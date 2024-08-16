Рашисты в Белгородской области обезглавили украинского воина, - DeepState
Российские военные, военные преступники записали видео с отрезанной головой украинского военного на КПП Колотиловка в Белгородской области России.
Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Пид**ы из 155 ОБР МП московии отрезали голову украинскому военному.
В одном из видео так называемые морские пехотинцы РФ щеголяют отрезанной головой украинского военного. Местом преступления является КПП Колотиловка. Ориентировочно 12 августа там была неудачная попытка Сил Обороны прорвать врага.
Учитывая, что 155-я бригада МП уже по меньшей мере дважды обновляли свой состав из-за рекордных потерь, преступления совершают простые ванюши, которые еще вчера были гражданскими, а сейчас мобилизованы.
У пленных, в том числе будущих, из 155-й бригады будет очень тяжелая и медленная судьба. Остальные подразделения могут сдаваться, как и раньше", - говорится в сообщении DeepState.
В Офисе генерального прокурора "Украинской правде" сообщили, что проверяют эту информацию.
В то же время в распоряжении УП есть аудиоперехват от источников в ВСУ, участвующих в операции в районе Колотиловки. Из аудиоперехватов следует, что российскому военному приказали отрезать головы у четырех погибших украинских бойцов.
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І всі ці пости з погрозами 100% буде розповсюдженно серез особового складу 155ї їх керівницством.
гуманітарних коридорів?
чи шатлБасів?
Тому врни стріляються та підрмвають себе гранатами. Це не геройство - а жах від можливого полону.
Між хворим та наркоманом є суттєва різниця.
От Вава наркоман. А комусь канабіс потрібен, як ліки.
Вже показали це відео на весь світ?Чому раша при найпершому якмусь натяку скликає радбез,а ми тільки одгавкуємось?Що взагалі роблять оці кислиці,крім наші гроші тратять??
Бояться,чи не вміють,чи лінь?Чи вказівка така?Як ІГІЛ комусь голову відріже,на весь світ покажуть,а у нас наче немає зовсім і представника в ооні,ні правозахисників,ні мзс...Що зроблено по першому випадку,коли полоненого четвертували на камеру?
Самый жалкий агрессор в истории человечества ))