Последствия атаки "шахедов" на промышленный объект в Тернопольской области. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидируют пожар на промышленном объекте Тернопольщины, который атаковали российские оккупанты.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью враг атаковал один из промышленных объектов на территории области. Возник пожар. К ликвидации последствий удара привлечено более 90 спасателей, 21 единица техники, 2 пожарных поезда. Сейчас пожар локализован. Продолжается ликвидация.



Предварительно, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

"В результате вражеской атаки около 3 ночи произошло возгорание горюче-смазочных материалов на промышленном предприятии. К ликвидации пожара привлекли спасателей тернопольского гарнизона, а также из других городов области. Работает 20 единиц техники и более 90 спасателей. Также привлекли 2 пожарных поезда из Тернополя". ", - сообщил руководитель ГУ ГСЧС в Тернопольской области Виктор Маслей

В 6.50 пожар удалось локализовать.

Генеральный директор ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Оксана Чайчук сообщила, что утром было сделано 7 замеров на содержание продуктов возгорания в Тернополе и области. Пока высоких концентраций вредных веществ не обнаружено.

Также начали проводить замеры на формальдегиды и фенолы, требующие больше времени на счет. Кроме того, специалисты сделали замеры питьевой воды на наличие вредных веществ, они также не обнаружены.

Тернополян просят ограничить пребывание на улице. Также призывают не проводить фото/видеофиксацию последствий вражеских атак.









Ранее сообщалось, что в ночь на 20 августа 2024 года российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе. Во время воздушной тревоги в некоторых регионах, в том числе и на Тернопольщине, слышали звуки взрывов. Утром городской голова Тернополя Сергей Надал призвал жителей закрыть окна, поскольку в воздухе может быть ощутимый запах горелости.

Впоследствии стало известно, что россияне нанесли удар беспилотниками по промышленному объекту в Тернополе.

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