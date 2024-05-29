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Ходили по тілу та били: чотирьом працівникам колонії на Полтавщині повідомлено про підозру в катуванні в’язнів. ФОТО

Чотирьом працівникам однієї з виправних колоній Полтавської області повідомлено про підозру у катуванні в’язнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Працівники колонії знущалися із засуджених.

"Відразу ж після прибуття до колонії засуджених змушували робити дії, які можуть компрометувати їх перед іншими засудженими, знімаючи процес на відеокамеру для подальшого шантажу. У разі відмови засудженого виконати вимоги, до нього застосовувалися тортури. Їх били руками, ногами, гумовими кийками, палицями, викручували руки за спиною. Також ходили по тілу в’язнів, яке тримали в лежачому положенні на мокрій поверхні", - йдеться в повідомленні.

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Так, було задокументовано факт катування у лютому 2022 року засудженого протягом майже години. Все це супроводжувалося постійним психологічним тиском, основною метою якого було зламати волю людини й примусити беззаперечно виконувати будь-які вказівки.

За цим фактом було проведено низку процесуальних дій, призначено 10 експертиз. Також здійснюється збирання доказів щодо інших фактів катувань, в тому числі що спричинили смерть потерпілого.

Досліджуються обставини причетності до вчинення злочину керівництва колонії та інших осіб. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Працівники виправної колонії на Полтавщині катували в’язнів
Працівники виправної колонії на Полтавщині катували в’язнів

Автор: 

катування (603) в’язниця (440) Офіс Генпрокурора (3258) Полтавська область (1120)


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Топ коментарі
+12
зе!дегенерат малюська!
отого засудженого в окопи, а отих бугаїв на бронь?
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29.05.2024 10:18
+10
Треба визнати, що у мусарню і в буцегарню йдуь працювати ті, хто хоче мучити людей. Кати по натурі. Таких треба *******, ******* і *******.
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29.05.2024 10:29
+9
їх візьмуть в тцк
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29.05.2024 10:24
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зе!дегенерат малюська!
отого засудженого в окопи, а отих бугаїв на бронь?
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29.05.2024 10:18 Відповісти
Как же они теперь родину будут защищать?
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29.05.2024 10:20 Відповісти
їх візьмуть в тцк
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29.05.2024 10:24 Відповісти
Я за зеков вообщето. Какая у них мотивация идти в окоп, когда их били в колонии, причем били ногами. За чьто воявать то этому осужденному, какой смысл теперь ?
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29.05.2024 10:26 Відповісти
А в кого є мотивація йти в окоп?
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29.05.2024 10:32 Відповісти
Ну у них типо с кичи слинять, а там в СЗЧ и в европу через Тису. Чем не мотивация?
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29.05.2024 10:34 Відповісти
Сегодня в Покровске, на заправке увидел бус с мобилизованными. Грустные....... Наверно мотивированные.
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29.05.2024 10:37 Відповісти
А ти походу ждун? Чекаєш на асвабадітєлєй.
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29.05.2024 12:00 Відповісти
Ты походу совсем дурак глупенький ещё, но я об этом молчал до сих пор.
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29.05.2024 13:31 Відповісти
так-а керівництво колонії очолить ті самі тцк...
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29.05.2024 10:27 Відповісти
Нічого дивного. На цю роботу йдуть рафіновані садисти, до речі, як і у будь-які спецпризначенці. Пам'ятаю, як розповідали два бичка-беркута, як вони виходили ввечері на вулицю розім'ятися. Ловили когось напідпитку та починали гамселити і руками, і ногами.
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29.05.2024 10:27 Відповісти
Аууу, а де всі ті міфічні наші правозахисники ...????
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29.05.2024 10:28 Відповісти
Треба визнати, що у мусарню і в буцегарню йдуь працювати ті, хто хоче мучити людей. Кати по натурі. Таких треба *******, ******* і *******.
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29.05.2024 10:29 Відповісти
і в ТЦК також нормальна людина не піде
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29.05.2024 10:30 Відповісти
так ты сам мрієш людей бити, судячи по твому коментарю теж прихований кат, виходить
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29.05.2024 10:34 Відповісти
Ні, я не кат. Якщо виходити з таких розмірковувань, то ти хтів би в дупу, наприклад, кацапів цілувати?
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29.05.2024 11:59 Відповісти
та по ходу це твоі мріі і якась твоя логіка, з якого дива ти кацапів сюди тягнеш, тількі твому психологу відомо
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29.05.2024 12:26 Відповісти
Якесь ти динєголове. В тебе нема мрій ********** негідника? Ти по ходу тєрпіла? То якого херасмуса тєрпіла має на мене хвоста пружинити? Ти рамси поплутав, баран?
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29.05.2024 13:05 Відповісти
Це ти ж в нас "прихований садист, мрійник", та ще здаєься якись "урка недороблений"

Злочинців треба ловити і саджати в тюрьму, ворога на війні треба знищувати.

