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Лубинец обратился к ООН и МККК после видео с отрезанной головой украинского военного

DeepState

В сети появилось видео, на котором россияне показывают отрезанную голову якобы украинского воина, украинский омбудсмен обратился в МККК и ООН.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Обратился в ООН и МККК относительно очередного акта нарушения международного гуманитарного права российской стороной.

Также замечу, что такие видео враг использует, чтобы запугать и деморализовать украинцев. Однако это только утверждает нас в стремлении привлечь каждого, кто совершает такие бесчеловечные зверства, к неминуемой ответственности!" - говорится в сообщении.

Также читайте: Лубинец призвал ООН и МККК расследовать убийство украинских пленных в Оленовке

Напомним, накануне сообщалось, что российские военные преступники записали видео с отрезанной головой украинского военного на КПП Колотиловка в Белгородской области России.

Автор: 

ООН (4163) Красный Крест (440) военнослужащие (6115) Лубинец Дмитрий (456)


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Топ комментарии
+32
навіть в голову ніколи не спадало знущатися над трупами, і тим більше - над живими кацапами. Полоненим - максимум по хлебальничку пару раз. І то декого відтягував, щоб не переборщили.

Абсолютно неможливо. Армія - великий чоловічий колектив. Хочеш мати повагу - веди себе правильно. Людяність - перш за все.

Але це ми. Люди. Хоча, звичайно, у кожного мрія - посадити на кіл рашистську мразоту і іржавим ножем зрізати з нього шкіру. Але таке ми залишаємо в вологих мріях. Скільки їх трьохсотих витягували під обстрілами. Самі ризикували, викликали евакуаційний транспорт під обстрілами щоб витягти пораненого підора.
Нє, а що робити, як воно там пищить та стоне в 20 метрах від нашого бліндажу? Звісно, краще було б добити тихенько. Але ж тоді капєц авторитету. Свої скажуть - садист.
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17.08.2024 07:58
+23
кадирівці ******* різати голови нашим військовим. так от, всіх полонених кадирівців не обмінювати, а згодовувати живими свиням. показувати це онлайн, щоб в кадрі був тільки прив'язаний кадирівець і свині які його дожирають живцем. а хто то таке зробив - невідомо.
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17.08.2024 08:27
+18
Хто такий лубінець? Чому наша " рідна влада" не скликає радбез ООН з приводу таких садистських вбивств?
Мабуть "не на часі" бо треба робити бабло.
В цьому році вже другий хабар в
пів ляма "зелені". Це вже мабуть такса така. "Меньше брати себе не поважати"?
А хлопців не шкода. Вони для цих витратний матеріал.
Навіть тявкнути в ООН ліньки.
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17.08.2024 08:08
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Правила форума Совет форумчан
навіть в голову ніколи не спадало знущатися над трупами, і тим більше - над живими кацапами. Полоненим - максимум по хлебальничку пару раз. І то декого відтягував, щоб не переборщили.

Абсолютно неможливо. Армія - великий чоловічий колектив. Хочеш мати повагу - веди себе правильно. Людяність - перш за все.

Але це ми. Люди. Хоча, звичайно, у кожного мрія - посадити на кіл рашистську мразоту і іржавим ножем зрізати з нього шкіру. Але таке ми залишаємо в вологих мріях. Скільки їх трьохсотих витягували під обстрілами. Самі ризикували, викликали евакуаційний транспорт під обстрілами щоб витягти пораненого підора.
Нє, а що робити, як воно там пищить та стоне в 20 метрах від нашого бліндажу? Звісно, краще було б добити тихенько. Але ж тоді капєц авторитету. Свої скажуть - садист.
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17.08.2024 07:58 Ответить
Саме тому кацапи з радістю йдуть вбивати українців, а перед чеченцями сцуться, бо ті кацапам в зуби не заглядають, кацапи глум роблять, а їм телятка ,,на браток закури", "на поїж", "дай лапку перемотаєм" ми ж не звірі, з ворогом треба бути ніжним, а вони голови, руки та ноги відрубують і ржуть з тупих хохлов.
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17.08.2024 08:15 Ответить
Йди до нас. Візьмеш собі позивний "Кат" або "Панішер". Будеш займатися утилізацією. Ми тобі транспорт організуємо. Кожного разу, коли буде треба добити пораненого підора - будемо викликати тебе.
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17.08.2024 08:23 Ответить
Та ти що!? А ти в той час, що робитимеш? Цьоматимеш братушек в сраку щоб погано про тебе не подумали? Ще скажи, що в світі переможе любов та пердни веселкою на підтвердження. Як же кацапам не йти сюди воювати.
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17.08.2024 09:15 Ответить
Ти не воїн. Вірніше, воїн, але диванний.
Знаєш, чому знаю?
Бо ти ніхрєна не зрозумів з мого поста. Кожен, хто воював - в темі відносин в колективі. І як воно буває. Коли робиш як краще - виходить як гірше. І навпаки.

