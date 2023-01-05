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Генсек ООН распустил миссию по расследованию убийства украинских военнопленных в Оленовке

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оленівка

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по установлению причин гибели украинских военнопленных в Оленовской колонии на оккупированной Донетчине.

Об этом сказал спикер генсека Стефан Дюжаррик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

В ООН объяснили, что не могут развернуть миссию из-за отсутствия гарантий безопасности для участников расследования.

Спикер Гутерриша отметил, что, несмотря на согласие на проведение миссии со стороны России и Украины, в ООН считают, что не получили необходимых гарантий безопасности.

Миссию для расследования теракта в Оленовке ООН создала в конце августа. Тогда в организации говорили, что команда пока не может начать работу из-за опасности, однако 8 сентября заместитель генсека ООН заявила, что миссия должна прибыть в оккупированную Оленовку "в ближайшие дни".

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Напомним, 28 июля вооруженные силы РФ устроили термобарический взрыв на территории исправительного учреждения в Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате взрыва погибли около 40 украинских военных и 130 получили ранения.

Украина требует от ООН и МККК немедленно отреагировать на теракт, совершенный РФ в Оленовке, а также провести инспекцию колонии, в которой содержались пленные украинские военнослужащие.
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Топ комментарии
+62
безпорадні імпотенти-дармоїди
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05.01.2023 21:17
+54
Таке відчуття , що там розпустити давно пора не лише місію , а і організацію вцілому .
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05.01.2023 21:18
+50
І нах#й така ООН потрібна? Імпотенти обосрані.
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05.01.2023 21:18
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05.01.2023 21:17 Ответить
********** чучело -- только языком на деле 0
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05.01.2023 22:16 Ответить
безпорадні імпотенти-дармоїди
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05.01.2023 21:17 Ответить
Вибл**ки сцикливі
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05.01.2023 21:17 Ответить
Не вспіли перднути, а вже всралися
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05.01.2023 21:18 Ответить
І нах#й така ООН потрібна? Імпотенти обосрані.
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05.01.2023 21:18 Ответить
щоб контролювати популус... Вся ця "ліга націй" така ж як наш шашличник... є причини чому олігархія чистить тільки снг з моменту "червоного сонечка", перша тому що негоям слов'яни генетичні вороги, а друга... пов'язана з кліматично-тектонічними змінами які нас очікують...
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06.01.2023 00:01 Ответить
Таке відчуття , що там розпустити давно пора не лише місію , а і організацію вцілому .
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05.01.2023 21:18 Ответить
Мавпа португальська на підсмоктуванні у *****.
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05.01.2023 21:19 Ответить
Все что нужно знать об ООН, хотя ********* в совбезе.
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05.01.2023 21:19 Ответить
Отак вони хотіли...
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05.01.2023 21:19 Ответить
Окуеть так нахер вы вообще нужны. Сидеть протирать штаны и бабки получать.
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05.01.2023 21:20 Ответить
Так і оон має право притягнути військових під своїм прапором для безпеки. А взагалі то оон пора розпустити вслід за місією. Толку з неї ще менше ніж лігі націй, та хоч срср вигнала зі свого складу за агресію проти Фінляндії, а оон не може.
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05.01.2023 21:20 Ответить
а тепер корми африку своїм куем а не зерном з України!
********
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05.01.2023 21:23 Ответить
*****. Как и это всранное импотентное ООН.
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05.01.2023 21:23 Ответить
справились...
а зарплату они какую-то получали? ибо ее забрать надобно !!!
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05.01.2023 21:25 Ответить
Касап винен.. відповідь зрозуміла навіть дурній, старій португальській мавпі..
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05.01.2023 21:25 Ответить
шарашкина контора
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05.01.2023 21:26 Ответить
ІМПОТЕНТА, БЕЗПОРАДНА , ПУСТОДЗВОНА КАНТОРКА, ЯКА СИДИТЬ НА БАБЛІ КАЦАПІВ...
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05.01.2023 21:28 Ответить
ООН как и ОБСЕ надо расформировать.
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05.01.2023 21:39 Ответить
Неудачные опыты по скрещиванию.
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05.01.2023 21:46 Ответить
Спадкоємці?
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05.01.2023 22:06 Ответить
полк "ахмат" поповнення.
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05.01.2023 22:11 Ответить
Следующая будет распущена и сама ООН. А смысл держать? Почти уверен, после этой войны это и произойдет при любой конфигурации что настанет. Отработала своё контора Никанора.
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05.01.2023 21:46 Ответить
хто цьому португальському ослу платить.той йцого і запрягає.Україні варто припинити відгружати зерно -негайно.с..ка португальська .котру трахає блохастий рашистський пес.
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05.01.2023 22:01 Ответить
То єслі дать гуттєрешевськім троха зернобабла то можна вбивать під егідою оон? Контора продає їндульгенції??
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05.01.2023 22:07 Ответить
Організація Обмеженої Неспроможності
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05.01.2023 22:26 Ответить
абсолютно бесполезная организация лига наций,террист там тоже есть
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05.01.2023 22:36 Ответить
Мертворожденный сосальщик. Точка.
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05.01.2023 22:39 Ответить
Назва цієї клоаки не ООН, а гидота, повна корумпованих хробаків.
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05.01.2023 23:27 Ответить
На пальцях можна порахувати скільки ООН вдалося майже за 80 років. Жоден великий конфлікт вони не зупинили. Їх спокінввічливе завдання - висловлювати стурбованість.
Зараз весь світ дивиться на цю організацію та міркує- і ООН треба закривати, і створювати на її місці щось нове - марна справа. Людство ніколи не було здатне домовлятися (хіба що на папері). Все одно все вирішує сила.
І тим не менш уся цінність ООН була в принципах світового порядку, вони треба сподіватись й залишаться.
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05.01.2023 23:54 Ответить
І ось цього імпотента Зеля хоче посередником для переговорів.
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06.01.2023 01:23 Ответить
Тут вже всі все сказали...добавити нічого
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06.01.2023 04:50 Ответить
Старого пердуна генсека ООН пора отправить на пенсию. Бесполезное и беспомощное оно.
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06.01.2023 09:25 Ответить
 
 