РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10977 посетителей онлайн
Новости
40 372 42

Рашисты в Белгородской области обезглавили украинского воина, - DeepState

DeepState

Российские военные, военные преступники записали видео с отрезанной головой украинского военного на КПП Колотиловка в Белгородской области России.

Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Пид**ы из 155 ОБР МП московии отрезали голову украинскому военному.

В одном из видео так называемые морские пехотинцы РФ щеголяют отрезанной головой украинского военного. Местом преступления является КПП Колотиловка. Ориентировочно 12 августа там была неудачная попытка Сил Обороны прорвать врага.

Смотрите также: Пленный россиянин о преступлениях своей группы во время боев за Авдеевку: "Изнасиловали троих мальчиков, пять девочек, шесть женщин. И поставили их к стенке". ВИДЕО

Учитывая, что 155-я бригада МП уже по меньшей мере дважды обновляли свой состав из-за рекордных потерь, преступления совершают простые ванюши, которые еще вчера были гражданскими, а сейчас мобилизованы.

У пленных, в том числе будущих, из 155-й бригады будет очень тяжелая и медленная судьба. Остальные подразделения могут сдаваться, как и раньше", - говорится в сообщении DeepState.

DeepState: Росіяни в Бєлгородській області обезголовили українського воїна

В Офисе генерального прокурора "Украинской правде" сообщили, что проверяют эту информацию.

Читайте также: Подозрения относительно сексуального насилия в отношении гражданских объявлены 48 российским военным, 5 человек осуждены, - МВД

В то же время в распоряжении УП есть аудиоперехват от источников в ВСУ, участвующих в операции в районе Колотиловки. Из аудиоперехватов следует, что российскому военному приказали отрезать головы у четырех погибших украинских бойцов.

DeepState: Росіяни в Бєлгородській області обезголовили українського воїна

Автор: 

армия РФ (19106) военные преступления (1429) Белгород (449)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+35
показать весь комментарий
16.08.2024 22:41
+25
Від під@р@сів.
показать весь комментарий
16.08.2024 22:44
+23
показать весь комментарий
16.08.2024 22:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що там в підарів з генетикою? Пішли від неандертальців?
показать весь комментарий
16.08.2024 22:19 Ответить
Від під@р@сів.
показать весь комментарий
16.08.2024 22:44 Ответить
Від "денісівської людини". Як раз в їх ****** і знайшли. По геному не homo sapiens і не неандерталець.
показать весь комментарий
17.08.2024 07:45 Ответить
чим старше по званю, тим важчою доля має бути в кожного орка. А ***** має бути повішеним за ноги.
показать весь комментарий
16.08.2024 22:20 Ответить
за яй.я
показать весь комментарий
16.08.2024 22:53 Ответить
Мошонка не витримає, обірветься. А треба, щоб висів довго і здихав довго.
показать весь комментарий
17.08.2024 08:13 Ответить
а что нам скажет таварисчь Лубинець?
показать весь комментарий
16.08.2024 22:22 Ответить
Луберыг заявіт: єто чудовіщная ошибка!
показать весь комментарий
16.08.2024 22:31 Ответить
А нічого, бо повен рот зеленого лайна
показать весь комментарий
16.08.2024 22:42 Ответить
Це не морська піхота. Це - людожери.
показать весь комментарий
16.08.2024 22:28 Ответить
всі касапи такі орки.
показать весь комментарий
16.08.2024 22:38 Ответить
проєкт DeepState - кто бенифицар? хз кто но ближе к кацапам
показать весь комментарий
16.08.2024 22:33 Ответить
Дятлы таким манером хотят запугать бойцов ВСУ, результат будет другой (особо коснется этой самой 155 бригады).
показать весь комментарий
16.08.2024 22:34 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2024 22:34 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2024 22:41 Ответить
Для чого керівницство 155ї і наказало це зробити, щоб їх вояки не здавалися у полон.
І всі ці пости з погрозами 100% буде розповсюдженно серез особового складу 155ї їх керівницством.
показать весь комментарий
16.08.2024 23:41 Ответить
в телеграмі нещодавно було відео...
показать весь комментарий
16.08.2024 22:42 Ответить
А може верещук хоче
гуманітарних коридорів?
чи шатлБасів?
показать весь комментарий
16.08.2024 22:53 Ответить
Щось мені підказує, що такі речі робляться якраз для того, щоб у кацапів після цього навіть думки здаватися не виникало.

