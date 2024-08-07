Повідомлено про підозру генералу Росгвардії Спиридонову, який командував розгоном мирних протестів під час окупації Херсонщини, - СБУ

Ще одному воєнному злочинцю РФ, який причетний до масових репресій проти цивільного населення під час окупації Херсонщини, повідомлено про підозру.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про генерал-лейтенанта Володимира Спиридонова - командувача Уральського округу військ Росгвардії. На початку повномасштабної війни посадовець брав участь у захопленні Херсонщини та спробах придушення руху опору в регіоні. У процесі розгону мирних протестів у центрі Херсона та інших захоплених районах області окупанти ув’язнили до російських тюрем кілька сотень учасників зібрань.

Для цього посадовець задіяв чотири тактичні групи, загін спецпризначення та оперативний підрозділ Південного округу військ Росгвардії, де на той час він був заступником командувача.

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У СБУ зауважують, що в застінках до потерпілих застосовували численні тортури, якими рашисти намагалися зламати спротив кремлівському режиму.

Відомо, що напередодні звільнення правобережжя Херсонщини фігурант організував переправлення підпорядкованих підрозділів Росгвардії на лівобережну частину області, а сам втік до РФ, де згодом отримав підвищення на посаді.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Спиридонову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб). Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати російського воєнного злочинця.

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