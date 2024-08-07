Сообщено о подозрении генералу Росгвардии Спиридонову, командовавшему разгоном мирных протестов во время оккупации Херсонщины, - СБУ

Еще одному военному преступнику РФ, который причастен к массовым репрессиям против гражданского населения во время оккупации Херсонщины, сообщено о подозрении.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о генерал-лейтенанте Владимире Спиридонове - командующем Уральского округа войск Росгвардии. В начале полномасштабной войны чиновник участвовал в захвате Херсонщины и попытках подавления движения сопротивления в регионе. В процессе разгона мирных протестов в центре Херсона и других захваченных районах области оккупанты посадили в российские тюрьмы несколько сотен участников собраний.

Для этого чиновник задействовал четыре тактические группы, отряд спецназначения и оперативное подразделение Южного округа войск Росгвардии, где в то время он был заместителем командующего.

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В СБУ отмечают, что в застенках к потерпевшим применяли многочисленные пытки, которыми рашисты пытались сломать сопротивление кремлевскому режиму.

Известно, что накануне освобождения правобережья Херсонщины фигурант организовал переправку подчиненных подразделений Росгвардии на левобережную часть области, а сам сбежал в РФ, где впоследствии получил повышение в должности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Спиридонову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц). Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать российского военного преступника.

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