Авіаудар по підприємству у Сумах: Фіксується перевищений вміст діоксиду сірки й азоту в повітрі
Після ранкового удару РФ по промисловій інфраструктурі у Сумах виявлено перевищення концентрації діоксиду сірки та діоксиду азоту у повітрі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОВА.
"З метою контролю за станом атмосферного повітря спеціалістами ДУ "Сумський лабораторний центр контролю та профілактики хвороб" МОЗ України проводиться відбір проб атмосферного повітря для проведення досліджень якості повітря на вміст хімічних речовин у трьох точках. За попередніми результатами виявлено незначне перевищення концентрації діоксиду сірки та діоксиду азоту", - йдеться у повідомленні.
Також Сумським обласним центром з гідрометеорології здійснюються дослідження проб атмосферного повітря, відібраних на стаціонарних постах спостережень за станом атмосферного повітря в місті Суми.
Допоки пожежу повністю не загасять, містянам рекомендують закрити вікна й менше перебувати на відкритому повітрі. Це особливо стосується людей, схильних до алергічних реакцій, й дітей.
Також радять ретельно обробляти речі й продукти, які перебували під час задимлення на відкритій місцевості.
Раніше повідомлялося, що внаслідок авіаудару РФ по Сумах кількість загиблих збільшилась до двох людей.
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Але чому на ньому до сих пір зберігались небезпечні речовини, велике питання до влади і ДСНС та імпотентного РНБО.
Он нам, в переносном смысле, заливал что из за наличия хим производств, атомных станций и нефте/газопроводов боевые действия в Украине невозможны. Прошло 40 лет и действительность опровергла слова преподователя
Замість того, щоб спочатку роз"ї6ати аеродроми на кацапії і вже потім, можливо, заявити про нові розробки, зелені шоумени все зробили навпаки. Тепер маємо ще більше влучань по промисловості (тобто по ОПК, бо ніхто не заявляє, що кацапи влучили по хлібзаводу, чи не так?).
Комі війна, а кому - тупе телевізійне шоу.