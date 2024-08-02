Екскерівник колонії, у якій катували засуджених, отримав при звільненні майже 400 тисяч премії "за особливі досягнення в роботі", - Лубінець

Колишній начальник Божківської виправної колонії у Полтавській області, де, як з'ясували правоохоронці, катували ув'язнених, при звільненні отримав премію та інші виплати на 400 000 грн.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно я звертав увагу громадськості та Мін'юсту України на оприлюднені факти катувань засуджених Божківської виправної колонії № 16, виявлені у 2022-2023 роках.



Упродовж такого тривалого часу ці факти не помічалися керівництвом Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань та Міністерства юстиції України.

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Навпаки за результатами особистого інспектування установи в лютому 2022 року чинний міністр відмітив належне та ефективне функціонування установи та додержання прав засуджених.



Я ініціював вивчення службової документації про діяльність установив Департаменті з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту України.



Одночасно з моєю вимогою про надання доступу до вивчення службової документації, 6 червня міністерство розпочало проведення службового розслідування за фактами катувань та вимагання майна засуджених в даній колонії.

За результатами вивчення встановили, що в липні 2023 року під час проведення службового розслідування, не чекаючи остаточних висновків, погоджене звільнення за власним бажанням начальника установи з виплатою йому премій 400% до посадового окладу "за особливі досягнення в роботі" та інших грошових виплат на загальну суму майже 400 тис. грн.

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Надалі у грудні 2023 року екскерівник цієї установи спромігся отримати рішення про встановлення йому максимального рівня пенсії.



Слідчі Держбюро розслідувань мають визначити чому після встановлених систематичних порушень та фактів катувань і побиття засуджених керівництво ДКВС України прийняло рішення про безпідставне та незаконне нарахування 400% преміювання керівника", - розповів Лубінець.



