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Новости Фото Война
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Последствия атаки "шахедов" на промышленный объект в Тернопольской области. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидируют пожар на промышленном объекте Тернопольщины, который атаковали российские оккупанты.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью враг атаковал один из промышленных объектов на территории области. Возник пожар. К ликвидации последствий удара привлечено более 90 спасателей, 21 единица техники, 2 пожарных поезда. Сейчас пожар локализован. Продолжается ликвидация.

Предварительно, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

"В результате вражеской атаки около 3 ночи произошло возгорание горюче-смазочных материалов на промышленном предприятии. К ликвидации пожара привлекли спасателей тернопольского гарнизона, а также из других городов области. Работает 20 единиц техники и более 90 спасателей. Также привлекли 2 пожарных поезда из Тернополя". ", - сообщил руководитель ГУ ГСЧС в Тернопольской области Виктор Маслей

В 6.50 пожар удалось локализовать.

Генеральный директор ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Оксана Чайчук сообщила, что утром было сделано 7 замеров на содержание продуктов возгорания в Тернополе и области. Пока высоких концентраций вредных веществ не обнаружено.

Также начали проводить замеры на формальдегиды и фенолы, требующие больше времени на счет. Кроме того, специалисты сделали замеры питьевой воды на наличие вредных веществ, они также не обнаружены.

Тернополян просят ограничить пребывание на улице. Также призывают не проводить фото/видеофиксацию последствий вражеских атак.

Обстріли Тернопільщини: Виникла пожежа на промисловому об'єкті
Обстріли Тернопільщини: Виникла пожежа на промисловому об'єкті
Обстріли Тернопільщини: Виникла пожежа на промисловому об'єкті
Обстріли Тернопільщини: Виникла пожежа на промисловому об'єкті

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 августа 2024 года российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе. Во время воздушной тревоги в некоторых регионах, в том числе и на Тернопольщине, слышали звуки взрывов. Утром городской голова Тернополя Сергей Надал призвал жителей закрыть окна, поскольку в воздухе может быть ощутимый запах горелости.

Впоследствии стало известно, что россияне нанесли удар беспилотниками по промышленному объекту в Тернополе.

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Автор: 

пожар (5946) Тернополь (769) ГСЧС (4966) Тернопольская область (725)


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Топ комментарии
+4
Бєзумна шпіонка-провокаторка рашки під кришою Козиря з ОПи

це знають у всіх дитсадках Україні 😕
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20.08.2024 11:44
+2
Так, Безугла писала, що командування ПС ЗСУ оприлюднює спотворені дані щодо відбиття повітряних атак рашистів - https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/************************************************************************ цитата :
"Совість не заважає Командувачу Повітряних Сил ЗСУ, незмінному генералу Олещуку, погоджувати сфальсифіковану статистику, коли, наприклад, під час атаки росіяни запустили п'ять шахедів, їх не збили, а Командування подає на всю країну, що летіли десять, а збили п'ять. Хто перевірить?"

Може то є правда?
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20.08.2024 11:09
+2
Безмозгла - кінчене створіння. Її чорний рот - це зливний басок, анус дЄрьмака, вивернутий і пришитий до її пустої довбешки
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20.08.2024 16:12
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На Андріяшика.
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20.08.2024 10:29 Ответить
думаю що ці фото вже давно злиті у фейсбук, телеграм ...
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20.08.2024 10:29 Ответить
А внимательно прочитать, не судьба?

Про це https://t.me/dsns_telegram/31366 повідомила пресслужба ДСНС, інформує .

Эти фото выложили в их телеграмканале.
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20.08.2024 10:43 Ответить
Виходить тільки 1 шахед не збили сьогодні і саме він прилетів на об єкт!?
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20.08.2024 10:48 Ответить
Ну еще могут быть "сбитые обломки"...
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20.08.2024 11:08 Ответить
Так, Безугла писала, що командування ПС ЗСУ оприлюднює спотворені дані щодо відбиття повітряних атак рашистів - https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/************************************************************************ цитата :
"Совість не заважає Командувачу Повітряних Сил ЗСУ, незмінному генералу Олещуку, погоджувати сфальсифіковану статистику, коли, наприклад, під час атаки росіяни запустили п'ять шахедів, їх не збили, а Командування подає на всю країну, що летіли десять, а збили п'ять. Хто перевірить?"

Може то є правда?
показать весь комментарий
20.08.2024 11:09 Ответить
Бєзумна шпіонка-провокаторка рашки під кришою Козиря з ОПи

це знають у всіх дитсадках Україні 😕
показать весь комментарий
20.08.2024 11:44 Ответить
Безмозгла - кінчене створіння. Її чорний рот - це зливний басок, анус дЄрьмака, вивернутий і пришитий до її пустої довбешки
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20.08.2024 16:12 Ответить
Якщо резервуар з палаючим паливом повністю на покрити вуглекислотною піною, а судячи з фото таких потужних установок гасіння у надзвичайників Тернополя немає, тоді паливо має вигоріти повністю, щоби пожежа згасла сама по собі.
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20.08.2024 10:49 Ответить
В Тернополі шахедів не чекали, мабуть стомилися від війни?
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20.08.2024 11:41 Ответить
Дебільний не Alexander,а сяся,ти що зловтішаєшся з цього сволота?
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20.08.2024 12:37 Ответить
Як ця йухня може долітати до Тернополя? Де Ф-16?
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20.08.2024 13:07 Ответить
 
 