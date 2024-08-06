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Новости Видео Война
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Пленный россиянин о преступлениях своей группы во время боев за Авдеевку: "Изнасиловали троих мальчиков, пять девочек, шесть женщин. И поставили их к стенке". ВИДЕО

Пленный оккупант признался в преступлениях, которые совершила против мирного населения его штурмовая группа во время боев за Авдеевку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с признанием оккупанта опубликована в соцсетях.

"Гареев Рустам Сагитович, уроженец Ульяновска, попал в плен под Очеретино. С жуткими подробностями рассказывает о массовых изнасилованиях женщин и несовершеннолетних детей, которые прятались в подвалах в окрестностях Авдеевки. Утверждает, что насиловали и расстреливали по приказу командира с позывным "Омск", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также: Будут судить российского оккупанта, который расстрелял автомобиль с гражданскими и детьми в Буче. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

военнопленные (1070) военные преступления (1434)


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Топ комментарии
+99
Цього чувака потрібно завести в ООН і він має це повторити на весь світ,щоб усі знали з ким ми воюєм? Монтян же кацапи возили на асамблею
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06.08.2024 19:18
+64
Яка "паля"? Перевдягнуть, помиють і буде він харчуватися краще, ніж моя бабуся-пенсіонер на свою пенсію
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06.08.2024 19:20
+57
в ООН можно, гловне карамурзі не показуйте.
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06.08.2024 19:24
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На палю.
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06.08.2024 19:17 Ответить
Яка "паля"? Перевдягнуть, помиють і буде він харчуватися краще, ніж моя бабуся-пенсіонер на свою пенсію
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06.08.2024 19:20 Ответить
а що робили батьки цих дітей згвалтованих коли їх хотіли євакуювати на початку штурму авдіївки-- ждали сруський мір?
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06.08.2024 20:49 Ответить
Краще запитати, що робили батьки і мішканці Донецької області коли Найвєлічаайший президент світу оголосив відвід наших військ з наших фортифікацій і брехав, що якщо що, то миттєво всі повернуться?
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06.08.2024 22:40 Ответить
Це дуже просто... треба щось цікавіше...
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06.08.2024 19:24 Ответить
ну можеш ти його зґвалтувати
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06.08.2024 21:32 Ответить
Я з тобою дітей не хрестив, тому тикати будеш комусь іншому!
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06.08.2024 22:08 Ответить
а сказати, ти, що хотіло?
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07.08.2024 07:24 Ответить
Цього чувака потрібно завести в ООН і він має це повторити на весь світ,щоб усі знали з ким ми воюєм? Монтян же кацапи возили на асамблею
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06.08.2024 19:18 Ответить
не на часі
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06.08.2024 19:24 Ответить
в ООН можно, гловне карамурзі не показуйте.
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06.08.2024 19:24 Ответить
+++
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06.08.2024 19:39 Ответить
А хто гарантувати буде , що воно , опинившися у ЄС й отримавши адвоката від московитьского консула заспіває зовсім іншу пісню ?! Тим більш , якщо йому на вухо нашепочуть , що мовляв звалдують (гереушники) його сестру , або зашлють на м"ясо його братів ?!

Подивиться на Кара-Мурзу чи на Іллю Яшина -- а то типа "опозиція" ...

А ось цей -- ми точно не знаємо його мотивацію, що воно таке розповіло . Імовірно, що вон "права рука того "Омська" . Може "Омськ" гвалтував жінок и дівчат , а ось це гвалтувало хлопців ?!
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06.08.2024 19:46 Ответить
Ніхто, нікого, ні в яке ООН не завезе! Його і йому подібних обміняють, на якогось таксиста, що катався у сірій зоні, між Україною та Рашкою, а потім попав в немилість до росіян....

Пам'ятаєте як у 2019, один любитель глянути у глаза Путину, обменяв Цемаха (ключевого свідка в справі о знищені Боінгу), замість того щоб той свідчив у Гаазі?! Воно на повних щах, думало, що Путін буде йому за це вдячний.......

