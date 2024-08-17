Лубинец обратился к ООН и МККК после видео с отрезанной головой украинского военного

В сети появилось видео, на котором россияне показывают отрезанную голову якобы украинского воина, украинский омбудсмен обратился в МККК и ООН.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Обратился в ООН и МККК относительно очередного акта нарушения международного гуманитарного права российской стороной.



Также замечу, что такие видео враг использует, чтобы запугать и деморализовать украинцев. Однако это только утверждает нас в стремлении привлечь каждого, кто совершает такие бесчеловечные зверства, к неминуемой ответственности!" - говорится в сообщении.

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Напомним, накануне сообщалось, что российские военные преступники записали видео с отрезанной головой украинского военного на КПП Колотиловка в Белгородской области России.