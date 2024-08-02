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Новини
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Екскерівник колонії, у якій катували засуджених, отримав при звільненні майже 400 тисяч премії "за особливі досягнення в роботі", - Лубінець

Божківська виправна колонія №16

Колишній начальник Божківської виправної колонії у Полтавській області, де, як з'ясували правоохоронці, катували ув'язнених, при звільненні отримав премію та інші виплати на 400 000 грн.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно я звертав увагу громадськості та Мін'юсту України на оприлюднені факти катувань засуджених Божківської виправної колонії № 16, виявлені у 2022-2023 роках.

Упродовж такого тривалого часу ці факти не помічалися керівництвом Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань та Міністерства юстиції України.

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Навпаки за результатами особистого інспектування установи в лютому 2022 року чинний міністр відмітив належне та ефективне функціонування установи та додержання прав засуджених.

Я ініціював вивчення службової документації про діяльність установив Департаменті з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту України.

Одночасно з моєю вимогою про надання доступу до вивчення службової документації, 6 червня міністерство розпочало проведення службового розслідування за фактами катувань та вимагання майна засуджених в даній колонії.

За результатами вивчення встановили, що в липні 2023 року під час проведення службового розслідування, не чекаючи остаточних висновків, погоджене звільнення за власним бажанням начальника установи з виплатою йому премій 400% до посадового окладу "за особливі досягнення в роботі" та інших грошових виплат на загальну суму майже 400 тис. грн.

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Надалі у грудні 2023 року екскерівник цієї установи спромігся отримати рішення про встановлення йому максимального рівня пенсії.

Слідчі Держбюро розслідувань мають визначити чому після встановлених систематичних порушень та фактів катувань і побиття засуджених керівництво ДКВС України прийняло рішення про безпідставне та незаконне нарахування 400% преміювання керівника", - розповів Лубінець.

Дмитро Лубінець про премії екскерівнику колонії. в якій катували в'язнів
Дмитро Лубінець про премії екскерівнику колонії. в якій катували в'язнів

Автор: 

колонія (253) премія (384) катування (598) пенітенціарна служба (121) Лубінець Дмитро (591) Полтавська область (1104)


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Топ коментарі
+18
Зловив себе на думці, я вже давно не сміюсь з кацапів, зеленський це все повторив в Україні
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02.08.2024 22:22
+14
іноді таке враження що в Україні зібралась вся мразота світу, до того ж вражає не кількість а безкарність
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02.08.2024 22:32
+10
премії за катування? потужно
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02.08.2024 22:19
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02.08.2024 22:18 Відповісти
премії за катування? потужно
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02.08.2024 22:19 Відповісти
А вирок по ньому є?
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02.08.2024 22:21 Відповісти
Зловив себе на думці, я вже давно не сміюсь з кацапів, зеленський це все повторив в Україні
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02.08.2024 22:22 Відповісти
Він мав гарного вчителя цинічного фарисея,так адміністратора,ми вже в совдепії,де цензура зашкалювала.
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03.08.2024 06:57 Відповісти
То напевно вона/він були бурятом за походженням.
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02.08.2024 22:23 Відповісти
Тому що з команди Єрмака
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02.08.2024 22:23 Відповісти
Тому, що держслужбовець. Це стандартна практика для держслужбовців - висока премія при виході на пенсію, що дуже сильно впливає на розрахунок розміру пенсії. Призначений він був явно задовго до Єрмака, тому не спрощуйте всі проблеми, зкидаючи всі негаразди в країні на Єрмака.