PS Як на мене, у нас на законодавчому рівні, до завершення війни і міжнародного трибуналу, повинна бути заборона на обмін осіб, що скоїли військові злочини. Так Рашка буде блокувати обмін наших звичайних полонених, намагаючись примусити Україну обміняти саме цих, щоб вони ніколи не свідчили. Але свідчення важливіші
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06.08.2024 20:21 Ответить
Не возили її кацапи до Нью Йорку; вона там тренділа з телевізору.
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06.08.2024 22:20 Ответить
ви ще не зроузміли що той оон нас за людей не рахує? щоб каци з нами не зробили, реакції буде 0
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07.08.2024 01:10 Ответить
Животное...
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06.08.2024 19:24 Ответить
І це ж воно, напевно, щось чуло про Коран....тварина
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06.08.2024 19:28 Ответить
окрім певних макак в Амазонії, інші тварини гетеросексуальні...
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06.08.2024 19:29 Ответить
Підтримую. Цю тватюку в оон завезіть. Потвора
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06.08.2024 19:25 Ответить
скорміть його свиням, живого.
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06.08.2024 19:28 Ответить
спочатку прив'язати сракою догори і пустити хрякам по кругу
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06.08.2024 20:11 Ответить
Це потрібно перекладати на всі мови світу і ширити по світу. І щоб кацапи не гавкали, що ми змусили його це в полоні говорити- відео на весь світ, як він повторює це на детекторі брехні. Якщо ми цього не зробимо, то у нас влада проросійська і війну веде з українцями.
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06.08.2024 19:34 Ответить
світу начхати, що роблять з українцями
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07.08.2024 01:11 Ответить
Падаль
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06.08.2024 19:35 Ответить
Хто там ще чекав на срусский мир на Донбасі ?

Расія пріді !
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06.08.2024 19:35 Ответить
Шо це за підвид орангутанга?
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06.08.2024 19:35 Ответить
Ну в голові то не гуманно, а от коліна можна було би посверлити, сверлом на 12. І причандали підстригти, само собою.
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06.08.2024 19:42 Ответить
Вы оба металлисты?

Не успел одного спросить о существовании сверла 2000 мм кае вы.

Почему 12 мм?

Перьевое по дереву, коронка, с напайкой.

Может машинное, под конус Морзе?
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06.08.2024 19:49 Ответить
Ні, старе сверло з гаражу, обовязково їржаве і тупе.
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06.08.2024 23:50 Ответить
Агов, Кірза -Фреза, це теж зробив путін а не звичайні росіяне?
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06.08.2024 19:40 Ответить
Ще в 2014 році саме тут задав одному такому "Карамурзюку":

-А снаряди в гармати "Путін" заряджає? І в танках "Путіни" сидять?

Заткнувся!
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06.08.2024 22:25 Ответить
Нах...й це лайно на цензорі, а не в ООН чи ОБСЄ?
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06.08.2024 19:41 Ответить
В ООН і хай він там всіх вітр...хає (бажано небензю), можливо почують
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06.08.2024 19:42 Ответить
Петлю на шию і на ліхтар! Досить з ними церемонитися-вони мають стати тупіком розвитку!
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06.08.2024 19:47 Ответить
Рашиську погань треба тільки знищувати, там немає з ким говорити ,це варвари ,це світове зло ,на жаль влада майже нічого не робить що б доносити до світової спільноти ,що витворяють в Україні ці виродки.
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06.08.2024 19:48 Ответить
" Заблудший российский народ" не заслуговує санкції?...гвалтівники,мародери,убивці,виродки заслуговують покарання,яких немає в переліку судів....
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06.08.2024 19:48 Ответить
Це нелюди. Вбивати їх усіх.
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06.08.2024 19:49 Ответить
Оце і є той руській мір.
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06.08.2024 19:54 Ответить
як кажуть свідки бутербродного, це все путін, нарот нє вінават
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06.08.2024 19:56 Ответить
Цінний екземпляр для трибуналу, підтвердження злочинів рашистів, але наша влада його обміняє. Для ждунів висновок - для рашистів ждуни зовсім не свої
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06.08.2024 20:01 Ответить
Не виїхали, чекали "освободителей". "Освободили" від життя.
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06.08.2024 20:35 Ответить
Хто там ще не хоче евакуюватися , чого чекаєте для себе та дітей ?
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06.08.2024 20:09 Ответить
Першочергове питання - має бути примусова евакуація українських громадян - в першу чергу дітей незамлежно від бажання батьків. Якщо батьки приймають рішення лишитися, то вони цілком неадекватні.
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06.08.2024 22:48 Ответить
Якщо батьки не хотять, дітей примусово потрібно вивозити.
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06.08.2024 23:24 Ответить
"Ідуть по Україні" нацисти із росії,
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06.08.2024 20:11 Ответить
женевские конвенции говорят ну-ну-ну убивать нелюдей !!!! ну -ну-ну !!! а им ГЛУМИТЬСЯ над нами можно !!!! где справедливость ??? (((
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06.08.2024 20:15 Ответить
живьем в землю , паскуд !!!! живьем (((
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06.08.2024 20:17 Ответить
а давайте з ними мир підпишемо...
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06.08.2024 20:18 Ответить
Давайте. Змінимо владу, наклепаємо ракет, створимо сильну армію, аналог Моссаду, який буде подібних виродків показово страчати, а коли наберемо достатньо сили - зітремо з лиця Землі цю смердючу клоаку під назвою паРаша.
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06.08.2024 22:56 Ответить
Угу щаз. У нас вже була сильна армія, розроблялися ракети і наш "Мосад" мочив ватажків сепарів аж гай шумів.

