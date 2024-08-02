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Новости
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Экс-руководитель колонии, в которой пытали осужденных, получил при увольнении почти 400 тысяч премии "за особые достижения в работе", - Лубинец

Божківська виправна колонія №16

Бывший начальник Божковской исправительной колонии в Полтавской области, где, как выяснили правоохранители, пытали заключенных, при увольнении получил премию и другие выплаты на 400 000 грн.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно я обращал внимание общественности и Минюста Украины на обнародованные факты пыток осужденных Божковской исправительной колонии №16, выявленные в 2022-2023 годах.

В течение такого длительного времени эти факты не замечались руководством Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний и Министерства юстиции Украины.

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Напротив, по результатам личного инспектирования учреждения в феврале 2022 года действующий министр отметил надлежащее и эффективное функционирование учреждения и соблюдение прав осужденных.

Я инициировал изучение служебной документации о деятельности учреждения в Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста Украины.

Одновременно с моим требованием о предоставлении доступа к изучению служебной документации, 6 июня министерство начало проведение служебного расследования по фактам пыток и вымогательства имущества осужденных в данной колонии.

По результатам изучения установили, что в июле 2023 года во время проведения служебного расследования, не дожидаясь окончательных выводов, согласовано увольнение по собственному желанию начальника учреждения с выплатой ему премий 400% к должностному окладу "за особые достижения в работе" и других денежных выплат на общую сумму почти 400 тыс. грн.

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В дальнейшем в декабре 2023 года экс-руководитель этого учреждения смог получить решение об установлении ему максимального уровня пенсии.

Следователи Госбюро расследований должны определить, почему после установленных систематических нарушений и фактов пыток и избиения осужденных руководство ГУИС Украины приняло решение о безосновательном и незаконном начислении 400% премирования руководителя", - рассказал Лубинец.

Дмитро Лубінець про премії екскерівнику колонії. в якій катували в'язнів
Дмитро Лубінець про премії екскерівнику колонії. в якій катували в'язнів

Автор: 

колония (419) премия (480) пытки (832) пенитенциарная служба (205) Лубинец Дмитрий (450) Полтавская область (1144)


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Топ комментарии
+18
Зловив себе на думці, я вже давно не сміюсь з кацапів, зеленський це все повторив в Україні
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02.08.2024 22:22
+14
іноді таке враження що в Україні зібралась вся мразота світу, до того ж вражає не кількість а безкарність
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02.08.2024 22:32
+10
премії за катування? потужно
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02.08.2024 22:19
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Могло бути інакше?
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02.08.2024 22:18 Ответить
премії за катування? потужно
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02.08.2024 22:19 Ответить
А вирок по ньому є?
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02.08.2024 22:21 Ответить
Зловив себе на думці, я вже давно не сміюсь з кацапів, зеленський це все повторив в Україні
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02.08.2024 22:22 Ответить
Він мав гарного вчителя цинічного фарисея,так адміністратора,ми вже в совдепії,де цензура зашкалювала.
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03.08.2024 06:57 Ответить
То напевно вона/він були бурятом за походженням.
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02.08.2024 22:23 Ответить
Тому що з команди Єрмака
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02.08.2024 22:23 Ответить
Тому, що держслужбовець. Це стандартна практика для держслужбовців - висока премія при виході на пенсію, що дуже сильно впливає на розрахунок розміру пенсії. Призначений він був явно задовго до Єрмака, тому не спрощуйте всі проблеми, зкидаючи всі негаразди в країні на Єрмака.

