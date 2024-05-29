Ходили по телу и избивали: 4 работникам колонии в Полтавской области сообщено о подозрении в пытках заключенных. ФОТО
Четырем работникам одной из исправительных колоний Полтавской области сообщено о подозрении в пытках заключенных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Работники колонии издевались над осужденными.
"Сразу же по прибытии в колонию осужденных заставляли совершать действия, которые могут компрометировать их перед другими осужденными, снимая процесс на видеокамеру для дальнейшего шантажа. В случае отказа осужденного выполнить требования, к нему применялись пытки. Их били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками, выкручивали руки за спиной. Также ходили по телу заключенных, которое держали в лежачем положении на мокрой поверхности", - говорится в сообщении.
Так, был задокументирован факт пыток в феврале 2022 года осужденного в течение почти часа. Все это сопровождалось постоянным психологическим давлением, основной целью которого было сломать волю человека и заставить беспрекословно выполнять любые указания.
По данному факту был проведен ряд процессуальных действий, назначено 10 экспертиз. Также осуществляется сбор доказательств по другим фактам пыток, в том числе повлекших смерть потерпевшего.
Исследуются обстоятельства причастности к совершению преступления руководства колонии и других лиц. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
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отого засудженого в окопи, а отих бугаїв на бронь?
совсем дуракглупенький ещё, но я об этом молчал до сих пор.
Злочинців треба ловити і саджати в тюрьму, ворога на війні треба знищувати.
А ти походу з прихованих пасивних агрессорів, які про щось мріють та з полонених знущаються. Кажу ж "садист".
Ти здається ментально "корєнной рабсіянін", судячи по твоєму спілкуванню. Йди там зі своіми "закидами" до когось, хто теж такого низького інтелектуального рівня
Треба ловити і саджати? Ах ти ж тупориле, саджають са те, що вкрав хлібину, на 5 років, а за те, що ******* у таких тупарів як ти мільйони - підвищують на посаді.
Ти не виросло, тупню, вирішувати який я расєянін. Бо ти ******.
Я не росіянин, я українка.
Поки що виглядає, що в першу чергу ти ідіотка, а потім вже украінка.
Може тебе сралін з болот депортував в Украіну і кацапія с тебе ще не вивітрилась. Ото ти себе ведеш як кацап і пишеш як кацап. Змінюй це.
Чула приказку про "Боровся з драконом і сам перетворився на дракона"? А хоча що тобі розказувати, ти тікі бидлячить вмієш.
По гідності - це ти. То куди нам до тебе? 🤣
Так, мене сралін депортував, а тебе членін змусив стати терпілою. Ок?
Не нуди. Сидиш на дивані і розказуєш, яким кому бути. Втім - розумію, ти з тих недороблених всепрощальців, хто попам руки виціловує.
Ще в часи януковоща, беркутня для розваги ходила на зони писдити зеків, судячи із 1000-х реформ рюкзакова ніхєра у цій системі не змінилося.
До речі, мусора які вбивали і калічили Євромайданівців на волі, і справа закрита. Ці мусорські потвори у 40-років вийшли на пенсію і тепер з ваших кишень ще й будуть їм платити чималі пенсії.