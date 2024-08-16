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Рашисти в Бєлгородській області обезголовили українського воїна, - DeepState

DeepState

Російські військові, воєнні злочинці записали відео із відрізаною головою українського військового на КПП Колотилівка в Бєлгородській області Росії.

Про це повідомляє український аналітичний проєкт DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Під**и з 155 обр мп московії відрізали голову українському військовому

В одному з відео так звані морські піхотинці рф хизуються відрізаною головою українського військового. Місцем злочину є КПП Колотилівка. Орієнтовно 12 серпня там була невдала спроба Сил Оборони прорвати ворога.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полонений росіянин про злочини своєї групи під час боїв за Авдіївку: "Изнасиловали троих мальчиков, пять девочек, шесть женщин. И поставили их к стенке". ВIДЕО

Враховуючи, що 155-та бригада мп вже щонайменше двічі оновлювали свій склад через рекордні втрати, злочини здійснюють прості ванюши, які ще вчора були цивільними, а зараз мобілізовані.

У полонених, в тому числі майбутніх, зі 155 бригади буде дуже важка і повільна доля. Решта підрозділів може здаватися, як і раніше", - йдеться у повідомленні DeepState.

DeepState: Росіяни в Бєлгородській області обезголовили українського воїна

В Офісі генерального прокурора "Українській правді" повідомили, що перевіряють цю інформацію.

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Водночас в розпорядженні УП є аудіоперехоплення від джереж у ЗСУ, які беруть участь в операції в районі Колотилівки. Із аудіоперехоплень випливає, що російському військовому наказали відрізати голови у чотирьох загиблих українських бійців.

DeepState: Росіяни в Бєлгородській області обезголовили українського воїна

Автор: 

армія рф (17255) страта (75) воєнні злочини (1853) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+35
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16.08.2024 22:41
+25
Від під@р@сів.
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16.08.2024 22:44
+23
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16.08.2024 22:34
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А що там в підарів з генетикою? Пішли від неандертальців?
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16.08.2024 22:19 Відповісти
Від під@р@сів.
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16.08.2024 22:44 Відповісти
Від "денісівської людини". Як раз в їх ****** і знайшли. По геному не homo sapiens і не неандерталець.
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17.08.2024 07:45 Відповісти
чим старше по званю, тим важчою доля має бути в кожного орка. А ***** має бути повішеним за ноги.
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16.08.2024 22:20 Відповісти
за яй.я
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16.08.2024 22:53 Відповісти
Мошонка не витримає, обірветься. А треба, щоб висів довго і здихав довго.
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17.08.2024 08:13 Відповісти
а что нам скажет таварисчь Лубинець?
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16.08.2024 22:22 Відповісти
Луберыг заявіт: єто чудовіщная ошибка!
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16.08.2024 22:31 Відповісти
А нічого, бо повен рот зеленого лайна
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16.08.2024 22:42 Відповісти
Це не морська піхота. Це - людожери.
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16.08.2024 22:28 Відповісти
всі касапи такі орки.
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16.08.2024 22:38 Відповісти
проєкт DeepState - кто бенифицар? хз кто но ближе к кацапам
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16.08.2024 22:33 Відповісти
Дятлы таким манером хотят запугать бойцов ВСУ, результат будет другой (особо коснется этой самой 155 бригады).
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16.08.2024 22:34 Відповісти
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16.08.2024 22:34 Відповісти
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16.08.2024 22:41 Відповісти
Для чого керівницство 155ї і наказало це зробити, щоб їх вояки не здавалися у полон.
І всі ці пости з погрозами 100% буде розповсюдженно серез особового складу 155ї їх керівницством.
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16.08.2024 23:41 Відповісти
в телеграмі нещодавно було відео...
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16.08.2024 22:42 Відповісти
А може верещук хоче
гуманітарних коридорів?
чи шатлБасів?
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16.08.2024 22:53 Відповісти
Щось мені підказує, що такі речі робляться якраз для того, щоб у кацапів після цього навіть думки здаватися не виникало.

