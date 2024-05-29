Ходили по телу и избивали: 4 работникам колонии в Полтавской области сообщено о подозрении в пытках заключенных. ФОТО

Четырем работникам одной из исправительных колоний Полтавской области сообщено о подозрении в пытках заключенных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Работники колонии издевались над осужденными.

"Сразу же по прибытии в колонию осужденных заставляли совершать действия, которые могут компрометировать их перед другими осужденными, снимая процесс на видеокамеру для дальнейшего шантажа. В случае отказа осужденного выполнить требования, к нему применялись пытки. Их били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками, выкручивали руки за спиной. Также ходили по телу заключенных, которое держали в лежачем положении на мокрой поверхности", - говорится в сообщении.

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Так, был задокументирован факт пыток в феврале 2022 года осужденного в течение почти часа. Все это сопровождалось постоянным психологическим давлением, основной целью которого было сломать волю человека и заставить беспрекословно выполнять любые указания.

По данному факту был проведен ряд процессуальных действий, назначено 10 экспертиз. Также осуществляется сбор доказательств по другим фактам пыток, в том числе повлекших смерть потерпевшего.

Исследуются обстоятельства причастности к совершению преступления руководства колонии и других лиц. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

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