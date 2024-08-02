Экс-руководитель колонии, в которой пытали осужденных, получил при увольнении почти 400 тысяч премии "за особые достижения в работе", - Лубинец
Бывший начальник Божковской исправительной колонии в Полтавской области, где, как выяснили правоохранители, пытали заключенных, при увольнении получил премию и другие выплаты на 400 000 грн.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"Недавно я обращал внимание общественности и Минюста Украины на обнародованные факты пыток осужденных Божковской исправительной колонии №16, выявленные в 2022-2023 годах.
В течение такого длительного времени эти факты не замечались руководством Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний и Министерства юстиции Украины.
Напротив, по результатам личного инспектирования учреждения в феврале 2022 года действующий министр отметил надлежащее и эффективное функционирование учреждения и соблюдение прав осужденных.
Я инициировал изучение служебной документации о деятельности учреждения в Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста Украины.
Одновременно с моим требованием о предоставлении доступа к изучению служебной документации, 6 июня министерство начало проведение служебного расследования по фактам пыток и вымогательства имущества осужденных в данной колонии.
По результатам изучения установили, что в июле 2023 года во время проведения служебного расследования, не дожидаясь окончательных выводов, согласовано увольнение по собственному желанию начальника учреждения с выплатой ему премий 400% к должностному окладу "за особые достижения в работе" и других денежных выплат на общую сумму почти 400 тыс. грн.
В дальнейшем в декабре 2023 года экс-руководитель этого учреждения смог получить решение об установлении ему максимального уровня пенсии.
Следователи Госбюро расследований должны определить, почему после установленных систематических нарушений и фактов пыток и избиения осужденных руководство ГУИС Украины приняло решение о безосновательном и незаконном начислении 400% премирования руководителя", - рассказал Лубинец.
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Давннно потрібно ввести єдину формулу розрахунку пеннсії для всіх категорій громадя і Конституційо заборонити виключеня - типу "для держслужбовців", "для суддів" і тд.
...жостко
Костін, з ГПУ, ДБР, МВС.., ще функціонують? …. Мабуть, розвалені до абсурду, приблудами95???
По звільненню 400,000 грн, це, як льовочкіни з АПУ, свого часу покійному батьку, теж «ОРГАНІЗУВАВ» дивні виплати ??.
Ось і Рахунковій палаті, є питання?!?!