А ти походу з прихованих пасивних агрессорів, які про щось мріють та з полонених знущаються. Кажу ж "садист".

Ти здається ментально "корєнной рабсіянін", судячи по твоєму спілкуванню. Йди там зі своіми "закидами" до когось, хто теж такого низького інтелектуального рівня
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29.05.2024 13:57 Відповісти
Що значить садист? Аби тебе мусар почав гамселити ногами, ти б бздів і мріяв, щоб його посадили в тюрму?
Треба ловити і саджати? Ах ти ж тупориле, саджають са те, що вкрав хлібину, на 5 років, а за те, що ******* у таких тупарів як ти мільйони - підвищують на посаді.
Ти не виросло, тупню, вирішувати який я расєянін. Бо ти ******.
Я не росіянин, я українка.
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29.05.2024 14:06 Відповісти
А, то ти дівчина? А шо ж ти пишеш як уркаган якись підзаборний? Гідності ніякоі взагалі немає?

Поки що виглядає, що в першу чергу ти ідіотка, а потім вже украінка.

Може тебе сралін з болот депортував в Украіну і кацапія с тебе ще не вивітрилась. Ото ти себе ведеш як кацап і пишеш як кацап. Змінюй це.

Чула приказку про "Боровся з драконом і сам перетворився на дракона"? А хоча що тобі розказувати, ти тікі бидлячить вмієш.
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29.05.2024 14:44 Відповісти
Нема гідності. Абсолютно зникла гідність, залишилась одна гнидність.🤡
По гідності - це ти. То куди нам до тебе? 🤣
Так, мене сралін депортував, а тебе членін змусив стати терпілою. Ок?
Не нуди. Сидиш на дивані і розказуєш, яким кому бути. Втім - розумію, ти з тих недороблених всепрощальців, хто попам руки виціловує.
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29.05.2024 14:49 Відповісти
о, ти ще попів згадав, ну точно кацап
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29.05.2024 19:41 Відповісти
Та ладно! Та ты шо!! Никогда такого не было! Общество совков и тупых колхозниковблдь.
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29.05.2024 10:33 Відповісти
Там всюди напевно так
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29.05.2024 10:43 Відповісти
говорят малюська чуть ли не дольше всех задержался в кресле министра .... Наверное на Банковой им довольны....
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29.05.2024 10:46 Відповісти
мініРашка, але без нафти і газу
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29.05.2024 11:14 Відповісти
Своєї мразоти стільки, що ворогів не треба, для таких смертна кара через повішення на площі, привселюдно. Гуманність до нелюда породжує збільшення їх кількості..
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29.05.2024 11:28 Відповісти
Я нікого і нічого не виправдовую. Але це гарний приклад для тих, хто думає - "Я не піду у військо, краще в тюрьмі відсижу". Мені здається це далеко не краще, в тому числі і зі слів знайомого працівника колонії. Шанс якщо не померти, то добре втратити здоров'я і вийти тупо зеком якого і на роботу потім ніхто брати не хоче, така собі перспектива на мою думку.
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29.05.2024 11:38 Відповісти
Ну і шо далі? Суд зробить велике зауваження, і мусора підуть далі вбивати засуджених. Ніхто цих виродків навіть не звільнить зі служби.
Ще в часи януковоща, беркутня для розваги ходила на зони писдити зеків, судячи із 1000-х реформ рюкзакова ніхєра у цій системі не змінилося.
До речі, мусора які вбивали і калічили Євромайданівців на волі, і справа закрита. Ці мусорські потвори у 40-років вийшли на пенсію і тепер з ваших кишень ще й будуть їм платити чималі пенсії.
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29.05.2024 11:59 Відповісти
До речі завдяки цим кадрам, родичі постраждалого можуть подати позов до європейського суду з прав людини і отримати багатомільонну компенсацію, яку заплатить держава із наших кишень, а не з кишень цих виродків мусорів. І це ще не все, завдяки цим мусорським підрам, будь-який виродок який вчинив злочин в Україні, наприклад пограбував країну, дуже легко в суді будь-якої країни ЄС отримає заборону на свою депортацію в Україну по запиту правоохоронних органів України. Тобто вкотре ми засвідчуємося, що аваков був правий - "мусора нє люді", бо вони не тільки вбивають людей, вони вбивають можливість українців жити у нормальній країні і за це не несуть ніякої відповідальності
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29.05.2024 13:50 Відповісти
роту з усіх працівників колонії та на розмінування
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29.05.2024 12:22 Відповісти
в камеру цих пєтухів до тих кого вони мучили
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30.05.2024 22:54 Відповісти
На відео повністю відображено усю суть цієї держави.
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30.05.2024 23:22 Відповісти
 
 