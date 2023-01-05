Генсек ООН розпустив місію з розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці
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Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш розпустив місію із встановлення причин загибелі українських військовополонених у Оленівській колонії на окупованій Донеччині.
Про це сказав речник генсека Стефан Дюжаррік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
В ООН пояснили, що не можуть розгорнути місію через відсутність гарантій безпеки для учасників розслідування.
Речник Гутерріша зазначив, що, попри згоду на проведення місії з боку Росії та України, в ООН вважають, що не отримали необхідних гарантій безпеки.
Місію для розслідування теракту в Оленівці ООН створила наприкінці серпня 2022 року. Тоді в організації казали, що команда поки не може розпочати роботу через небезпеку, проте 8 вересня заступниця генсека ООН заявила, що місія має прибути в окуповану Оленівку "найближчими днями".
Нагадуємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.
Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.
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а зарплату они какую-то получали? ибо ее забрать надобно !!!
Зараз весь світ дивиться на цю організацію та міркує- і ООН треба закривати, і створювати на її місці щось нове - марна справа. Людство ніколи не було здатне домовлятися (хіба що на папері). Все одно все вирішує сила.
І тим не менш уся цінність ООН була в принципах світового порядку, вони треба сподіватись й залишаться.