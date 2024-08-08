Сообщено о подозрении псковским десантникам, которые пытали и убили полковника СБУ во время оккупации Киевщины, - Офис генпрокурора. ФОТО
Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры идентифицированы два офицера вооруженных сил РФ, которые пытали и убили сотрудника Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Что известно о палачах?
Это командир 175-го отдельного разведывательного батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ и его заместитель.
Им сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны и жестоком обращении с гражданским населением (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Что установило следствие?
По данным следствия, в марте 2022 года неустановленные военнослужащие ВС РФ забрали полковника СБУ и еще одного гражданского мужчину из их домов и привезли к месту базирования оккупантов в лесополосе вблизи пгт Ворзель Бучанского района.
Там подозреваемые привязали полковника СБУ к дереву, а другого мужчину положили на землю.
Офицеры оккупационных войск били их ногами и руками по телу.
Кроме того, подозреваемый командир втыкал деревянный кол в рану на голове полковника СБУ. После этого его отвязали от дерева и положили в яму, где он умер.
Досудебное расследование - ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, оперативное сопровождение - НП Украины.
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Ну невже не можна прибрати ду дурну та ідіотьську "євронорму" з кодексу?? Хоч під час війни!!
Ворог посміється, проросійська вата та "какаяразніца" посміється, та бюрократам лишеиробота!!! Та витрата часу і конвертів та інших засобів зв'язку!!
Тим більше на війні це фактично надсилання ворогу інформації!!! Навіщо знати що пгавославного бурята ідетнифіковано????!!!! Щоб був пильном? Чи був більш жорстоким до мирного населення??
Уряд суцільних ідійотів, боронь Боже
Вона останньою повинна бути, бо поки закінчиться війна, виконаємо всі норми - країни не буде. Он зараз крадуть, як в останнє. Бо точно знають - максимум отримають строк з конфіскацією, а там й вийдуть скоро. А конфісковувати нема чого, бо все на родичах..
Дійсно, підозріла поведінка!