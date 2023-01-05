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Генсек ООН розпустив місію з розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оленівка

Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш розпустив місію із встановлення причин загибелі українських військовополонених у Оленівській колонії на окупованій Донеччині.

Про це сказав речник генсека Стефан Дюжаррік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

В ООН пояснили, що не можуть розгорнути місію через відсутність гарантій безпеки для учасників розслідування.

Речник Гутерріша зазначив, що, попри згоду на проведення місії з боку Росії та України, в ООН вважають, що не отримали необхідних гарантій безпеки.

Місію для розслідування теракту в Оленівці ООН створила наприкінці серпня 2022 року. Тоді в організації казали, що команда поки не може розпочати роботу через небезпеку, проте 8 вересня заступниця генсека ООН заявила, що місія має прибути в окуповану Оленівку "найближчими днями".

Також читайте: В окупованій Оленівці утримують 150 громадян України, - Лубінець

Нагадуємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+62
безпорадні імпотенти-дармоїди
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05.01.2023 21:17
+54
Таке відчуття , що там розпустити давно пора не лише місію , а і організацію вцілому .
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05.01.2023 21:18
+50
І нах#й така ООН потрібна? Імпотенти обосрані.
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05.01.2023 21:18
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05.01.2023 21:17 Відповісти
********** чучело -- только языком на деле 0
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05.01.2023 22:16 Відповісти
безпорадні імпотенти-дармоїди
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05.01.2023 21:17 Відповісти
Вибл**ки сцикливі
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05.01.2023 21:17 Відповісти
Не вспіли перднути, а вже всралися
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05.01.2023 21:18 Відповісти
І нах#й така ООН потрібна? Імпотенти обосрані.
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05.01.2023 21:18 Відповісти
щоб контролювати популус... Вся ця "ліга націй" така ж як наш шашличник... є причини чому олігархія чистить тільки снг з моменту "червоного сонечка", перша тому що негоям слов'яни генетичні вороги, а друга... пов'язана з кліматично-тектонічними змінами які нас очікують...
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06.01.2023 00:01 Відповісти
Таке відчуття , що там розпустити давно пора не лише місію , а і організацію вцілому .
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05.01.2023 21:18 Відповісти
Мавпа португальська на підсмоктуванні у *****.
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05.01.2023 21:19 Відповісти
Все что нужно знать об ООН, хотя ********* в совбезе.
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05.01.2023 21:19 Відповісти
Отак вони хотіли...
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05.01.2023 21:19 Відповісти
Окуеть так нахер вы вообще нужны. Сидеть протирать штаны и бабки получать.
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05.01.2023 21:20 Відповісти
Так і оон має право притягнути військових під своїм прапором для безпеки. А взагалі то оон пора розпустити вслід за місією. Толку з неї ще менше ніж лігі націй, та хоч срср вигнала зі свого складу за агресію проти Фінляндії, а оон не може.
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05.01.2023 21:20 Відповісти
а тепер корми африку своїм куем а не зерном з України!
********
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05.01.2023 21:23 Відповісти
*****. Как и это всранное импотентное ООН.
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05.01.2023 21:23 Відповісти
справились...
а зарплату они какую-то получали? ибо ее забрать надобно !!!
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05.01.2023 21:25 Відповісти
Касап винен.. відповідь зрозуміла навіть дурній, старій португальській мавпі..
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05.01.2023 21:25 Відповісти
шарашкина контора
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05.01.2023 21:26 Відповісти
ІМПОТЕНТА, БЕЗПОРАДНА , ПУСТОДЗВОНА КАНТОРКА, ЯКА СИДИТЬ НА БАБЛІ КАЦАПІВ...
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05.01.2023 21:28 Відповісти
ООН как и ОБСЕ надо расформировать.
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05.01.2023 21:39 Відповісти
Неудачные опыты по скрещиванию.
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05.01.2023 21:46 Відповісти
Спадкоємці?
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05.01.2023 22:06 Відповісти
полк "ахмат" поповнення.
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05.01.2023 22:11 Відповісти
Следующая будет распущена и сама ООН. А смысл держать? Почти уверен, после этой войны это и произойдет при любой конфигурации что настанет. Отработала своё контора Никанора.
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05.01.2023 21:46 Відповісти
хто цьому португальському ослу платить.той йцого і запрягає.Україні варто припинити відгружати зерно -негайно.с..ка португальська .котру трахає блохастий рашистський пес.
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05.01.2023 22:01 Відповісти
То єслі дать гуттєрешевськім троха зернобабла то можна вбивать під егідою оон? Контора продає їндульгенції??
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05.01.2023 22:07 Відповісти
Організація Обмеженої Неспроможності
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05.01.2023 22:26 Відповісти
абсолютно бесполезная организация лига наций,террист там тоже есть
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05.01.2023 22:36 Відповісти
Мертворожденный сосальщик. Точка.
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05.01.2023 22:39 Відповісти
Назва цієї клоаки не ООН, а гидота, повна корумпованих хробаків.
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05.01.2023 23:27 Відповісти
На пальцях можна порахувати скільки ООН вдалося майже за 80 років. Жоден великий конфлікт вони не зупинили. Їх спокінввічливе завдання - висловлювати стурбованість.
Зараз весь світ дивиться на цю організацію та міркує- і ООН треба закривати, і створювати на її місці щось нове - марна справа. Людство ніколи не було здатне домовлятися (хіба що на папері). Все одно все вирішує сила.
І тим не менш уся цінність ООН була в принципах світового порядку, вони треба сподіватись й залишаться.
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05.01.2023 23:54 Відповісти
І ось цього імпотента Зеля хоче посередником для переговорів.
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06.01.2023 01:23 Відповісти
Тут вже всі все сказали...добавити нічого
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06.01.2023 04:50 Відповісти
Старого пердуна генсека ООН пора отправить на пенсию. Бесполезное и беспомощное оно.
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06.01.2023 09:25 Відповісти
 
 