Йди но гуляй. Воїн Аллаха, мля.
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17.08.2024 09:43 Ответить
Та куди ж мені до такого розумника як ти. Давай йди, там братушка стогне, треба доглянути, колективне телятко 🤮
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17.08.2024 10:00 Ответить
А он прав. Ты диванный воин.
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17.08.2024 10:28 Ответить
Що там хрюкнув? Я не розумію.
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17.08.2024 10:47 Ответить
Тут 99% таких.
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17.08.2024 10:57 Ответить
Скорiше диваний провокатор...😏😠
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17.08.2024 11:16 Ответить
З під дивана провокуєшся?
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17.08.2024 11:30 Ответить
Заткнись, говно диванное. Где вы такие беретесь? Тебе предложил A. ExcelUA пойти и показать как это делается. А ты, сцыкун диванный, тявкаешь как и твои друзья рашисты-пацифисты...
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17.08.2024 14:36 Ответить
Йди до нас. Візьмеш собі позивний "Кат" або "Панішер". Будеш займатися утилізацією. Ми тобі транспорт організуємо. Кожного разу, коли буде треба добити пораненого підора - будемо викликати тебе.

Тебя пригласили, *********. И что ты ответил?

Та куди ж мені до такого розумника як ти. Давай йди, там братушка стогне, треба доглянути, колективне телятко