Давннно потрібно ввести єдину формулу розрахунку пеннсії для всіх категорій громадя і Конституційо заборонити виключеня - типу "для держслужбовців", "для суддів" і тд.
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02.08.2024 22:51 Ответить
То тільки перед Богом усі рівні. Але що положено попу не положено дяку. А як стимулювати чесне виконання обовязків. Та просто. пряник -велика платня. Нагайка тільки одна-- публічна кара на палю. І не треба ніяких посадок на н--ну кількість років до тюрми. Корито псує людину назавжди. Кому замало чесної служби нехай на палі доводить свою перевагу
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03.08.2024 00:32 Ответить
Цензор ..Буданов и Кримський недоміст ...Можливо
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02.08.2024 22:25 Ответить
Жарко...+19 . Жмеринка и жовтень
...жостко
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02.08.2024 22:30 Ответить
Своі своіх не кидають
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02.08.2024 22:27 Ответить
Значит так. Двадцать баранов… Холодильник Розенлев. Финский, хороший. Почетная грамота (с)
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02.08.2024 22:29 Ответить
іноді таке враження що в Україні зібралась вся мразота світу, до того ж вражає не кількість а безкарність
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02.08.2024 22:32 Ответить
Маленьке уточнення... в Україні на посади начальників (а далі за текстом)
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02.08.2024 22:57 Ответить
так в нас кругом лише начальники
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03.08.2024 00:13 Ответить
Малюська підготував фешенебельні камери для себе і його подільників? Заступниця цього мудака має громадянство 3,14дерації, її глистявий чоловік обожнює сруцький мир і )(уйла. Зеля, ти **** дався своїми призначеннями?!
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02.08.2024 22:46 Ответить
В колоніях-садисти, в інтернатах-педофіли, у владі-корупціонери. Бджоли і мед, або «поклик серця». Шукати не треба. Автоматична розсилка підозр дає похибку 0.1%.
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02.08.2024 22:53 Ответить
У малюськи з шмигалем, совість давно пропала, але відповідальність за свою бездіяльність, ніхто не знімав!! Гроші ж, не з власної кишені пішли…!
Костін, з ГПУ, ДБР, МВС.., ще функціонують? …. Мабуть, розвалені до абсурду, приблудами95???
По звільненню 400,000 грн, це, як льовочкіни з АПУ, свого часу покійному батьку, теж «ОРГАНІЗУВАВ» дивні виплати ??.
Ось і Рахунковій палаті, є питання?!?!
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02.08.2024 22:55 Ответить
А шо, він ще не займає керівну посаду у ТЦК? Дивно...
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02.08.2024 23:06 Ответить
Зачем? Не место красит человека. Умный чиновник на любом месте сумеет выбивать монету.
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03.08.2024 05:46 Ответить
Ну если Украиной правит ермак -чего вы ожидали?
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02.08.2024 23:20 Ответить
Рука руку моет.
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02.08.2024 23:21 Ответить
Рука руку миє
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03.08.2024 00:29 Ответить
малорос будує малуросію
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03.08.2024 01:57 Ответить
НІЧОГО ВЛАДА ВЖЕ ЯКА ПО РАХУНКУ, НЕ РОБИТЬ В ЦІЙ КЛААЦІ... ЛЮДИНУ ОСУДИЛИ??? ТАК.. ВСЕ...ВОНА МАЄ ВІДБУТИ ПОКАРАННЯ І ВСЕ...БЛАТНИХ І ІНШИХ В ЗАКОНІ ЦІ ШАВКИ НЕЧІПАЮТЬ
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03.08.2024 04:26 Ответить
Державна Мафія вона така кого карає ,а стовпів режиму нагороджує,а взагалі про це потрібно запитати у цинічного фарисея,він будував і підтримував цю систему,так адміністратора?
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03.08.2024 06:54 Ответить
ТАК **@НИТЕ ПО ИХ КРАСНОЙ ЗОНЕ !!!
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03.08.2024 07:27 Ответить
Лубінець як інопланетянин. Давав цей хазяїн справну цифру, тому така повага. Були б негаразди з математикою, він не керував би.
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03.08.2024 07:36 Ответить
І оклад у нього був 100к...вчителя, хочете підвищення зп? Катуйте дітей
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03.08.2024 08:38 Ответить
Так ти ж скільки часу на посаді, і лише тепер це помітив!
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03.08.2024 09:47 Ответить
 
 