Пытали гражданских на Харьковщине: Шестерым рашистам сообщено о подозрении. ВИДЕО
Шестерым российским военным, которые пытали гражданских во время оккупации Харьковской области, сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Подозреваемые - военнослужащие 3-го стрелкового взвода 4-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 202-го мотострелкового полка так называемой "ЛНР" и начальник штаба батальона 126-го полка войск национальной гвардии федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Во время оккупации поселка Савинцы и села Довгалевка Изюмского района с марта 2022 года оккупанты удерживали в застенках проукраински настроенных граждан и издевались над ними. Чтобы получить от задержанных информацию об украинских военных и местных жителях, которые помогают ВСУ, оккупанты применяли физическое, психологическое насилие, а также пытали.
"Пострадавшим связывали руки за спиной, били, осуществляли выстрелы из автоматического оружия рядом с ними, некоторых вывозили в лес и имитировали расстрел. Людей удерживали в нечеловеческих условиях, без доступа к пище, воде и в антисанитарных условиях. Одному из незаконно задержанных мужчин российские военные несколько раз воткнули нож в ногу и проворачивали его в ране, чтобы нанести как можно большую боль", - говорится в сообщении.
Среди пострадавших - депутат поселкового совета Савинской ОТГ.
"Его допрос лично проводил начальник штаба батальона 126-ого полка войск национальной гвардии федеральной службы войск национальной гвардии рф. Он угрожал депутату физическим увечьем, а именно отрезанием половых органов. В это время другой подозреваемый избивал потерпевшего. После издевательств оккупанты вышли из застенка, а внутрь помещения бросили дымовую шашку, от которой потерпевший начал задыхаться. Фигуранты вытащили мужчину во двор, накинули ему веревку на шею и начали сжимать, постепенно ограничивая доступ воздуха. Параллельно оккупанты задавали пострадавшему вопросы о местных партизанах. От недостатка воздуха мужчина потерял сознание, его привели в чувство и начали наносить удары ногами по телу, пока он лежал на земле. Такая экзекуция проводилась несколько раз", - рассказали в Офисе Генпрокурора.
Один из пострадавших - 59-летний мужчина - получил тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Другим пострадавшим удалось выжить.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.
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