Твои слова, кацапчик. А хочешь угадаю? Ты просто соковыйт пенс, когда еще СССР и дружба народов.
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17.08.2024 15:23 Ответить
Так чому тодi пiдбурюете наших наших воiнiв
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17.08.2024 11:13 Ответить
Дiскусiя закiнчена...😏
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17.08.2024 14:33 Ответить
Пане михаіл Буду Вам говарити не по темі Коли хтось пише "диванний" він чи не розуміє,що таке диванний.чи просто тупо повторює слова хлопчиків з пісочні В моєму розумінні диванний це вже пенсіонер А Ви ж не знаєте що пенсіонери які пишуть, це як правило бивші керівники великіх підприємст,а то і отраслів, бивші спецалісти І ці "диванні" в сотні раз розумніші від квартальників і тих хто тільки вміє балаболити "диванні" творили,будували ( нехай і з помилками),але меньше крали і не були такими ідіотами ,я тепер "розумні" Пробачте .Але пора мати повагу до своїх батьків.
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17.08.2024 14:50 Ответить
Ти не воював і не був солдатом! А воно "як аукнеться так і відкликнеться".
Мені здається, що з головою була акція кацапських замполітів - щоб кацапи боялися здаватися в полон.
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17.08.2024 08:52 Ответить
Не принижуйте людей,якщо ви їх особисто не знаєте,бо це можна сказати і про вас.
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17.08.2024 14:53 Ответить
Тут ми перед дилеммою: Вести себе цивілізовано - але ж дикуни цю цивілізованість сприймають як "слабість" (бо вони самі навіть між собою живуть у світі суцільного насилля - у них інша система життєвих цінностей) Вести себе подібно ним - вийде те саме що було описане в фільмі "Кін-дза-дза Коли "чітлани" в боротьбі проти "пацаків" стали вести себе подібно їм і в кінці-кінців своєю поведінкою почали нагадувать "пацаків" Та й самі ми спрацюємо їм "на руку" - якщо перестанемо тих "морпіхів" брать у полон а вбивать на місці - спонукаємо їх стійкіше воювать - бо вони розумітимуть що пощади не буде! (Втекти ж не можна - позаду "найгеройськіші "тік-ток війська" стоять Виховані так само у світі суцільного насилля - де правий той - хто сильніший А сила ця базується на остервенілій жорстокості та садизмі яка проявляється до слабшого Тому вони їх бояться змалечку - на підсвідомому рівні!)
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17.08.2024 07:59 Ответить
Хто такий лубінець? Чому наша " рідна влада" не скликає радбез ООН з приводу таких садистських вбивств?
Мабуть "не на часі" бо треба робити бабло.
В цьому році вже другий хабар в
пів ляма "зелені". Це вже мабуть такса така. "Меньше брати себе не поважати"?
А хлопців не шкода. Вони для цих витратний матеріал.
Навіть тявкнути в ООН ліньки.
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17.08.2024 08:08 Ответить
Лубінець навіть нічого не знає про МКЧХ. Хоча б Вікіпедію прочитав. Вони навіть не свідчать у суді, не кажучі, щоб когось контролювати або засуджувати. Це міжнародна приватна благодійна організація. Тому їх і допускають (хоча й не завжди) до тих, хто потребує допомоги.
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17.08.2024 11:56 Ответить
Ти хоч почитай ХТО має право скликати радбез ООН ...
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17.08.2024 17:07 Ответить
Ти хочь читай новини
Атака РФ по Україні: Зеленський заявив, що ініціює надзвичайне засідання Радбезу ООН
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18.08.2024 22:05 Ответить
Що до того клятого, кінченого, мерзотного ООН звертатись, коли це про російська організація, що давно працює на боці раши під гуманітарним прикриттям. Киенькова ООН рашку за проплату відмаже від всього на світі, так само як і продажне МАГАТЕ. Вся Україна знає, що нам в тій ООН та МАГАТЕ робити нічого. Виходьте з тієї ООН і не підтримуйте цим самим політику рашизму у світі!
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17.08.2024 08:10 Ответить
Зате ми повертаємо полонених неначе з санаторія відгодовані вилікувані на кого це ідля кого це робиться є таке прислів"я з б дями по б ятськи їх треба нищити як тарганів усіх і всюди а не гуманітарку везти та хати не руйнувать на місці кацапстана повинно бути бо це біосміття заповідна зона а мешканці кормом для тварин
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17.08.2024 08:20 Ответить
кадирівці ******* різати голови нашим військовим. так от, всіх полонених кадирівців не обмінювати, а згодовувати живими свиням. показувати це онлайн, щоб в кадрі був тільки прив'язаний кадирівець і свині які його дожирають живцем. а хто то таке зробив - невідомо.
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17.08.2024 08:27 Ответить
Ви розумiете, що ми украiнцi i такого робити не будемо не на камеру, а тiм бiльше на камеру...😏😠
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17.08.2024 11:22 Ответить
а ви знаєте скількох українських полонених стратили, в т.ч. відрізанням голів, рук, ніг, та генеталій?
так от закрийти ротік, і мовчіть в тярпочку.
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17.08.2024 11:43 Ответить
Не буду я мовчати та же в тряпочку! 😠Я залишаюсь Людиною!
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17.08.2024 14:30 Ответить
Лубінець знову х..ню каже. Вони таке роблять за вказівкою командирів і замполітів. А для чого? А щоб підори знали, зо ми це бачили і не пробачили. І тому потім своїм підорам кажуть, що в полон тепер здаватися краще не треба, бо їм буде з нашого боку п...ць наживо.
Кожного разу, коли орки починають масово здаватися в полон, вони свідомо і публічно роблять подібне
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17.08.2024 08:29 Ответить
На відео в Колотилівці чеченці. А це у них народна забава.
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17.08.2024 08:41 Ответить
Ти плутаєш - не чеченці, а кадирівці.
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17.08.2024 08:50 Ответить
ООН повністю залежить від російського, китайського фінансування так що можеш туди навіть і не писати , тим паче фінансування навіть допомоги для України скоротилося до 30 відсотків до того що треба Дауни **** треба голови їхнім полоненим відрізати А не за 10 тисяч в місяць харі кормити таких пенсій і зарплат у багатьох немає
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17.08.2024 08:38 Ответить
У 2022-му році США перерахували організаціям ООН 18,1 млрд. доларів. А кацапи зараз не можуть заплатити ООН через санкції. Така іронія.