Тому врни стріляються та підрмвають себе гранатами. Це не геройство - а жах від можливого полону.
показать весь комментарий
16.08.2024 22:55 Ответить
Вот вава у нас легализовал счастливый пых, а у кацапов - это на постое. Вы бы в раскумарку ушли, еще не такие финты очтубучили бы... Пхи, какое-то жалкое самоубийство.
показать весь комментарий
16.08.2024 23:00 Ответить
Вава не легалізовував щасливий пих.

Між хворим та наркоманом є суттєва різниця.
От Вава наркоман. А комусь канабіс потрібен, як ліки.
показать весь комментарий
16.08.2024 23:34 Ответить
оце ти таке '' ...отчібучіть..?.''' можеш , як вжиєш канабіс? то справа не в ньому ,а в тобі....''счасливий пих'' - то ліки за рецептом - не розумієш , про що пишеш, непорозуміння...
показать весь комментарий
23.08.2024 08:59 Ответить
ту мразь кацапську треба знищувать,а не в полон брати
показать весь комментарий
16.08.2024 22:57 Ответить
Я не расист, та не завадило б якихось комарiв(бiологiчних) якi б спецiалiзувалися тiльки на лаптеунтах.
показать весь комментарий
16.08.2024 22:58 Ответить
И с етими тварями фашистскими кто то еще хочет вести переговоры? Кто то хочет с етими мразями мира?
показать весь комментарий
16.08.2024 23:03 Ответить
Выжечь ту 155 бригаду напалмом вместе с населенным пунктом в котором они находятся. А етого ****** вычислить и найти и вырезать всю его семью. Чтобы весь его род фашистский больше не размножался
показать весь комментарий
16.08.2024 23:08 Ответить
Як і в часи Другоі СвІтовоі- військових з частин СС які вїдзначились зухвалими звірствами, не брали в полон- так і цих чортів свинособак з 155 -теж треба жодного не брати в полон.......
показать весь комментарий
16.08.2024 23:16 Ответить
Ну наконец-то! Кацапским тварям, которые совершают военные преступления, обещают, что в плену им будет очень хреново. И плевать на долбанутый на всю голову "Красный крест".
показать весь комментарий
16.08.2024 23:19 Ответить
Надеюсь, этих тварей порвут на куски дронами с пресечением любых попыток эвакуации.
показать весь комментарий
16.08.2024 23:21 Ответить
Сьогодні ООН щось хотіла перевіряти на відвойованих ЗСУ територіях? то може б до орків заїхали спочатку
показать весь комментарий
16.08.2024 23:40 Ответить
Із аудіоперехоплень випливає, що російському військовому наказали відрізати голови у чотирьох загиблих українських бійців Джерело:
показать весь комментарий
17.08.2024 00:01 Ответить
Возможно в 155 бригаде, которую склепали из 'зеленых' и немотивированых, многие собрались сдаваться в плен, а ФСБ просекли и сделали видос от имени этой бригады, чтоб у рабов не было выхода. Сзади кадыровци а спереди 'злые ВСУ' пути назад нет.
показать весь комментарий
17.08.2024 00:12 Ответить
Можливо й таке. Х7йлу та його режиму злочинців терміново просто треба щось щоб раби кацапи припинили здаватися. Шукають любі методи нелюди мразотні.
показать весь комментарий
17.08.2024 02:27 Ответить
можливо вони так воюють, не треба їх відбілювать, 155 краще не здаватись, їх уже помітили
показать весь комментарий
17.08.2024 17:53 Ответить
А що роблять наші правозахисники і представник України в ооні?
Вже показали це відео на весь світ?Чому раша при найпершому якмусь натяку скликає радбез,а ми тільки одгавкуємось?Що взагалі роблять оці кислиці,крім наші гроші тратять??
Бояться,чи не вміють,чи лінь?Чи вказівка така?Як ІГІЛ комусь голову відріже,на весь світ покажуть,а у нас наче немає зовсім і представника в ооні,ні правозахисників,ні мзс...Що зроблено по першому випадку,коли полоненого четвертували на камеру?
показать весь комментарий
17.08.2024 05:58 Ответить
Интересно а если им начать резать головы они побегут плакать в оон?
Самый жалкий агрессор в истории человечества ))
показать весь комментарий
17.08.2024 10:01 Ответить
Підігнати хаймса і зрівняти цей опорний пунк рашофашистів з землею а потім тих хто виживе спалити вогнеметами...
показать весь комментарий
17.08.2024 10:01 Ответить
 
 