Давннно потрібно ввести єдину формулу розрахунку пеннсії для всіх категорій громадя і Конституційо заборонити виключеня - типу "для держслужбовців", "для суддів" і тд.
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02.08.2024 22:51 Відповісти
То тільки перед Богом усі рівні. Але що положено попу не положено дяку. А як стимулювати чесне виконання обовязків. Та просто. пряник -велика платня. Нагайка тільки одна-- публічна кара на палю. І не треба ніяких посадок на н--ну кількість років до тюрми. Корито псує людину назавжди. Кому замало чесної служби нехай на палі доводить свою перевагу
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03.08.2024 00:32 Відповісти
Цензор ..Буданов и Кримський недоміст ...Можливо
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02.08.2024 22:25 Відповісти
Жарко...+19 . Жмеринка и жовтень
...жостко
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02.08.2024 22:30 Відповісти
Своі своіх не кидають
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02.08.2024 22:27 Відповісти
Значит так. Двадцать баранов… Холодильник Розенлев. Финский, хороший. Почетная грамота (с)
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02.08.2024 22:29 Відповісти
іноді таке враження що в Україні зібралась вся мразота світу, до того ж вражає не кількість а безкарність
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02.08.2024 22:32 Відповісти
Маленьке уточнення... в Україні на посади начальників (а далі за текстом)
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02.08.2024 22:57 Відповісти
так в нас кругом лише начальники
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03.08.2024 00:13 Відповісти
Малюська підготував фешенебельні камери для себе і його подільників? Заступниця цього мудака має громадянство 3,14дерації, її глистявий чоловік обожнює сруцький мир і )(уйла. Зеля, ти **** дався своїми призначеннями?!
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02.08.2024 22:46 Відповісти
В колоніях-садисти, в інтернатах-педофіли, у владі-корупціонери. Бджоли і мед, або «поклик серця». Шукати не треба. Автоматична розсилка підозр дає похибку 0.1%.
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02.08.2024 22:53 Відповісти
У малюськи з шмигалем, совість давно пропала, але відповідальність за свою бездіяльність, ніхто не знімав!! Гроші ж, не з власної кишені пішли…!
Костін, з ГПУ, ДБР, МВС.., ще функціонують? …. Мабуть, розвалені до абсурду, приблудами95???
По звільненню 400,000 грн, це, як льовочкіни з АПУ, свого часу покійному батьку, теж «ОРГАНІЗУВАВ» дивні виплати ??.
Ось і Рахунковій палаті, є питання?!?!
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02.08.2024 22:55 Відповісти
А шо, він ще не займає керівну посаду у ТЦК? Дивно...
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02.08.2024 23:06 Відповісти
Зачем? Не место красит человека. Умный чиновник на любом месте сумеет выбивать монету.
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03.08.2024 05:46 Відповісти
Ну если Украиной правит ермак -чего вы ожидали?
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02.08.2024 23:20 Відповісти
Рука руку моет.
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02.08.2024 23:21 Відповісти
Рука руку миє
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03.08.2024 00:29 Відповісти
малорос будує малуросію
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03.08.2024 01:57 Відповісти
НІЧОГО ВЛАДА ВЖЕ ЯКА ПО РАХУНКУ, НЕ РОБИТЬ В ЦІЙ КЛААЦІ... ЛЮДИНУ ОСУДИЛИ??? ТАК.. ВСЕ...ВОНА МАЄ ВІДБУТИ ПОКАРАННЯ І ВСЕ...БЛАТНИХ І ІНШИХ В ЗАКОНІ ЦІ ШАВКИ НЕЧІПАЮТЬ
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03.08.2024 04:26 Відповісти
Державна Мафія вона така кого карає ,а стовпів режиму нагороджує,а взагалі про це потрібно запитати у цинічного фарисея,він будував і підтримував цю систему,так адміністратора?
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03.08.2024 06:54 Відповісти
ТАК **@НИТЕ ПО ИХ КРАСНОЙ ЗОНЕ !!!
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03.08.2024 07:27 Відповісти
Лубінець як інопланетянин. Давав цей хазяїн справну цифру, тому така повага. Були б негаразди з математикою, він не керував би.
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03.08.2024 07:36 Відповісти
І оклад у нього був 100к...вчителя, хочете підвищення зп? Катуйте дітей
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03.08.2024 08:38 Відповісти
Так ти ж скільки часу на посаді, і лише тепер це помітив!
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03.08.2024 09:47 Відповісти
 
 