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17.08.2024 09:09 Ответить
10 000 - це загальні витрати, в тому числі й на охорону. Так що не заздрь.
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17.08.2024 11:59 Ответить
Генетика цих тварин зрушена, вони патологічні. Це вони горлали "Любо" на площах, коли катували і вбивали . Потім настав дрімучий алкоголізм, коли ця патологія передається з покоління в покоління - невміння мислити, аналізувати, співчувати. Світ думає досі, що такі тварини можуть перемогти, бо їх більше. Давайте порахуємо- якщо кожен українець вб"є чотири оскаженілих тварини = їх не стане.Якщо навіть ми проведемо децимацію в їхніх рядах - інше стадо злякається і стане на коліна. Вони ******* право сили, ці звірі, вони його отримають. Ми всі маємо стати мисливцями. Світ не допоможе.
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17.08.2024 08:40 Ответить
Начепити на кілок відрізану голову будь-якого кацапа і сказати на відео що це саме він таке саме зробив з нашим бійцем. Кров за кров.
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17.08.2024 08:48 Ответить
чому Лубінець не звернувся до МС(мацковського сатанату), щоб рашистські головорізи всі до одного покаялися у скоєних злочинах і геноциді українського народу , адже "зе" слуги рашиста докладають всі зусилля, щоб рашистську смертельно - пекельну отруту і дальше закачувати в тіло України??(((Раді запропоновано законопроєкт, який зможе гарантувати, що не буде маніпуляцій із Москви українською церквою, - Зеленський. Джерело:
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17.08.2024 09:02 Ответить
Сгодувати свиням- проблемка, де їх взяти у свінопусії? А от годувати тільки салом, тільки на салі і більш ничим полонених можна, нехай або їдять, або дохнуть.
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17.08.2024 09:03 Ответить
Між звільненими селами Новоїванівка та Внезапне, алконавт дмитрик, той що метр з кепкою, відкрив один з свинокомплексів "міраторг". В усій окрузі тоді, вимусили кацапчиків вирізати свиней, щоб не дай боже на медведкиних свиней не напав свинячий грип, Свиней на комплексі вдосталь, на всіх овцейобів хвате, вони голодні як пацюки, бо хто їх корме, вся обслуга "стала на лижі" при шухері. Дорога, туди на комплекс, тільки відбудована, рівненька, овцейобів можна колоною туди загнати. В Таїланді, на днях, кацап намагався згвалтувати корову, яка любовних намірів не оцінила, насадивши голого скрепоносця на роги, є навіть відео в телеграм, як домогався, як несли на ношах. Тому спочатку гнати овцейобів у Снагость, до корів на спарку, можна й до биків, там їх теж вистачає. Думаю нІкАлАй нІкАлАєВіч, який Калашнік проти не буде, це місцевий агроАлІгАрх, володар коров`ячої ферми і всіх полів в окрузі до самого кордону з ненькою, бо теж дриснув в перші часи шухера. Вцілівших овцейобів, після секс-паті з крупним рогатим скотом, можна на закріплення секс досвіду вже до свинок і кнурів.....
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17.08.2024 18:20 Ответить
а от це цiкаво i можна застосувати....
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17.08.2024 21:27 Ответить
Та тим мудакам *****,вони сидять на російських рублях!
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17.08.2024 09:06 Ответить
народ , этот АКТ направлен не на нас украинцев , а на своих обосранцев чтобы те не сдавались МАССОВО в плен !!! а на поле боя ПОВЕРТЕ , их ни кто не жалеет !!! режут головы это от своей СЛАБОСТИ !!!! нам с ними не по пути , это ОРКИ ,а мы ЛЮДИ !!!!
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17.08.2024 09:14 Ответить
ти помилився. як раз цей опит відрізання голів кацапи перейняли у чеченців в 1 та 2 війну. чечени різали голови ванькам на право і наліво - від цього ваньки уссикались від однієї думки опинитись в чечні на війні, тому маленька чечня і виграла ту війну по факту.
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17.08.2024 09:20 Ответить
там другая история , они (чеченцы) брали в начале пленных и уповали на матерей и жен , что б те не пускали их на войну , потом когда они увидели ,что это никчему не привело , то начали им резать головы для устрашения !!!! потом их в плен не брали из за лишних хлопот , брали офицеров для обменна на родственников своих и все !!!
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17.08.2024 09:41 Ответить
Ну да, это может быть месть за то, шо мы зашкварили термобарами бабаiв у курських "катакомбах".
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17.08.2024 10:49 Ответить
Не подумал ахмат о своих пленных.
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17.08.2024 10:56 Ответить
А тим часом... То скабєєва, зливний бачок *****... проводить опитування...

