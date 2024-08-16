Рашисты в Белгородской области обезглавили украинского воина, - DeepState

Российские военные, военные преступники записали видео с отрезанной головой украинского военного на КПП Колотиловка в Белгородской области России.

Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Пид**ы из 155 ОБР МП московии отрезали голову украинскому военному.

В одном из видео так называемые морские пехотинцы РФ щеголяют отрезанной головой украинского военного. Местом преступления является КПП Колотиловка. Ориентировочно 12 августа там была неудачная попытка Сил Обороны прорвать врага.

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Учитывая, что 155-я бригада МП уже по меньшей мере дважды обновляли свой состав из-за рекордных потерь, преступления совершают простые ванюши, которые еще вчера были гражданскими, а сейчас мобилизованы.

У пленных, в том числе будущих, из 155-й бригады будет очень тяжелая и медленная судьба. Остальные подразделения могут сдаваться, как и раньше", - говорится в сообщении DeepState.

В Офисе генерального прокурора "Украинской правде" сообщили, что проверяют эту информацию.

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В то же время в распоряжении УП есть аудиоперехват от источников в ВСУ, участвующих в операции в районе Колотиловки. Из аудиоперехватов следует, что российскому военному приказали отрезать головы у четырех погибших украинских бойцов.