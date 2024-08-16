Рашисти в Бєлгородській області обезголовили українського воїна, - DeepState

Російські військові, воєнні злочинці записали відео із відрізаною головою українського військового на КПП Колотилівка в Бєлгородській області Росії.

Про це повідомляє український аналітичний проєкт DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Під**и з 155 обр мп московії відрізали голову українському військовому

В одному з відео так звані морські піхотинці рф хизуються відрізаною головою українського військового. Місцем злочину є КПП Колотилівка. Орієнтовно 12 серпня там була невдала спроба Сил Оборони прорвати ворога.

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Враховуючи, що 155-та бригада мп вже щонайменше двічі оновлювали свій склад через рекордні втрати, злочини здійснюють прості ванюши, які ще вчора були цивільними, а зараз мобілізовані.

У полонених, в тому числі майбутніх, зі 155 бригади буде дуже важка і повільна доля. Решта підрозділів може здаватися, як і раніше", - йдеться у повідомленні DeepState.

В Офісі генерального прокурора "Українській правді" повідомили, що перевіряють цю інформацію.

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Водночас в розпорядженні УП є аудіоперехоплення від джереж у ЗСУ, які беруть участь в операції в районі Колотилівки. Із аудіоперехоплень випливає, що російському військовому наказали відрізати голови у чотирьох загиблих українських бійців.