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17.08.2024 09:21 Ответить
Це не нація, хоча яка там нація, варвари і ублюдки. Господи, Ти бачиш все, прошу тебе Господи спопели їх тварюк.
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17.08.2024 10:14 Ответить
такі варварські дії рабzіян свідчать про відчуття поразки власної армії. такі відосіки дадуть дозвіл українцям на суд з використанням гілляки на майдані
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17.08.2024 10:22 Ответить
МОСКОВСЬКИЙ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ...ЗОЛКІН РОЗПОВІДАВ, ЯК ЦЕЙ ХРЕСТ СПОСТЕРІГАВ , ЯК ОРКИ НАШИМ ПОЛОНЕНИМ РОЗЛИВАЛИ ГОРЯЧУ СТРАВУ, НА ЯКУ ДАЮТЬ 1.5-3 ХВИЛИНИ... А КОЛИ ПРИЇЗДЖАЄ ЦЕЙ ХОЛУЙ МАЦКОВСЬКИЙ,ХРЕСТ.... ДО ПОЛОНЕНИХ ОРКІВ, ТО ХОДЯТЬ З ЛІНІЙКОЮ ВИМІРЮЮТЬ ПАРКАНИ. ЩОБ ОРКАМ СОНЦЯ ВИСТАЧАЛО...
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17.08.2024 10:54 Ответить
Операція фсб.... перше щоб орки не здавались в полон, зараз там воюють без бойового досвіду та срочники і вони легко здаються....
Друге спровокувати українських віськових на жорстокість а потім зняти то з дрона і тикати тим лівакам на заході
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17.08.2024 11:20 Ответить
Це щоб якогось чорношкірого гея образили.
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17.08.2024 11:35 Ответить
У этих потомков монгольской орды это считается нормой. Это у них в генах.
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17.08.2024 11:52 Ответить
Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ

Ще звернися до ЧСХ (рос. МПХ).
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17.08.2024 14:11 Ответить
Бєнін поц Лубінець починає робити вигляд, що він працює тільки тоді, коли інформація про конкретний злочин рашистів вже кричать всі ЗМІ. До того воно глухе і німе.

Скільки заяв він зробив з приводу тортур і "судів" над громадянами України в рашистському полоні?

"Росіяни судять дев'ятьох викрадених у 2022 році херсонців.
На лаві підсудних Костянтин Резнік, Сергій Кабаков, Юрій Тавожнянський, Олег Богданов, Сергій Офіцеров, Денис Лялька, Сергій Гейдт, Юрій Кайов і Сергій Ковальський.

Їм інкримінують участь у «терористичній спільноті» і «підготовці замаху» на керівництво окупаційної адміністрації області: Володимира Сальдо, згодом ліквідованих Олексія Ковальова і Кирила Стремоусова, Віталія Булюка і Ігоря Семенчева.

Херсонці свою вину не визнають і скаржаться на тортури."
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17.08.2024 14:26 Ответить
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17.08.2024 14:38 Ответить
Да мені похер на цього чергового беніноого кловуна . Україні не потрібні ніякі гутеріш-гамадріли . Тут требо діяти не судом , а операціями ГУРа й СБУ . Тобто я не розумію , нахер нам був потрібен той лисий кондом ківа ?!
Є група неонацистів "русіч" . Їхній такий діяч як мітяй мілчакоффф вже так років 16 палить зайвий кісень на цьому світі . Воно починало йще підлітком у лєніграцьких підворотнях в якості скіна й "здобуло славу" тим , що зняла на камеру фоткі й відео яко воно відрізає голову цуценятку . Цій істоті тоді йще не було й 15 років . Таких требо не просто ліквідувати , а порізати на дрібні шматки й йще живцем "подарувати" зграї диких собак ... Це буде дуже символічно . Нехай українськи песики помстяться за свого брата ... Людськи руки за це лайно марати не требо .
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17.08.2024 16:39 Ответить
 
 