Тому врни стріляються та підрмвають себе гранатами. Це не геройство - а жах від можливого полону.
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16.08.2024 22:55 Відповісти
Вот вава у нас легализовал счастливый пых, а у кацапов - это на постое. Вы бы в раскумарку ушли, еще не такие финты очтубучили бы... Пхи, какое-то жалкое самоубийство.
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16.08.2024 23:00 Відповісти
Вава не легалізовував щасливий пих.

Між хворим та наркоманом є суттєва різниця.
От Вава наркоман. А комусь канабіс потрібен, як ліки.
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16.08.2024 23:34 Відповісти
оце ти таке '' ...отчібучіть..?.''' можеш , як вжиєш канабіс? то справа не в ньому ,а в тобі....''счасливий пих'' - то ліки за рецептом - не розумієш , про що пишеш, непорозуміння...
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23.08.2024 08:59 Відповісти
ту мразь кацапську треба знищувать,а не в полон брати
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16.08.2024 22:57 Відповісти
Я не расист, та не завадило б якихось комарiв(бiологiчних) якi б спецiалiзувалися тiльки на лаптеунтах.
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16.08.2024 22:58 Відповісти
И с етими тварями фашистскими кто то еще хочет вести переговоры? Кто то хочет с етими мразями мира?
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16.08.2024 23:03 Відповісти
Выжечь ту 155 бригаду напалмом вместе с населенным пунктом в котором они находятся. А етого ****** вычислить и найти и вырезать всю его семью. Чтобы весь его род фашистский больше не размножался
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16.08.2024 23:08 Відповісти
Як і в часи Другоі СвІтовоі- військових з частин СС які вїдзначились зухвалими звірствами, не брали в полон- так і цих чортів свинособак з 155 -теж треба жодного не брати в полон.......
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16.08.2024 23:16 Відповісти
Ну наконец-то! Кацапским тварям, которые совершают военные преступления, обещают, что в плену им будет очень хреново. И плевать на долбанутый на всю голову "Красный крест".
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16.08.2024 23:19 Відповісти
Надеюсь, этих тварей порвут на куски дронами с пресечением любых попыток эвакуации.
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16.08.2024 23:21 Відповісти
Сьогодні ООН щось хотіла перевіряти на відвойованих ЗСУ територіях? то може б до орків заїхали спочатку
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16.08.2024 23:40 Відповісти
Із аудіоперехоплень випливає, що російському військовому наказали відрізати голови у чотирьох загиблих українських бійців Джерело:
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17.08.2024 00:01 Відповісти
Возможно в 155 бригаде, которую склепали из 'зеленых' и немотивированых, многие собрались сдаваться в плен, а ФСБ просекли и сделали видос от имени этой бригады, чтоб у рабов не было выхода. Сзади кадыровци а спереди 'злые ВСУ' пути назад нет.
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17.08.2024 00:12 Відповісти
Можливо й таке. Х7йлу та його режиму злочинців терміново просто треба щось щоб раби кацапи припинили здаватися. Шукають любі методи нелюди мразотні.
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17.08.2024 02:27 Відповісти
можливо вони так воюють, не треба їх відбілювать, 155 краще не здаватись, їх уже помітили
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17.08.2024 17:53 Відповісти
А що роблять наші правозахисники і представник України в ооні?
Вже показали це відео на весь світ?Чому раша при найпершому якмусь натяку скликає радбез,а ми тільки одгавкуємось?Що взагалі роблять оці кислиці,крім наші гроші тратять??
Бояться,чи не вміють,чи лінь?Чи вказівка така?Як ІГІЛ комусь голову відріже,на весь світ покажуть,а у нас наче немає зовсім і представника в ооні,ні правозахисників,ні мзс...Що зроблено по першому випадку,коли полоненого четвертували на камеру?
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17.08.2024 05:58 Відповісти
Интересно а если им начать резать головы они побегут плакать в оон?
Самый жалкий агрессор в истории человечества ))
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17.08.2024 10:01 Відповісти
Підігнати хаймса і зрівняти цей опорний пунк рашофашистів з землею а потім тих хто виживе спалити вогнеметами...
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17.08.2024 10:01 Відповісти
 
 