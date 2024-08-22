В Тернополе качество воздуха пришло в норму
В Тернополе замеры воздуха показали концентрацию хлора и соляной кислоты ниже нормы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Тернопольской ОВА.
"Утром 22 августа работники Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины проводили замеры качества воздуха в разных районах Тернополя. По состоянию на 8:00 показатели концентрации хлора и соляной кислоты в воздухе ниже нормы", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 20 августа 2024 года российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе. Во время воздушной тревоги в некоторых регионах, включая Тернопольскую область, слышали звуки взрывов. Утром мэр Тернополя Сергей Надал призвал жителей закрыть окна, ведь в воздухе может быть ощутим запах горелости.
Впоследствии стало известно, что россияне нанесли удар беспилотниками по промышленному объекту в Тернополе.
После ночной атаки РФ на промышленный объект Тернопольщины содержание хлора в воздухе было превышено в 4-10 раз.
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