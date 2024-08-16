Рашисти в Бєлгородській області обезголовили українського воїна, - DeepState
Російські військові, воєнні злочинці записали відео із відрізаною головою українського військового на КПП Колотилівка в Бєлгородській області Росії.
Про це повідомляє український аналітичний проєкт DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Під**и з 155 обр мп московії відрізали голову українському військовому
В одному з відео так звані морські піхотинці рф хизуються відрізаною головою українського військового. Місцем злочину є КПП Колотилівка. Орієнтовно 12 серпня там була невдала спроба Сил Оборони прорвати ворога.
Враховуючи, що 155-та бригада мп вже щонайменше двічі оновлювали свій склад через рекордні втрати, злочини здійснюють прості ванюши, які ще вчора були цивільними, а зараз мобілізовані.
У полонених, в тому числі майбутніх, зі 155 бригади буде дуже важка і повільна доля. Решта підрозділів може здаватися, як і раніше", - йдеться у повідомленні DeepState.
В Офісі генерального прокурора "Українській правді" повідомили, що перевіряють цю інформацію.
Водночас в розпорядженні УП є аудіоперехоплення від джереж у ЗСУ, які беруть участь в операції в районі Колотилівки. Із аудіоперехоплень випливає, що російському військовому наказали відрізати голови у чотирьох загиблих українських бійців.
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І всі ці пости з погрозами 100% буде розповсюдженно серез особового складу 155ї їх керівницством.
гуманітарних коридорів?
чи шатлБасів?
Тому врни стріляються та підрмвають себе гранатами. Це не геройство - а жах від можливого полону.
Між хворим та наркоманом є суттєва різниця.
От Вава наркоман. А комусь канабіс потрібен, як ліки.
Вже показали це відео на весь світ?Чому раша при найпершому якмусь натяку скликає радбез,а ми тільки одгавкуємось?Що взагалі роблять оці кислиці,крім наші гроші тратять??
Бояться,чи не вміють,чи лінь?Чи вказівка така?Як ІГІЛ комусь голову відріже,на весь світ покажуть,а у нас наче немає зовсім і представника в ооні,ні правозахисників,ні мзс...Що зроблено по першому випадку,коли полоненого четвертували на камеру?
Самый жалкий агрессор в истории человечества ))