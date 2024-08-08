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Сообщено о подозрении псковским десантникам, которые пытали и убили полковника СБУ во время оккупации Киевщины, - Офис генпрокурора. ФОТО

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры идентифицированы два офицера вооруженных сил РФ, которые пытали и убили сотрудника Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что известно о палачах?

Это командир 175-го отдельного разведывательного батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ и его заместитель.

Им сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны и жестоком обращении с гражданским населением (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

окупанти закатували українського полковника СБУ
окупанти закатували українського полковника СБУ
окупанти закатували українського полковника СБУ
окупанти закатували українського полковника СБУ

Что установило следствие?

По данным следствия, в марте 2022 года неустановленные военнослужащие ВС РФ забрали полковника СБУ и еще одного гражданского мужчину из их домов и привезли к месту базирования оккупантов в лесополосе вблизи пгт Ворзель Бучанского района.

Там подозреваемые привязали полковника СБУ к дереву, а другого мужчину положили на землю.

Офицеры оккупационных войск били их ногами и руками по телу.

Кроме того, подозреваемый командир втыкал деревянный кол в рану на голове полковника СБУ. После этого его отвязали от дерева и положили в яму, где он умер.

Досудебное расследование - ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, оперативное сопровождение - НП Украины.

Автор: 

армия РФ (19210) пытки (834) подозрение (490) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+17
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08.08.2024 12:16
+8
Довічне російським виродкам
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08.08.2024 12:14
+8
Яка дичина!!!

Ну невже не можна прибрати ду дурну та ідіотьську "євронорму" з кодексу?? Хоч під час війни!!

Ворог посміється, проросійська вата та "какаяразніца" посміється, та бюрократам лишеиробота!!! Та витрата часу і конвертів та інших засобів зв'язку!!

Тим більше на війні це фактично надсилання ворогу інформації!!! Навіщо знати що пгавославного бурята ідетнифіковано????!!!! Щоб був пильном? Чи був більш жорстоким до мирного населення??

Уряд суцільних ідійотів, боронь Боже
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08.08.2024 12:16
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Довічне російським виродкам
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08.08.2024 12:14 Ответить
Який там довiчне. Виродки не мають право на життя. Ще й попiл з них розвiяти десь у пустелi, де шакали водяться, щоби виключити навiть вiрогiднiсть клонування.
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08.08.2024 12:33 Ответить
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08.08.2024 12:16 Ответить
Отак і треба!!! Процесуальну бюрократію скоротити!!! Ресурси на дрони , на ССО і на підмовляння кілерів на росії!!!
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08.08.2024 12:17 Ответить
апсолютно підтримую !!! + суддів, прокурорів на перендову, в окопи - толку від них там буде більше !!!
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08.08.2024 12:35 Ответить
Та хєр там , цей убивць - беркутів всіх повипускав і випустив би і цих виродків.
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08.08.2024 12:59 Ответить
Свинорилий не кіпішуй!
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08.08.2024 18:53 Ответить
Яка дичина!!!

Ну невже не можна прибрати ду дурну та ідіотьську "євронорму" з кодексу?? Хоч під час війни!!

Ворог посміється, проросійська вата та "какаяразніца" посміється, та бюрократам лишеиробота!!! Та витрата часу і конвертів та інших засобів зв'язку!!

Тим більше на війні це фактично надсилання ворогу інформації!!! Навіщо знати що пгавославного бурята ідетнифіковано????!!!! Щоб був пильном? Чи був більш жорстоким до мирного населення??

Уряд суцільних ідійотів, боронь Боже
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08.08.2024 12:16 Ответить
Ту дурну норму першою ввели, бо дуже боялись під смертну кару попасти.

Вона останньою повинна бути, бо поки закінчиться війна, виконаємо всі норми - країни не буде. Он зараз крадуть, як в останнє. Бо точно знають - максимум отримають строк з конфіскацією, а там й вийдуть скоро. А конфісковувати нема чого, бо все на родичах..
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08.08.2024 12:30 Ответить
Да хотя бы негласно этим пользоваться, как Моссад, когда ни срока давности, ни шансов избежать своей участи ( как расплата за содеянное)...
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08.08.2024 12:36 Ответить
... їм українські підозри, як зайцям гальма!!! Нема чому офісу прокурора займатися. то хернею і займаються! Не підозрами на війні стосовно противника займаються, а ЗНИЩУЮТЬ!!! Краще диверсійні групи... які просто проб*ють башки підозрюваних... і не треба ніяких підозр! А то підозра командиру авіаполку стратегів ... замість диверсіної групи , яка його пристрелить десь біля особистого гаражу, чи на виході з супермаркету. А тут якійсь срані псковські десантники.... комбат ..та його зам... Може вони не ходять по вулицям, не їздять у відпустку... не забирають своїх глистів з садочків чи шкіл? Може вони у відпустку не ходять і не пьють десь у гаражах? Краще підозри клепати, чи інтерв*ю кожен день комусь давати, як самий говіркий розвідник у світі з розумом командира розвідроти,, а не знищувати ворогів!?
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08.08.2024 12:27 Ответить
Повідомлено про підозру псковським десантникам, які закатували полковника СБУ

Дійсно, підозріла поведінка!
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08.08.2024 12:27 Ответить
Я не розумію чому він здався їм,я б відбивався всіма силами.Хіба він не розумів на 8 році війни що вони можуть з ним зробити???
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08.08.2024 13:34 Ответить
Ще одне заочне засудження невстановлених осіб? І що воно дає? Нічого.
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08.08.2024 15:16 Ответить
 
 