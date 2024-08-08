Повідомлено про підозру псковським десантникам, які закатували полковника СБУ під час окупації Київщини, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури ідентифіковано двох офіцерів збройних сил РФ, які катували та вбили співробітника Служби безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що відомо про катів?

Це командир 175-го окремого розвідувального батальйону 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ та його заступник.

Їм повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни і жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 КК України).









Що встановило слідство?

За даними слідства, в березні 2022 року невстановлені військовослужбовці ЗС РФ забрали полковника СБУ та ще одного цивільного чоловіка з їхніх домівок і привезли до місця базування окупантів у лісосмузі поблизу смт Ворзель Бучанського району.

Там підозрювані прив’язали полковника СБУ до дерева, а іншого чоловіка поклали на землю.

Офіцери окупаційних військ били їх ногами та руками по тілу.

Окрім того, підозрюваний командир встромляв дерев’яний кілок в рану на голові полковника СБУ. Після цього його відв’язали від дерева та поклали до ями, де він помер.

Досудове розслідування - ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, оперативний супровід - НП України