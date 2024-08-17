Лубинец обратился к ООН и МККК после видео с отрезанной головой украинского военного
В сети появилось видео, на котором россияне показывают отрезанную голову якобы украинского воина, украинский омбудсмен обратился в МККК и ООН.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"Обратился в ООН и МККК относительно очередного акта нарушения международного гуманитарного права российской стороной.
Также замечу, что такие видео враг использует, чтобы запугать и деморализовать украинцев. Однако это только утверждает нас в стремлении привлечь каждого, кто совершает такие бесчеловечные зверства, к неминуемой ответственности!" - говорится в сообщении.
Напомним, накануне сообщалось, что российские военные преступники записали видео с отрезанной головой украинского военного на КПП Колотиловка в Белгородской области России.
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Абсолютно неможливо. Армія - великий чоловічий колектив. Хочеш мати повагу - веди себе правильно. Людяність - перш за все.
Але це ми. Люди. Хоча, звичайно, у кожного мрія - посадити на кіл рашистську мразоту і іржавим ножем зрізати з нього шкіру. Але таке ми залишаємо в вологих мріях. Скільки їх трьохсотих витягували під обстрілами. Самі ризикували, викликали евакуаційний транспорт під обстрілами щоб витягти пораненого підора.
Нє, а що робити, як воно там пищить та стоне в 20 метрах від нашого бліндажу? Звісно, краще було б добити тихенько. Але ж тоді капєц авторитету. Свої скажуть - садист.
Знаєш, чому знаю?
Бо ти ніхрєна не зрозумів з мого поста. Кожен, хто воював - в темі відносин в колективі. І як воно буває. Коли робиш як краще - виходить як гірше. І навпаки.
Йди но гуляй. Воїн Аллаха, мля.
Тебя пригласили, *********. И что ты ответил?
Та куди ж мені до такого розумника як ти. Давай йди, там братушка стогне, треба доглянути, колективне телятко
Твои слова, кацапчик. А хочешь угадаю? Ты просто соковыйт пенс, когда еще СССР и дружба народов.
Мені здається, що з головою була акція кацапських замполітів - щоб кацапи боялися здаватися в полон.
Мабуть "не на часі" бо треба робити бабло.
В цьому році вже другий хабар в
пів ляма "зелені". Це вже мабуть такса така. "Меньше брати себе не поважати"?
А хлопців не шкода. Вони для цих витратний матеріал.
Навіть тявкнути в ООН ліньки.
Атака РФ по Україні: Зеленський заявив, що ініціює надзвичайне засідання Радбезу ООН
так от закрийти ротік, і мовчіть в тярпочку.
Кожного разу, коли орки починають масово здаватися в полон, вони свідомо і публічно роблять подібне
Друге спровокувати українських віськових на жорстокість а потім зняти то з дрона і тикати тим лівакам на заході
Ще звернися до ЧСХ (рос. МПХ).
Скільки заяв він зробив з приводу тортур і "судів" над громадянами України в рашистському полоні?
"Росіяни судять дев'ятьох викрадених у 2022 році херсонців.
На лаві підсудних Костянтин Резнік, Сергій Кабаков, Юрій Тавожнянський, Олег Богданов, Сергій Офіцеров, Денис Лялька, Сергій Гейдт, Юрій Кайов і Сергій Ковальський.
Їм інкримінують участь у «терористичній спільноті» і «підготовці замаху» на керівництво окупаційної адміністрації області: Володимира Сальдо, згодом ліквідованих Олексія Ковальова і Кирила Стремоусова, Віталія Булюка і Ігоря Семенчева.
Херсонці свою вину не визнають і скаржаться на тортури."
Є група неонацистів "русіч" . Їхній такий діяч як мітяй мілчакоффф вже так років 16 палить зайвий кісень на цьому світі . Воно починало йще підлітком у лєніграцьких підворотнях в якості скіна й "здобуло славу" тим , що зняла на камеру фоткі й відео яко воно відрізає голову цуценятку . Цій істоті тоді йще не було й 15 років . Таких требо не просто ліквідувати , а порізати на дрібні шматки й йще живцем "подарувати" зграї диких собак ... Це буде дуже символічно . Нехай українськи песики помстяться за свого брата ... Людськи руки за це лайно марати не требо .