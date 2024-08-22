У Тернополі якість повітря прийшла в норму

У Тернополі заміри повітря показали концентрацію хлору та соляної кислоти нижче норми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Тернопільській ОВА.

"Зранку 22 серпня працівники Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України проводили заміри якості повітря в різних районах Тернополя. Станом на 8:00 показники концентрації хлору та соляної кислоти в повітрі є нижчими норми", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня 2024 року російські військові атакували Україну дронами-камікадзе. Під час повітряної тривоги в деяких регіонах, зокрема й на Тернопільщині, чули звуки вибухів. Зранку міський голова Тернополя Сергій Надал закликав мешканців зачинити вікна, адже у повітрі може бути відчутний запах горілості.

Згодом стало відомо, що росіяни завдали удару безпілотниками по промисловому об’єкту в Тернополі.

Після нічної атаки РФ на промисловий об'єкт Тернопільщини вміст хлору в повітрі було перевищено у 4-10 разів.

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