄННЯ?
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22.08.2022 21:43 Ответить
+10
Доверие вызывает одна Ингибйорг Сольрун Гисладоттир.
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22.08.2022 21:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
такими темпами коли вони дістануться Оленівки, там навіть трава свіжа буде висажена на пустирі...
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22.08.2022 21:41 Ответить
особливо широко представлена в комісії сторона України.

НАХІБА ЦЕЙ ООН ЯКЩО НЕСПРОМОЖНИЙ НІ НА ШО ОКРІМ ВИКАЗУВАННЯ СТУРБОВАНОСТІ ТА ЗАНЕПОКОЄННЯ?
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22.08.2022 21:43 Ответить
Доверие вызывает одна Ингибйорг Сольрун Гисладоттир.
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22.08.2022 21:43 Ответить
Макс, той поліцай з Нігеруой непогано працював. Тонкощі були в тому, що він бадьро як чорний вмів спілкуватися з бандами у Малі та розумів суть розбірок. Дуже розумна та хитрюча людина. Профі.
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22.08.2022 21:51 Ответить
у обладателя вечного абонемента на концерты кабыздоха захерченка, бабушка прошла рейкьявик. случайность?
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22.08.2022 21:44 Ответить
створив гуттіеріш щось чи не створив, це вже не має ніякого значення після того, шо зробила кацапня з азовцями...
вічно опізднюючя оонь.
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22.08.2022 21:46 Ответить
Нема слів.Ще б через півроку створили комісію.Та й географія компетентності членів комісії-Нігер,Бурунда,Гаїті,Ірак,ну зовсім не співвідноситься з злочинами і можливостями рашки.
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22.08.2022 21:46 Ответить
По прошествии такого времени можно уже не ехать. Разве что послушать сказки и выразить глубокую обеспокоенность.
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22.08.2022 21:48 Ответить
Сумніваюся, що HIMARS, про застосування якого по Оленівці брешуть кацапи, використовувався в Конго, Гаїті, Нігері чи Малі. Отже лише представниця Ісландії могла б мати компетенцію з Іраку, але схоже, що вона цивільна і навряд чи тямить у зброї
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22.08.2022 21:53 Ответить
Уже давно следы замели.а вы комиссию.как будто кацапьё вас туда допустит
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22.08.2022 22:05 Ответить
Їх ніхто не пустить до окупованих територій. Дадуть розслідування ДНР та скажуть: це все, що ми можемо для вас зробити.
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22.08.2022 22:06 Ответить
комиссия, бабло, бла бла бла, опять много бабло, озабоченность, обеспокоенность, бла бла бла, опять много-много бабло и т. д.
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22.08.2022 22:09 Ответить
Для обмена пленными Россию интересуют только пилоты, офицеры и кадыровцы - Максим Жорин

https://youtu.be/QI2-C9rFCQc
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22.08.2022 22:10 Ответить
створення комісії ООН вказує ,що "зе" домовлявся з "впливовими" рашистами про здачу в полон "азова"
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23.08.2022 00:30 Ответить
стивен сигал это член комиссии?
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23.08.2022 03:12 Ответить
Швидкість вражає.
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23.08.2022 06:11 Ответить
опубликовать список всех причастных,они должны быть все ликвидированы
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23.08.2022 06:52 Ответить
А ось цей африканець хоть знає де Україна знаходиться?
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23.08.2022 07:38 Ответить
 
 