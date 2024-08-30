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Авіаудар по підприємству у Сумах: Фіксується перевищений вміст діоксиду сірки й азоту в повітрі

У Сумах фіксують перевищений вміст діоксиду сірки після обстрілу 30 серпня

Після ранкового удару РФ по промисловій інфраструктурі у Сумах виявлено перевищення концентрації діоксиду сірки та діоксиду азоту у повітрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОВА.

"З метою контролю за станом атмосферного повітря спеціалістами ДУ "Сумський лабораторний центр контролю та профілактики хвороб" МОЗ України проводиться відбір проб атмосферного повітря для проведення досліджень якості повітря на вміст хімічних речовин у трьох точках. За попередніми результатами виявлено незначне перевищення концентрації діоксиду сірки та діоксиду азоту", - йдеться у повідомленні. 

Також Сумським обласним центром з гідрометеорології здійснюються дослідження проб атмосферного повітря, відібраних на стаціонарних постах спостережень за станом атмосферного повітря в місті Суми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Авіаудар по Сумах 30 серпня: кількість загиблих збільшилась до двох людей (оновлено)

Допоки пожежу повністю не загасять, містянам рекомендують закрити вікна й менше перебувати на відкритому повітрі. Це особливо стосується людей, схильних до алергічних реакцій, й дітей.

Також радять ретельно обробляти речі й продукти, які перебували під час задимлення на відкритій місцевості.

Раніше повідомлялося, що внаслідок авіаудару РФ по Сумах кількість загиблих збільшилась до двох людей.

Також читайте: У Тернополі якість повітря прийшла в норму

Автор: 

повітря (165) обстріл (28339) Суми (844)


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Топ коментарі
+4
Сумщина дякує ***@нам які спланували "курську операцію", де прикриття з повітря, де ПВО?
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30.08.2024 13:37
+3
Напевно, Сумихімпром.
Але чому на ньому до сих пір зберігались небезпечні речовини, велике питання до влади і ДСНС та імпотентного РНБО.
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30.08.2024 13:39
+3
До операції довбали 10- км смугу а по Сумам прилітало після рейду рдк весною, а після початку операції по Сумам часто а з прикордоння масово виїздять. Буде сіра зона, добилися свого.
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30.08.2024 14:18
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Яке підприємство? Від кого недомолвки? Від сумчан?
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30.08.2024 13:30 Відповісти
Напевно, Сумихімпром.
Але чому на ньому до сих пір зберігались небезпечні речовини, велике питання до влади і ДСНС та імпотентного РНБО.
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30.08.2024 13:39 Відповісти
Конечно, царство небесное. Но вспоминаю на НВП подполковника Шипулина ( мы его называли боцман конной авиации)
Он нам, в переносном смысле, заливал что из за наличия хим производств, атомных станций и нефте/газопроводов боевые действия в Украине невозможны. Прошло 40 лет и действительность опровергла слова преподователя
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30.08.2024 13:58 Відповісти
Північна частина міста.
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30.08.2024 14:12 Відповісти
Сумщина дякує ***@нам які спланували "курську операцію", де прикриття з повітря, де ПВО?
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30.08.2024 13:37 Відповісти
До "курської операції" у Сумах було ППО і прикриття з повітря?
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30.08.2024 13:40 Відповісти
До операції довбали 10- км смугу а по Сумам прилітало після рейду рдк весною, а після початку операції по Сумам часто а з прикордоння масово виїздять. Буде сіра зона, добилися свого.
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30.08.2024 14:18 Відповісти
Що ты мелишь , до твоих сум артиллерии достанет любая не считая реактивной и ПВО не поможет Ты просто узнай кому заводы на сумщине принадлежали и принадлежат , правильно российским олигархам , пока их не трогали , но сейчас начали отсаживать , вот и понеслась У нас на севере сумской области по госпредприятия с первых дней лупят , так ,что не мели ерунды
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30.08.2024 14:06 Відповісти
Як почали забирати у російських олігархів заводи , у тому числі і в Сумах, так по ним і полетіло Жах, майже вся промисловість з початку 90их опинилась в руки російських олігархів
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30.08.2024 14:00 Відповісти
Анонси "ракети-дрона" та "балістичної ракети" були важливішими за безпеку.
Замість того, щоб спочатку роз"ї6ати аеродроми на кацапії і вже потім, можливо, заявити про нові розробки, зелені шоумени все зробили навпаки. Тепер маємо ще більше влучань по промисловості (тобто по ОПК, бо ніхто не заявляє, що кацапи влучили по хлібзаводу, чи не так?).

Комі війна, а кому - тупе телевізійне шоу.
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30.08.2024 14:03 Відповісти
Стопудово Сумыхимпром разбомбили. К сожалению мы по объектам инфраструктуры российских нацистов не стреляем. Они могут обидеться. Да и наш артист московского КВНа этого не переживет.
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30.08.2024 14:12 Відповісти
Не Хімпром, інше підприємство
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30.08.2024 14:33 Відповісти
Слава богу, наші зрозуміли, що атакувати поодинокими безпілотниками маскву хоч і піарно, але не ефективно. На відміну від нафтозаводів і нафтосховищ, які самостійно добре горять і вибухають від порівняно невеликого заряду, яким споряджено безпілотники. Але ж хімічні підприємства є не лише у нас, але й в московії (їх там точно не менше, з запасами хлору, азоту, сірководню та ін. "гарними" хімічними речовинами і сполуками), і це дуже "жирні" цілі (за гіпотетичним ефектом) для наших безпілотників дальньої дії -- результат буде на кілька порядків істотніший (хоча б за кількістю трупів), ніж кілька десятків вибитих вікон.
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30.08.2024 14:17 Відповісти
Нащо нам суджа,якщо Сум не буде,там загинуло значно більше,поперлися в суджу,у вас на Покровському жесть ,а Суми нікому не потрібні були ,хто приймає такі тупі рішення?Суми тепер кожного дня ******** ,тривоги не закінчуються ,це такий захист для Сум?
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31.08.2024 07:49 Відповісти
 
 