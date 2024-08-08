Сообщено о подозрении псковским десантникам, которые пытали и убили полковника СБУ во время оккупации Киевщины, - Офис генпрокурора. ФОТО

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры идентифицированы два офицера вооруженных сил РФ, которые пытали и убили сотрудника Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что известно о палачах?

Это командир 175-го отдельного разведывательного батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ и его заместитель.

Им сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны и жестоком обращении с гражданским населением (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).









Что установило следствие?

По данным следствия, в марте 2022 года неустановленные военнослужащие ВС РФ забрали полковника СБУ и еще одного гражданского мужчину из их домов и привезли к месту базирования оккупантов в лесополосе вблизи пгт Ворзель Бучанского района.

Там подозреваемые привязали полковника СБУ к дереву, а другого мужчину положили на землю.

Офицеры оккупационных войск били их ногами и руками по телу.

Кроме того, подозреваемый командир втыкал деревянный кол в рану на голове полковника СБУ. После этого его отвязали от дерева и положили в яму, где он умер.

Досудебное расследование - ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, оперативное сопровождение - НП Украины.