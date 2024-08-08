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Повідомлено про підозру псковським десантникам, які закатували полковника СБУ під час окупації Київщини, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури ідентифіковано двох офіцерів збройних сил РФ, які катували та вбили співробітника Служби безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що відомо про катів?

Це командир 175-го окремого розвідувального батальйону 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ та його заступник.

Їм повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни і жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

окупанти закатували українського полковника СБУ
окупанти закатували українського полковника СБУ
окупанти закатували українського полковника СБУ
окупанти закатували українського полковника СБУ

Що встановило слідство?

За даними слідства, в березні 2022 року невстановлені військовослужбовці ЗС РФ забрали полковника СБУ та ще одного цивільного чоловіка з їхніх домівок і привезли до місця базування окупантів у лісосмузі поблизу смт Ворзель Бучанського району.

Там підозрювані прив’язали полковника СБУ до дерева, а іншого чоловіка поклали на землю.

Офіцери окупаційних військ били їх ногами та руками по тілу.

Окрім того, підозрюваний командир встромляв дерев’яний кілок в рану на голові полковника СБУ. Після цього його відв’язали від дерева та поклали до ями, де він помер.

Досудове розслідування - ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, оперативний супровід - НП України

Автор: 

армія рф (17359) катування (599) підозра (767) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+17
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08.08.2024 12:16
+8
Довічне російським виродкам
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08.08.2024 12:14
+8
Яка дичина!!!

Ну невже не можна прибрати ду дурну та ідіотьську "євронорму" з кодексу?? Хоч під час війни!!

Ворог посміється, проросійська вата та "какаяразніца" посміється, та бюрократам лишеиробота!!! Та витрата часу і конвертів та інших засобів зв'язку!!

Тим більше на війні це фактично надсилання ворогу інформації!!! Навіщо знати що пгавославного бурята ідетнифіковано????!!!! Щоб був пильном? Чи був більш жорстоким до мирного населення??

Уряд суцільних ідійотів, боронь Боже
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08.08.2024 12:16
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Довічне російським виродкам
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08.08.2024 12:14 Відповісти
Який там довiчне. Виродки не мають право на життя. Ще й попiл з них розвiяти десь у пустелi, де шакали водяться, щоби виключити навiть вiрогiднiсть клонування.
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08.08.2024 12:33 Відповісти
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08.08.2024 12:16 Відповісти
Отак і треба!!! Процесуальну бюрократію скоротити!!! Ресурси на дрони , на ССО і на підмовляння кілерів на росії!!!
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08.08.2024 12:17 Відповісти
апсолютно підтримую !!! + суддів, прокурорів на перендову, в окопи - толку від них там буде більше !!!
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08.08.2024 12:35 Відповісти
Та хєр там , цей убивць - беркутів всіх повипускав і випустив би і цих виродків.
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08.08.2024 12:59 Відповісти
Свинорилий не кіпішуй!
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08.08.2024 18:53 Відповісти
Яка дичина!!!

Ну невже не можна прибрати ду дурну та ідіотьську "євронорму" з кодексу?? Хоч під час війни!!

Ворог посміється, проросійська вата та "какаяразніца" посміється, та бюрократам лишеиробота!!! Та витрата часу і конвертів та інших засобів зв'язку!!

Тим більше на війні це фактично надсилання ворогу інформації!!! Навіщо знати що пгавославного бурята ідетнифіковано????!!!! Щоб був пильном? Чи був більш жорстоким до мирного населення??

Уряд суцільних ідійотів, боронь Боже
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08.08.2024 12:16 Відповісти
Ту дурну норму першою ввели, бо дуже боялись під смертну кару попасти.

Вона останньою повинна бути, бо поки закінчиться війна, виконаємо всі норми - країни не буде. Он зараз крадуть, як в останнє. Бо точно знають - максимум отримають строк з конфіскацією, а там й вийдуть скоро. А конфісковувати нема чого, бо все на родичах..
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08.08.2024 12:30 Відповісти
Да хотя бы негласно этим пользоваться, как Моссад, когда ни срока давности, ни шансов избежать своей участи ( как расплата за содеянное)...
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08.08.2024 12:36 Відповісти
... їм українські підозри, як зайцям гальма!!! Нема чому офісу прокурора займатися. то хернею і займаються! Не підозрами на війні стосовно противника займаються, а ЗНИЩУЮТЬ!!! Краще диверсійні групи... які просто проб*ють башки підозрюваних... і не треба ніяких підозр! А то підозра командиру авіаполку стратегів ... замість диверсіної групи , яка його пристрелить десь біля особистого гаражу, чи на виході з супермаркету. А тут якійсь срані псковські десантники.... комбат ..та його зам... Може вони не ходять по вулицям, не їздять у відпустку... не забирають своїх глистів з садочків чи шкіл? Може вони у відпустку не ходять і не пьють десь у гаражах? Краще підозри клепати, чи інтерв*ю кожен день комусь давати, як самий говіркий розвідник у світі з розумом командира розвідроти,, а не знищувати ворогів!?
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08.08.2024 12:27 Відповісти
Повідомлено про підозру псковським десантникам, які закатували полковника СБУ

Дійсно, підозріла поведінка!
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08.08.2024 12:27 Відповісти
Я не розумію чому він здався їм,я б відбивався всіма силами.Хіба він не розумів на 8 році війни що вони можуть з ним зробити???
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08.08.2024 13:34 Відповісти
Ще одне заочне засудження невстановлених осіб? І що воно дає? Нічого.
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08.08.2024 15:16 Відповісти
 
 