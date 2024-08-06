Пленный россиянин о преступлениях своей группы во время боев за Авдеевку: "Изнасиловали троих мальчиков, пять девочек, шесть женщин. И поставили их к стенке". ВИДЕО
Пленный оккупант признался в преступлениях, которые совершила против мирного населения его штурмовая группа во время боев за Авдеевку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с признанием оккупанта опубликована в соцсетях.
"Гареев Рустам Сагитович, уроженец Ульяновска, попал в плен под Очеретино. С жуткими подробностями рассказывает о массовых изнасилованиях женщин и несовершеннолетних детей, которые прятались в подвалах в окрестностях Авдеевки. Утверждает, что насиловали и расстреливали по приказу командира с позывным "Омск", - отмечает в комментарии автор публикации.
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+99 Максім ХОЙ #398010
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Подивиться на Кара-Мурзу чи на Іллю Яшина -- а то типа "опозиція" ...
А ось цей -- ми точно не знаємо його мотивацію, що воно таке розповіло . Імовірно, що вон "права рука того "Омська" . Може "Омськ" гвалтував жінок и дівчат , а ось це гвалтувало хлопців ?!
Пам'ятаєте як у 2019, один любитель глянути у глаза Путину, обменяв Цемаха (ключевого свідка в справі о знищені Боінгу), замість того щоб той свідчив у Гаазі?! Воно на повних щах, думало, що Путін буде йому за це вдячний.......
PS Як на мене, у нас на законодавчому рівні, до завершення війни і міжнародного трибуналу, повинна бути заборона на обмін осіб, що скоїли військові злочини. Так Рашка буде блокувати обмін наших звичайних полонених, намагаючись примусити Україну обміняти саме цих, щоб вони ніколи не свідчили. Але свідчення важливіші
Расія пріді !
Не успел одного спросить о существовании сверла 2000 мм кае вы.
Почему 12 мм?
Перьевое по дереву, коронка, с напайкой.
Может машинное, под конус Морзе?
-А снаряди в гармати "Путін" заряджає? І в танках "Путіни" сидять?
Заткнувся!
Не пам'ятаєш що з тим всім трапилось, де ракети і що з сталось з нашим головним мосадівцем?
Оце і є найбільш реалістичний сценарій майбутнього.
?
А это наверно строитель распрекрасной расеи будущего, тьфу.. 🤢 💩
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
"Свобода чи смерть!" (напис на прапорі полку "Чорних запорожців" часів Громадянської війни)
Йому, в принципі, однаково, ніколи не займався.
Згадайте як швидко звільнили Денісову.