Ходили по тілу та били: чотирьом працівникам колонії на Полтавщині повідомлено про підозру в катуванні в’язнів. ФОТО
Чотирьом працівникам однієї з виправних колоній Полтавської області повідомлено про підозру у катуванні в’язнів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Працівники колонії знущалися із засуджених.
"Відразу ж після прибуття до колонії засуджених змушували робити дії, які можуть компрометувати їх перед іншими засудженими, знімаючи процес на відеокамеру для подальшого шантажу. У разі відмови засудженого виконати вимоги, до нього застосовувалися тортури. Їх били руками, ногами, гумовими кийками, палицями, викручували руки за спиною. Також ходили по тілу в’язнів, яке тримали в лежачому положенні на мокрій поверхні", - йдеться в повідомленні.
Так, було задокументовано факт катування у лютому 2022 року засудженого протягом майже години. Все це супроводжувалося постійним психологічним тиском, основною метою якого було зламати волю людини й примусити беззаперечно виконувати будь-які вказівки.
За цим фактом було проведено низку процесуальних дій, призначено 10 експертиз. Також здійснюється збирання доказів щодо інших фактів катувань, в тому числі що спричинили смерть потерпілого.
Досліджуються обставини причетності до вчинення злочину керівництва колонії та інших осіб. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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отого засудженого в окопи, а отих бугаїв на бронь?
совсем дуракглупенький ещё, но я об этом молчал до сих пор.
Злочинців треба ловити і саджати в тюрьму, ворога на війні треба знищувати.
А ти походу з прихованих пасивних агрессорів, які про щось мріють та з полонених знущаються. Кажу ж "садист".
Ти здається ментально "корєнной рабсіянін", судячи по твоєму спілкуванню. Йди там зі своіми "закидами" до когось, хто теж такого низького інтелектуального рівня
Треба ловити і саджати? Ах ти ж тупориле, саджають са те, що вкрав хлібину, на 5 років, а за те, що ******* у таких тупарів як ти мільйони - підвищують на посаді.
Ти не виросло, тупню, вирішувати який я расєянін. Бо ти ******.
Я не росіянин, я українка.
Поки що виглядає, що в першу чергу ти ідіотка, а потім вже украінка.
Може тебе сралін з болот депортував в Украіну і кацапія с тебе ще не вивітрилась. Ото ти себе ведеш як кацап і пишеш як кацап. Змінюй це.
Чула приказку про "Боровся з драконом і сам перетворився на дракона"? А хоча що тобі розказувати, ти тікі бидлячить вмієш.
По гідності - це ти. То куди нам до тебе? 🤣
Так, мене сралін депортував, а тебе членін змусив стати терпілою. Ок?
Не нуди. Сидиш на дивані і розказуєш, яким кому бути. Втім - розумію, ти з тих недороблених всепрощальців, хто попам руки виціловує.
Ще в часи януковоща, беркутня для розваги ходила на зони писдити зеків, судячи із 1000-х реформ рюкзакова ніхєра у цій системі не змінилося.
До речі, мусора які вбивали і калічили Євромайданівців на волі, і справа закрита. Ці мусорські потвори у 40-років вийшли на пенсію і тепер з ваших кишень ще й будуть їм платити чималі пенсії.