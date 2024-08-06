Пленный россиянин о преступлениях своей группы во время боев за Авдеевку: "Изнасиловали троих мальчиков, пять девочек, шесть женщин. И поставили их к стенке". ВИДЕО

Пленный оккупант признался в преступлениях, которые совершила против мирного населения его штурмовая группа во время боев за Авдеевку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с признанием оккупанта опубликована в соцсетях.

"Гареев Рустам Сагитович, уроженец Ульяновска, попал в плен под Очеретино. С жуткими подробностями рассказывает о массовых изнасилованиях женщин и несовершеннолетних детей, которые прятались в подвалах в окрестностях Авдеевки. Утверждает, что насиловали и расстреливали по приказу командира с позывным "Омск", - отмечает в комментарии автор публикации.

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