Не пам'ятаєш що з тим всім трапилось, де ракети і що з сталось з нашим головним мосадівцем?

Оце і є найбільш реалістичний сценарій майбутнього.
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07.08.2024 06:39 Ответить
А чого воно ще живе?
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06.08.2024 20:43 Ответить
а де це відео найти в орігіналі . щоб запостити на ок .

?
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06.08.2024 20:45 Ответить
Так можно скачать отсюда. Там внизу справа меню три точки вертикально и там.
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06.08.2024 20:59 Ответить
Дякуйте українці за таке ...вашему вибору по приколу , рвіть на шматочки тепер 🤡 як шо зможете ...
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06.08.2024 20:47 Ответить
"Много людей выступает против войны"©

А это наверно строитель распрекрасной расеи будущего, тьфу.. 🤢 💩
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06.08.2024 20:58 Ответить
Відповідати за Законом України будуть ті вповноважені посадові особи, яки не покажуть це відео з трибуни ООН
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06.08.2024 21:21 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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06.08.2024 21:27 Ответить
Це закономірна істота, викидиш рузького мира. Поки західні ліберасти шось бормочуть про "росія не может проиграть" ці потвори будуть нищіти все живе. тільки фізичне знищення цих "білих ходаков" може їх зупинити. все інше демагогія. спитайте у евреїв.
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06.08.2024 21:33 Ответить
Це у яких? Зеленського, Ермака та Умерова?
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06.08.2024 22:32 Ответить
"Ми хочемо жить! Вони прийшли нас убить! Тут мало місця для компромісу..." (Голда Меїр)

"Свобода чи смерть!" (напис на прапорі полку "Чорних запорожців" часів Громадянської війни)
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06.08.2024 22:32 Ответить
на думку спали спільні навчання флотів китаю та ерефії, їх стратегічне партнерство, спроби легітимізації окупації, підтримка впк кацапів, прийом главаря куйловців у сі... певно, огиди стільки, що стачить і на партнерів виродків...
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06.08.2024 22:34 Ответить
мордою на агрохімію подібний
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06.08.2024 22:58 Ответить
Ви подивіться інтерв'ю Я.Соколовой з лагеря де такі сидять, там же частина таких як це , вони поглядом показують свою ненавість і не бояться так себе вести, це якийсь незрозуміла позиція цих вертухаїв, вони як їх бережуть бл. Щоб цілими і здоровими віддати.
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06.08.2024 23:32 Ответить
Ми даже не взнаємо як воно, в тихаря, в наступний обмін піде. 100% ZE оманський і дерьмак його обміняють. Коли вже в народа очі розплющуться?
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07.08.2024 00:36 Ответить
Вибори? Чи ще потерпимо?
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07.08.2024 09:46 Ответить
Пане Йване,Юля або смерть????
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07.08.2024 18:38 Ответить
Головне що йому за це нічого не буде. Обміняють. А повернувшись на парашку він заявить що його примусили це сказати, і все кацапське кодло буде волати про українських фашистів.
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07.08.2024 10:31 Ответить
Дождалісь довбасяни ...
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07.08.2024 10:39 Ответить
Ага.. и часовню еще развалил... на обломках которой потом станцевал...
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07.08.2024 13:49 Ответить
Блазень евакуацією дітей не займається?!

Йому, в принципі, однаково, ніколи не займався.
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07.08.2024 13:51 Ответить
Бажано б більше висвітлювати злочини рфійців, бо, здається, що зелені по максимум стараються приховати це, заплутати в якихось незрозумілих справах, зверненнях і тим самим зберегти обличчя рф; звісно ж за рахунок життів українців.

Згадайте як швидко звільнили Денісову.
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07.08.2024 13:59 Ответить
 
 