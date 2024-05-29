Ходили по тілу та били: чотирьом працівникам колонії на Полтавщині повідомлено про підозру в катуванні в’язнів. ФОТО

Чотирьом працівникам однієї з виправних колоній Полтавської області повідомлено про підозру у катуванні в’язнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Працівники колонії знущалися із засуджених.

"Відразу ж після прибуття до колонії засуджених змушували робити дії, які можуть компрометувати їх перед іншими засудженими, знімаючи процес на відеокамеру для подальшого шантажу. У разі відмови засудженого виконати вимоги, до нього застосовувалися тортури. Їх били руками, ногами, гумовими кийками, палицями, викручували руки за спиною. Також ходили по тілу в’язнів, яке тримали в лежачому положенні на мокрій поверхні", - йдеться в повідомленні.

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Так, було задокументовано факт катування у лютому 2022 року засудженого протягом майже години. Все це супроводжувалося постійним психологічним тиском, основною метою якого було зламати волю людини й примусити беззаперечно виконувати будь-які вказівки.

За цим фактом було проведено низку процесуальних дій, призначено 10 експертиз. Також здійснюється збирання доказів щодо інших фактів катувань, в тому числі що спричинили смерть потерпілого.

Досліджуються обставини причетності до вчинення злочину керівництва колонії та інших осіб. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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