Генсек ООН распустил миссию по расследованию убийства украинских военнопленных в Оленовке
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Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по установлению причин гибели украинских военнопленных в Оленовской колонии на оккупированной Донетчине.
Об этом сказал спикер генсека Стефан Дюжаррик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
В ООН объяснили, что не могут развернуть миссию из-за отсутствия гарантий безопасности для участников расследования.
Спикер Гутерриша отметил, что, несмотря на согласие на проведение миссии со стороны России и Украины, в ООН считают, что не получили необходимых гарантий безопасности.
Миссию для расследования теракта в Оленовке ООН создала в конце августа. Тогда в организации говорили, что команда пока не может начать работу из-за опасности, однако 8 сентября заместитель генсека ООН заявила, что миссия должна прибыть в оккупированную Оленовку "в ближайшие дни".
Напомним, 28 июля вооруженные силы РФ устроили термобарический взрыв на территории исправительного учреждения в Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате взрыва погибли около 40 украинских военных и 130 получили ранения.
Украина требует от ООН и МККК немедленно отреагировать на теракт, совершенный РФ в Оленовке, а также провести инспекцию колонии, в которой содержались пленные украинские военнослужащие.
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а зарплату они какую-то получали? ибо ее забрать надобно !!!
Зараз весь світ дивиться на цю організацію та міркує- і ООН треба закривати, і створювати на її місці щось нове - марна справа. Людство ніколи не було здатне домовлятися (хіба що на папері). Все одно все вирішує сила.
І тим не менш уся цінність ООН була в принципах світового порядку, вони треба сподіватись й залишаться.